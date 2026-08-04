Guatemala emitió una alerta naranja de “peligro” tras una nueva erupción del volcán de Fuego

CIUDAD DE GUATEMALA.- Las autoridades de Guatemala declararon este lunes la alerta de “peligro”, un nivel previo a la roja de emergencia, por una fuerte erupción del volcán de Fuego, cercano a la capital guatemalteca, que expulsó corrientes de lava y grandes columnas de gases y ceniza.

El cráter está ubicado a 35 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala y es considerado el volcán más activo de Centroamérica. Superada la fase eruptiva por la mañana, aumentó su intensidad durante la noche y la madrugada.

Las primeras imágenes de la erupción del volcán Fuego

“Se declara la alerta anaranjada (peligro) a nivel nacional por la erupción del volcán de Fuego”, anunció a través de un posteo en X la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que inició la noche del lunes la evacuación de dos pueblos cercanos al evento volcánico.

Las explosiones consecutivas elevaron una intensa columna de ceniza de hasta 6000 metros de altura, mientras que los flujos de lava expulsados descendieron por las laderas del volcán de 3763 metros de altura.

El alerta que dispuso la Conred

Por otro lado, la Conred emitió una serie de recomendaciones para los lugareños, entre las cuales se destacan: no acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro; poner en práctica el principio de autoevacuación; revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta; tener lista la Mochila de las 72 horas.

De acuerdo con la información técnica emitida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el volcán continúa registrando una intensa actividad, con emisión de gases, ceniza y flujos piroclásticos que descienden por las barrancas Seca y Ceniza. Además, la ceniza se dispersa hacia comunidades cercanas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la evolución de la erupción.

Las recomendaciones emitidas por la Conred

En las últimas horas, durante toda la extensión del territorio comprometido, se movilizaron equipos de intervención estratégica y la zona permanece en monitoreo constante de la actividad volcánica.

Por otro lado y como medida preventiva, Bomberos Municipales de La Antigua Guatemala apoyan la evacuación de familias de la aldea El Porvenir hacia un albergue habilitado por la Conred.

La erupción fue captada desde diversos ángulos

En ese sentido también se procedió al cierre preventivo de la Ruta Nacional 14 a partir de las 21, debido al descenso de material piroclástico proveniente del volcán.

Características del volcán de Fuego

El volcán de Fuego en Guatemala es un estratovolcán activo de 3763 metros de altura, caracterizado por registrar constantes explosiones de ceniza y derramamientos de lava. Antes de la erupción del lunes había entrado en actividad en el mes de diciembre, alcanzando una columna de cenizas de casi 3000 metros.

Su erupción más potente tuvo lugar el 3 de junio de 2018 y fue una de las más destructivas y mortales de los últimos tiempos en Guatemala, sepultando comunidades cercanas con flujos piroclásticos. Según cifras oficiales, el estallido causó 202 muertes y la desaparición de 229 personas.

El cráter se mantiene en constante actividad

Ubicado entre los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, su parte alta no tiene plantas ni árboles debido a las continuas erupciones y salidas de lava.

Con información de AFP.