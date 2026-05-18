En qué consiste la nueva estrategia de EE.UU. en la guerra de Medio Oriente y qué se espera de Irán, según un experto internacional

En las últimas horas, la presión política y militar de Estados Unidos sobre Irán aumentó tras las amenazas del presidente Donald Trump hacia el régimen iraní, en medio del estancamiento en las negociaciones ente ambos países.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto, en diálogo con LN+, explicó la nueva estrategia de la administración estadounidense, y especuló sobre los próximos pasos del régimen iraní.

Luego del último posteo de Trump en Truth Social, donde escribió: “Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez o no quedará nada de ellos”, Repetto sostuvo: “Se empieza a hablar de tiempo. La palabra tiempo empieza a estar en los mensajes, algo que marcábamos desde el comienzo, que era uno de los temas cruciales".

Andres Repetto en LN+

En las últimas horas, Irán le respondió a la administración estadounidense tras el intento de negociaciones. “No sabemos qué traerá esa respuesta, si es lo que Trump quiere escuchar o volverá a decir que es una basura, pero todo está preparándose para una salida militar“

“El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional, como lo hizo antes de viajar a China (...) todo indicaría que está listo para la opción militar”, subrayó.

En este marco, el analista alertó sobre la situación en Medio Oriente: “Eso puede desencadenar un montón de situaciones, porque en las últimas horas también hubo un ataque con drones contra Emiratos Árabes Unidos, un país del Golfo; hubo un incendio contra la central nuclear, no se acusa directamente desde Occidente a Irán, pero Emiratos dice que fueron drones iraníes”.

El presidente Donald Trump amenazó al régimen iraní Mark Schiefelbein - AP

Los próximos pasos de Irán

En relación al estado del régimen iraní, el especialista fue contundente: “Necesita que termine”, y agregó: “Irán está respondiendo con todos títulos muy bélicos, diciendo, bueno, serán atacados de forma que no lo fueron, van a haber cosas sorpresas”.

Por otro lado, el experto hizo referencia a la última visita de Trump a China: “El presidente Trump dijo que el presidente chino no va a enviar elementos militares a Irán, con lo cual nos enteramos todos que evidentemente algo estaba pasando”.

“China estaba más involucrado que pidiendo que la guerra termine. Le estaba enviando armamento militar a Irán. Entonces, la pregunta es: ´¿qué puede pasar si la guerra vuelve otra vez a escena?´”, concluyó.