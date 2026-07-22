Hallan muerto en Francia a Daniel Siad, presunto reclutador de víctimas para Jeffrey Epstein

PARÍS.– Daniel Siad, un exagente vinculado al mundo del modelaje y señalado como presunto reclutador de víctimas para el financista estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su domicilio de Colombes, en las afueras de París, informaron este miércoles fuentes judiciales. Tenía 69 años y era objeto de una investigación por delitos sexuales y trata de personas, en el marco de las derivaciones europeas del caso Epstein.

La fiscalía de Nanterre confirmó el fallecimiento al diario Le Parisien y precisó que se abrió una investigación para determinar las causas de la muerte, luego de que el cuerpo fuera encontrado el lunes por la noche en su vivienda. Según los primeros elementos, el deceso habría sido consecuencia de un paro cardíaco, aunque las autoridades subrayaron que las circunstancias exactas aún deben ser esclarecidas. Fue su compañera de piso, una mujer de 28 años, quien lo halló inconsciente en la cocina y alertó a los vecinos. Los servicios de emergencia no lograron reanimarlo.

De origen argelino y con doble nacionalidad sueca y francesa, Siad residía en Colombes (Hauts-de-Seine) y trabajó para la agencia de modelos “What’s Up Management”.

El hombre también se presentaba como fotógrafo de moda, gerente de proyectos para un canal de televisión de moda ruso y consultor financiero, con residencias en Estocolmo y vínculos con París y Barcelona.

Daniel Siad con presuntas víctimas

Siad estaba bajo investigación en París por parte de una unidad especializada en la lucha contra la trata de personas. Sobre él pesaban acusaciones de violación y explotación sexual formuladas por al menos cinco mujeres. Siempre negó los cargos y había manifestado su intención de declarar ante la justicia para dar su versión de los hechos.

El caso tomó impulso a comienzos de 2026, tras la desclasificación de documentos vinculados a Epstein, en los que el nombre de Siad aparece en más de 2000 ocasiones. Las investigaciones apuntaban a que el hombre habría captado jóvenes, en particular modelos, en distintos países para ponerlas en contacto con el financista estadounidense, condenado en 2008 por delitos sexuales y fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York.

Ebba P. Karlsson

Entre las denunciantes figura la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson, quien presentó una demanda el 10 de febrero de este año. En su testimonio, sostuvo que Siad la violó en Cannes cuando tenía 20 años y luego la explotó sexualmente, además de haberla presentado a Gérald Marie, exdirector de la agencia Elite, a quien también acusó de abuso. Ambos rechazaron las acusaciones.

Karlsson, junto con la activista Lisa Brinkworth —que denunció agresiones sexuales en el ámbito del modelaje en la década de 1990—, impulsó el colectivo “Victorious Angels - WE RISE”, que desde hace años denuncia violencias sexuales en la industria y en el entorno de Epstein. Tras conocerse la muerte de Siad, Brinkworth expresó su consternación y advirtió que el fallecimiento podría obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas. “Da la impresión de que se priva a las víctimas de justicia”, afirmó.

Jean-Luc Brunel junto a Ghislaine Maxwell

La muerte de Siad se suma a otros episodios similares vinculados al caso. En 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, cercano a Epstein, fue hallado muerto en prisión en París, en lo que las autoridades calificaron como un suicidio, mientras estaba imputado por violación de menores y acoso sexual. En 2019, el propio Epstein apareció ahorcado en su celda en Estados Unidos mientras aguardaba juicio por cargos de explotación sexual de menores.

París, centro neurálgico de la red Epstein

Los investigadores franceses consideran que París fue uno de los centros neurálgicos de la red de Epstein en Europa. El financista poseía un departamento en la exclusiva avenida Foch, desde donde, según diversas pesquisas, habría operado parte de su red de contactos y actividades. A partir de estas conexiones, la justicia abrió investigaciones tanto por delitos sexuales cometidos en territorio francés como por posibles maniobras financieras asociadas.

En ese contexto, el rol de Siad era objeto de especial atención. Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que el hombre mantuvo intercambios frecuentes con Epstein, en los que le enviaba fotografías y descripciones de jóvenes mujeres, algunas de ellas identificadas como potenciales modelos o asistentes. En uno de los mensajes, mencionaba a “una chica francesa guapa en Marrakech” interesada en conocerlo. En otro, le comentaba al financista sobre unas chicas australianas y croatas que se estaban alojando con él y le ofrecía hablar con ellas, además de tildarlas de “muy dulces”.

Siad le manda un mensaje a Epstein sobre una mujer que habría reclutado para ser modelo

Según esos registros, Epstein también habría pagado decenas de miles de dólares a Siad. El propio sospechoso reconoció haber presentado a algunas mujeres al financista, aunque sostuvo que desconocía cualquier tipo de abuso. En entrevistas recientes, afirmó haber confiado en Epstein incluso después de su condena en 2008 y aseguró que nunca recibió denuncias directas de las jóvenes que le había presentado.

“Creía que era una persona profesional”, declaró en una entrevista y luego aseguró dijo haber pensado que el estadounidense estaba vinculado como director de casting a marcas de moda.

Pese a sus declaraciones, la justicia francesa avanzaba en el análisis de su posible participación en una red de captación y explotación sexual, apoyándose en testimonios de víctimas y en los archivos recientemente desclasificados.

Agencias AFP y ANSA y diario El País