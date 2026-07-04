Harry cambia sus planes y viajará solo a Londres en medio de una nueva pulseada con la Corona

LONDRES.- Finalmente, el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, viajará a Londres la próxima semana sin su esposa, Meghan, ni sus dos hijos, informó este sábado una fuente cercana al duque de Sussex.

El desplazamiento había sido anunciado inicialmente como la primera visita de la familia al Reino Unido en cuatro años.

Sin embargo, la fuente señaló que Meghan, así como sus hijos Archie y Lilibet, no acompañarán al príncipe en la etapa londinense del viaje.

No se dieron explicaciones oficiales sobre este cambio de planes. La misma fuente añadió que el resto de la agenda del duque de Sussex fuera de Londres sigue aún en evaluación que la familia no había descartado viajar a otros ​lugares de Gran Bretaña, incluido Birmingham, donde Harry tiene previsto promocionar los Juegos Invictus de 2027.

Vista general durante la ceremonia de clausura de los Juegos Invictus Düsseldorf 2023 en el Merkur Spiel-Arena el 16 de septiembre de 2023 en Düsseldorf, Alemania Getty Images

El periódico The Telegraph reportó que la decisión se tomó después de que se denegara una solicitud de protección policial en la capital británica.

Según el Times, Harry llegará a Londres el lunes y permanecerá en Reino Unido cinco días.

El viaje de Harry se realizará en el marco de los preparativos para los Invictus Games de 2027, creados por él en 2014 para militares y excombatientes heridos, lesionados o enfermos procedentes de alrededor de 25 países. Los juegos se celebrarán del 10 al 17 de julio del año próximo.

La pareja vive en California desde 2020, tras su ruptura con la familia real. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo, Carlos III, en persona por última vez en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

El diario británico The Sun informó este sábado que Harry y su familia se encuentran actualmente en Europa y siguen esperando realizar el viaje al Reino Unido “de alguna forma”.

Según el tabloide, que cita una fuente no identificada, Harry y Meghan tenían previsto visitar juntos un hospital de Londres, pero ahora el príncipe acudirá solo “por razones de seguridad”.

Una fuente cercana al duque afirmó el mes pasado que él y su familia se alojarían en residencias reales, mientras que la BBC dijo que serían huéspedes del rey.

La autobiografía de Harry, En la sombra (Spare) Michael Sohn - AP

El año pasado, Harry manifestó su preocupación por la seguridad de su familia en Reino Unido después de perder una batalla judicial para obtener protección policial, con las mismas condiciones de seguridad de cuando era miembro activo de la familia real.

“Me resulta imposible llevar a mi familia de vuelta al Reino Unido de forma segura”, declaró entonces a la BBC.

Aunque aún no están claros los dispositivos de seguridad previstos para la visita, la BBC indicó que el Palacio de Buckingham no ofreció medidas adicionales de protección.

El hijo menor de la fallecida princesa Diana y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus funciones oficiales en 2020 tras un desencuentro con la familia real, incluido su hermano, el príncipe Guillermo.

La crisis se agravó cuando en 2023 publicó sus memorias, En la sombra, en las que criticó a su hermano, a su cuñada Kate, y a la reina Camilla, su madrastra.

Su viaje de ‌la próxima semana coincide además con una sentencia ​judicial muy esperada en su demanda por violación de la privacidad contra Associated Newspapers, la editorial del Daily Mail.

Agencias AFP y Reuters