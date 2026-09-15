Harry y Meghan cambiaron de colegio a sus hijos a los dos días de clase por razones de seguridad

LONDRES.– Archie y Lilibet apenas tuvieron tiempo de conocer a sus compañeros. Dos días después de empezar las clases en un colegio del Reino Unido, Harry y Meghan decidieron retirarlos por recomendación de sus custodios ya que el tránsito y la distancia desde su casa dificultaban la seguridad de los viajes. La decisión coincide con una nueva revisión de la protección policial de los duques de Sussex, que regresaron al país fines de agosto.

Según informaron la revista Hello! y la BBC, el problema estaba en el trayecto. El equipo de seguridad privado de la pareja debía acompañar a los chicos con otro vehículo, pero la congestión en los horarios escolares complicaba la circulación en convoy. En una ocasión, los autos tuvieron dificultades para mantenerse juntos, lo que reforzó las preocupaciones de los custodios.

Harry y Meghan, los duques de Sussex, llegan a un evento durante una visita a Bondi Beach, Australia Jonathan Brady - Pool PA

Los controles previos tampoco permitieron anticipar el escenario que encontrarían al comenzar las clases. Hello! señaló que los guardaespaldas inspeccionaron la primera escuela durante las vacaciones de verano, aunque no pudieron evaluar adecuadamente el recorrido hasta el inicio del ciclo lectivo. La BBC indicó que las verificaciones de la ruta se habrían realizado antes del comienzo de las clases.

“Es una verdadera pena, porque les encantaban la escuela, los chicos y sus padres. Era perfecta para ellos en todos los sentidos y los niños realmente disfrutaron su tiempo allí”, dijo un amigo de la pareja. “Realmente querían que funcionara, pero tuvieron que tomar una decisión difícil porque el equipo no podía garantizar la seguridad”.

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, fueron a otra escuela de la zona este lunes para una jornada de prueba. Según la revista, Harry fue visto junto a su hija durante su adaptación a la clase de recepción y los padres ya fueron incorporados a los grupos de WhatsApp. Los nombres de los dos establecimientos no fueron difundidos.

El príncipe Harry y Meghan Markle asisten a un servicio conmemorativo y de acción de gracias por el Día de Anzac en la Abadía de Westminster en Londres KIRSTY WIGGLESWORTH - POOL

Un vocero de los duques confirmó que el cambio se resolvió después de una conversación con el equipo de seguridad sobre las condiciones de los traslados. La familia destacó el trato que recibieron los chicos y buscó despejar cualquier duda sobre los motivos de la salida.

“Los padres siguen profundamente agradecidos a todos los docentes y al personal por el amor, el cuidado y el esfuerzo que han dedicado a su familia. Esta decisión no debe interpretarse de ninguna manera como un cuestionamiento a la escuela ni al excepcional cuidado que los niños han recibido allí”, señaló.

El episodio vuelve a poner en primer plano una disputa que Harry sostuvo durante años, vinculada con el alcance de su protección policial en territorio británico. El príncipe reclamaba desde septiembre de 2021 que se le restituyera la custodia correspondiente a una figura de alto perfil. La batalla judicial llegó a su fin en mayo de 2025, cuando el Tribunal de Apelaciones rechazó su reclamo.

Ahora, el regreso de la familia modificó las circunstancias. Según la BBC, el comité que supervisa la seguridad de la realeza y otras personalidades, conocido como Ravec, reconsiderará la protección de Harry, Meghan y sus hijos. Hasta entonces, el esquema se evaluaba en función de sus visitas desde Estados Unidos.

La tapa del periódico británico The Sun que informaba que los duques de Sussex se mudarían al Reino Unido el 20 de agosto William J Connolly - Getty Images Europe

El organismo, integrado por representantes del Ministerio del Interior, la policía y la Casa Real, se reunió la semana pasada para tratar el caso. Una junta de gestión de riesgos analizará las amenazas y la custodia que podrían necesitar. La evaluación abarcará la nueva vivienda, las rutinas familiares y los recorridos habituales, incluidos los viajes a la escuela. Todavía no hay una decisión definitiva sobre el resultado.

Será la primera revisión de este tipo para Meghan desde que la pareja dejó sus funciones oficiales y se mudó a Estados Unidos en 2020. Harry ya había tenido una evaluación durante el verano, antes de que se conociera su regreso al Reino Unido. Este martes, mientras cumplía 42 años, su esposa publicó fotos familiares con un mensaje: “Es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor”.