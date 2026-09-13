Meghan Markle publicó por primera vez un video que muestra cómo es su nueva vida en Gran Bretaña con el príncipe Harry

LONDRES.- La duquesa de Sussex, Meghan Markle, compartió en sus redes sociales detalles de su nueva vida en el Reino Unido con su familia, el primer posteo que realiza la actriz estadounidense desde el sorpresivo regreso al país junto a sus hijos y su esposo, el príncipe Harry.

En un video de 34 segundos publicado en su cuenta de Instagram, Meghan mostró a sus seguidores diferentes momentos de su vida cotidiana con su familia. Entre ellos, en uno de los videos puede verse a la actriz junto al príncipe británico caminando de la mano por un sendero boscoso del Reino Unido.

En otro recorte de video, se puede ver a sus hijos realizando actividades al aire libre. El príncipe Archie, de 7 años, corre hacia unos ciervos mientras que su hermana, la princesa Lilibet, de 5 años, anda en bicicleta a su lado. Otro video muestra a Harry con los niños en un bote pescando.

En la publicación, Meghan incluyó un emoji de la bandera del Reino Unido junto al uno de un corazón rojo.

Es la primera vez que la duquesa publica contenido de su familia en su cuenta de Instagram desde que regresaron de Estados Unidos tras vivir seis años en California.

Diversos medios británicos confirmaron que los duques de Sussex se instalaron en una residencia privada, no real, a las afueras de Londres, en la zona de los Cotswolds. Según la BBC, Archie y Lilibet ya fueron matriculados en una escuela y comenzarán las clases este mes.

Los duques de Sussex junto a sus hijos

A pesar de su regreso al Reino Unido, la pareja no retomará sus funciones como miembros activos de la monarquía. Así lo definió el rey Carlos III en una carta difundida la semana pasada, en la que dejó en claro que los duques de Sussex “no son miembros activos de la familia real”, sino ciudadanos que actúan a título privado.

Harry y Meghan abandonaron sus funciones oficiales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos después de una fuerte disputa dentro de la familia real. Desde entonces dejaron de representar al soberano, perdieron el apoyo institucional reservado a los miembros activos de la Corona y también dejaron de contar con protección policial sistemática.

La pareja seguirá sin poder utilizar los títulos de “Su Alteza Real”. Además, la carta también subraya que su nuevo estatus les da independencia financiera y mayor libertad para proteger su privacidad.

Un vocero del matrimonio dijo a la BBC que la pareja “estaba un poco sorprendida de no haber sido informada de esto con antelación”.

En su nueva vida en Inglaterra, Meghan seguirá al frente de su empresa As Ever desde el territorio británico, mientras que Harry dedicará más tiempo a trabajar con sus organizaciones benéficas con sede allí.

Según detalló una persona cercana a la familia a The Associated Press, los duques mantendrán su vivienda de 16 dormitorios en Montecito, California, cuyo precio ascendió a US$14.700.000, así como su casa de vacaciones en Portugal.