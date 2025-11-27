Hong Kong: por qué fue tan devastador y otras 5 preguntas sobre el incendio que dejó al menos 65 muertos

Un devastador incendio arrasó un complejo de viviendas públicas de gran altura en Hong Kong, causando la muerte de al menos 65 personas, lo que lo convierte en el más mortífero de la ciudad en más de 60 años.

Se informó de la desaparición de más de 270 personas y miles de residentes se encuentran en refugios de evacuación.

Las imágenes muestran varios de los bloques de gran altura aún en llamas y un espeso humo que se eleva en el aire, dominando el horizonte del territorio chino.

Según los medios de comunicación locales, tres hombres fueron detenidos como sospechosos de homicidio involuntario en relación con el incendio, por lo que se inició una investigación.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las víctimas, entre ellas un “bombero que murió en acto de servicio”, según informan los medios de comunicación estatales.

Aún se desconoce la causa del incendio, pero esto es lo que sabemos hasta ahora.

1. ¿Dónde y cuándo comenzó el incendio?

El incendio estalló en Wang Fuk Court, un gran complejo residencial en el distrito Tai Po de Hong Kong, a las 14.51 hora local del miércoles (06:51 hora local).

Wang Fuk Court consta de ocho torres, cada una de 31 pisos de altura. Siete fueron afectadas por el incendio, dijo a BBC Chinese el concejal del distrito de Tai Po, Mui Siu-fung.

Construidos en 1983, los edificios estaban en proceso de renovación cuando comenzó el fuego.

Tai Po es un distrito residencial en la parte norte de Hong Kong, cerca de la ciudad de Shenzhen, en la China continental.

El complejo ofrece 1984 apartamentos para unos 4600 residentes, según un censo gubernamental de 2021.

Casi el 40% de las 4600 personas que vivían en el complejo de viviendas Wang Fuk Court tienen al menos 65 años, o más, según el censo.

Algunos de ellos viven, en esta urbanización pública subvencionada, desde que fue construida.

Mapa de Wang Fuk Court

2. ¿Qué causó el fuego?

Se desconoce la causa del incendio, pero una investigación preliminar determinó que la velocidad a la que se propagó fue inusual, según dijo el secretario de seguridad de Hong Kong a primera hora del jueves.

La policía afirma que se encontraron materiales de malla y láminas de plástico en el exterior de los edificios, los cuales no se cree que sean inflamables.

También se encontró poliestireno (styrofoam) en las ventanas del edificio, y eso, junto con otros materiales de construcción, probablemente hizo que las llamas se extendieran tan rápidamente, según la policía.

La policía arrestó a tres hombres, de entre 52 y 68 años, bajo sospecha de homicidio involuntario en relación con el incendio mortal; dos de ellos son directores de una empresa de construcción y el otro es un consultor de ingeniería.

Un portavoz policial dijo que los investigadores estaban examinando las supuestas acciones, o la falta de acción, de los altos cargos de la empresa.

“Tenemos motivos para creer que los responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó este accidente y causó que el fuego se propagara de forma incontrolable, resultando en numerosas víctimas”, dijo el portavoz.

Los medios locales también citan a algunos residentes que afirman que las alarmas contra incendios del edificio no se activaron.

3. ¿Cuán grave es el incendio?

Este es el incendio más mortífero de Hong Kong en al menos 63 años y fue clasificado como de alarma nivel cinco, el más alto en gravedad.

A los 40 minutos de haberse reportado por primera vez, fue declarado de nivel cuatro, pero para las 18.22, unas tres horas y media después, el nivel volvió a elevarse.

Los medios locales informaron previamente que se escuchaban explosiones dentro del edificio y que las mangueras contra incendios no podían alcanzar fácilmente los pisos superiores.

La ferocidad del calor impidió que los bomberos ingresaran a los edificios para realizar operaciones de rescate, dijo a los medios Derek Armstrong Chan, subdirector de los servicios de bomberos.

Además de 767 bomberos, se desplegaron 128 carros de bomberos, 57 ambulancias y unos 400 agentes de policía.

El incendio, visto desde la ciudad

4. ¿Qué se sabe sobre las víctimas?

Entre los fallecidos está el bombero Ho Wai-ho, de 37 años, quien sirvió en la estación de bomberos de Sha Tin durante nueve años.

El servicio de bomberos informó que perdió contacto con él a las 15.30 y, aproximadamente media hora después, descubrieron que se había desplomado. Fue llevado al hospital, pero lo declararon muerto poco después.

“Estoy profundamente apenado por la pérdida de este bombero dedicado y valiente”, dijo Andy Yeung, director del servicio de bomberos.

Al menos otro bombero se encuentra hospitalizado, según indicó el servicio de bomberos de Hong Kong.

Informes de los medios locales aseguran que agentes de policía estuvieron ayudando a los residentes a buscar a familiares utilizando un altavoz.

5. ¿Qué lo hizo tan devastador?

Los bloques de torres en Wang Fuk Court están cubiertos de andamios de bambú y mallas verdes de construcción, hasta los tejados, ya que están siendo renovados.

Como se mencionó antes, la policía atribuyó la rápida propagación del incendio a los materiales utilizados en la renovación, como la malla, láminas de plástico y poliestireno.

Aún no está claro qué causó el incendio, pero independientemente de su origen, una malla adecuada en el exterior de los edificios habría sido clave para evitar que el fuego se propagara, dijo Jason Poon, presidente de la ONG de construcción China Monitor, al medio Initium Media, añadiendo que una malla de mala calidad podría provocar que el fuego se extendiera rápidamente.

Otro ingeniero dijo a Initium Media que cree que la gran mayoría de las mallas utilizadas en la construcción en Hong Kong no están hechas de material retardante de fuego.

También suele haber cartón, escombros y disolvente de pintura en los andamios, lo que, junto con el clima seco, podría acelerar la propagación del fuego, señaló el ingeniero.

Un experto en seguridad contra incendios con el que habló la BBC anteriormente dijo que los andamios de bambú, una parte común del paisaje urbano de la ciudad, también contribuyeron a avivar las llamas.

Informes de medios locales en marzo dijeron que la oficina de desarrollo del gobierno había estado tratando de eliminar gradualmente el uso del bambú debido a preocupaciones de seguridad.

El impulso hacia el uso de metal en lugar de bambú surgió después de una serie de muertes relacionadas con andamios en Hong Kong.

El profesor Jiang Liming, de la Universidad Politécnica de Hong Kong, también señaló que los bloques de Wang Fuk Court eran “relativamente antiguos”, fueron construidos en los años 80, por lo que “las ventanas de vidrio no son tan resistentes al fuego”.

“Los edificios modernos tienen ventanas de doble cristal, pero en este caso quizás usaron solo una capa… (lo que hace que) sea muy fácil que las llamas las rompan y puedan entonces penetrar la fachada”.

Además de 767 bomberos, se desplegaron 128 camiones de bomberos, 57 ambulancias y unos 400 agentes de policía

6. ¿Dónde se alojarán los residentes evacuados?

Varios refugios de emergencia se habilitaron para acoger a los residentes que fueron evacuados, según informó el gobierno. El South China Morning Post reportó que uno de ellos —en el Centro Deportivo de Tung Cheong Street— estaba lleno, y se estaba dirigiendo a los residentes a otros refugios.

Otro, el Salón Comunitario de Kwong Fuk, que está justo al otro lado de la calle de la urbanización, fue considerado inseguro. Los evacuados fueron trasladados a otro refugio que se encuentra más alejado.

La reportera de BBC Chinese, Gemini Cheng, vio a residentes mayores, algunos usando bastones o sillas de ruedas, llegando a algunos de los refugios.

Al menos 900 personas se encuentran alojadas en estas instalaciones temporales, informó la agencia AFP citando a Lee.

Seis escuelas en Tai Po permanecerán cerradas el jueves, anunció la Oficina de Educación, que enumeró las escuelas afectadas en su sitio web.

Un centro de apoyo y seguimiento de emergencia está en funcionamiento para gestionar el impacto del incendio, dijo en un comunicado el secretario de seguridad, Tang Ping-keung.

La policía de Hong Kong estableció una línea directa para que el público pueda consultar sobre posibles víctimas.

*BBC Mundo - Con información adicional de Jack Lau, Unidad Global de China de la BBC, y Gemini Cheng, BBC Chinese en Hong Kong.

Por Tiffany Wertheimer y Yvette Tan