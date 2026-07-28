Horror en Francia: encuentran cinco cadáveres de bebés en cajas de cartón en el departamento de una pareja

PARÍS.– Las autoridades francesas investigan el hallazgo de los restos de cinco bebés en un departamento de la ciudad de Orange, en el sureste del país, un caso que conmocionó a Francia y que mantiene bajo custodia hospitalaria a una mujer de 32 años, mientras los investigadores intentan determinar las circunstancias de las muertes.

El descubrimiento se produjo después de que la mujer acudiera a un hospital tras dar a luz en su vivienda. Según la investigación preliminar, el parto ocurrió al término de un embarazo que, de acuerdo con el testimonio de su pareja, pasó inadvertido para él.

Tras regresar al domicilio, el hombre comenzó a revisar armarios y espacios de almacenamiento en busca de explicaciones y encontró, ocultos entre cajas de cartón y bolsas de plástico, los restos óseos de cuatro recién nacidos y el cuerpo de un quinto bebé en avanzado estado de descomposición. Posteriormente, alertó a las autoridades.

El exterior del edificio donde fueron hallados los cuerpos de los cinco bebés en Orange, Francia. THIBAUD MORITZ - AFP

La Fiscalía de Carpentras abrió una investigación por presunto homicidio de menores y ordenó la intervención de la Gendarmería y de especialistas forenses, quienes inspeccionaron el inmueble durante varias horas.

Las autopsias deberán establecer cuándo nacieron los bebés, si llegaron a respirar y si fallecieron antes, durante o después del parto, elementos considerados fundamentales para determinar eventuales responsabilidades penales.

Bajo custodia

La mujer permanece ingresada bajo custodia en un centro hospitalario, mientras que su pareja fue interrogada por los investigadores y posteriormente quedó en libertad provisional. Según fuentes judiciales, el hombre sostuvo que desconocía por completo los embarazos de su compañera.

🔴 Cinq bébés morts retrouvés dans un appartement du centre historique d'Orange, dans le Vaucluse, au domicile d'une famille.



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Como medida de protección, la Fiscalía puso bajo tutela provisional al recién nacido y remitió el caso de los otros dos hijos de la pareja, de ocho y nueve años, a los servicios de protección de la infancia para evaluar su situación y garantizar su bienestar.

Florent Jean, un vecino, contó que los hijos mayores iban a la escuela primaria local. La madre "iba a recogerlos al colegio a la hora del almuerzo para comer", y su pareja estaba fuera, trabajando todo el día, dijo.

El hallazgo provocó consternación entre los vecinos del edificio, situado en esta localidad de unos 30.000 habitantes de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Residentes consultados por medios franceses describieron a la familia como discreta y afirmaron no haber observado comportamientos que hicieran prever una situación de estas características.

La cinta de seguridad que colocó la policía en la entrada del departamento donde se encontraron los cuerpos THIBAUD MORITZ - AFP

Este martes, varias bicicletas estaban apoyadas contra la baranda de la escalera frente a su departamento, en el segundo piso, mientras la puerta estaba precintada con cinta roja.

Los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.

En febrero, una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en su congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.

En el caso francés más grave de infanticidio, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. El jurado reconoció una alteración del discernimiento.

Las autoridades indicaron que la investigación del caso de Orange continúa y que los resultados de los exámenes forenses serán determinantes para esclarecer los hechos y definir la situación judicial de la mujer.

Agencias AFP y ANSA