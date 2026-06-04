Hungría levanta el veto al ingreso de Ucrania a la UE y se aceleran las negociaciones

BRUSELAS.– La Unión Europea allanó el camino esta semana para la reanudación formal de las negociaciones de adhesión con Ucrania, bloqueadas hasta ahora por Hungría, según informaron responsables europeos.

Los representantes de los 27 países miembros de la UE dieron luz verde preliminar a la apertura de un primer grupo de temas de negociación con Ucrania y Moldavia, lo cual marca “un hito importante en su camino de integración europea”, afirmó un responsable de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Ucrania, que entró en su quinto año de guerra contra Rusia, quiere incorporarse a la UE lo más rápidamente posible. Pero el gobierno del ultranacionalista húngaro Viktor Orban, aliado de Vladimir Putin, había vetado la continuación del proceso iniciado en 2024. Su salida del poder el mes pasado abrió todas las puertas.

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, da una rueda de prensa en Budapest (Archivo) Robert Hegedus - MTI

Moldavia no estaba afectada por este veto, pero las negociaciones de adhesión se habían vinculado a las abiertas con Kiev. El veto húngaro había bloqueado de facto las conversaciones con Moldavia.

El camino quedó allanado el miércoles, cuando el flamante primer ministro húngaro, Peter Magyar, dijo que Hungría y Ucrania alcanzaron un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania, en el primer paso para permitir las negociaciones ucranianas de adhesión a la UE.

El acuerdo supone un avance en una larga disputa sobre los derechos de las minorías que había tensado las relaciones entre Budapest y Kiev y complicado el apoyo de Hungría a las aspiraciones de Ucrania de entrar al bloque.

“Hemos logrado un avance en nuestras conversaciones con Ucrania sobre los derechos lingüísticos, culturales y educativos de la minoría étnica húngara", dijo Magyar.

El exprimer ministro Viktor Orban, aliado del Kremlin, tenía bloqueado el acceso de Ucrania a la Unión Europea ATTILA KISBENEDEK - AFP

Magyar, que derrotó al prorruso Orban en abril, declaró que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, la semana que viene para abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales si se alcanzaba un acuerdo sobre los derechos de las minorías.

La salida del aliado del Kremlin

Orban, un aliado clave del Kremlin inserto como caballo de Troya en el seno del bloque europeo, se había opuesto no solo a la adhesión de Ucrania sino al flujo de miles de millones de euros en ayuda a ese país, víctima de la invasión rusa comenzada en febrero de 2022 que capturó un 20% de su territorio, ahora bajo las botas rusas.

Aunque Magyar tiene un enfoque menos conflictivo hacia Kiev, repitió en varias ocasiones que es esencial que se avance en los derechos de los cerca de 100.000 húngaros étnicos de Ucrania a utilizar su lengua materna para que Budapest acepte la adhesión de Ucrania a la UE.

Magyar dijo que Ucrania restablecerá un sistema de escuelas para las minorías étnicas, y los niños podrán utilizar su lengua materna en todos los entornos escolares.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky junto al jefe de la NATO, Mark Rutte, en un memorial a los caídos en la guerra en Kiev HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Los estudiantes de etnia húngara también podrán utilizar los símbolos nacionales y las banderas húngaras durante las celebraciones y realizar sus exámenes en húngaro.

“Cien mil húngaros recuperarán sus derechos fundamentales”, afirmó Magyar, y añadió que Ucrania acordó consagrar los términos de este acuerdo en la legislación, así como en su plan de acción para las negociaciones de adhesión a la UE.

Con el levantamiento del veto húngaro quedó allanado el camino a la reanudación formal de las negociaciones, que podría tener lugar tan pronto como la próxima semana en una reunión ministerial de los 27 en Luxemburgo.

En esa ocasión, los 27 decidirán abrir este primer grupo de capítulos de negociación. Hay seis en total, que abarcan todos los temas que deben cerrarse para que un país pueda integrarse en la UE.

Los embajadores de los 27 aún tienen que resolver varios detalles técnicos antes de que el camino quede completamente despejado, subrayaron diplomáticos.

También será necesario que Hungría confirme oficialmente el levantamiento de su veto, un hecho que en vista de la dinámica diplomática de esta semana es solo una formalidad.

Agencias AFP y Reuters