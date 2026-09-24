Encuestas elecciones Brasil 2026: quién gana según los últimos sondeos

Cuando falta cada vez menos días para la elección presidencial en Brasil 2026, los ciudadanos que acudirán a estos comicios definitorios deben conocer lo que indican las encuestas y quién gana según los últimos sondeos.

Las distintas encuesta arrojan una escasa diferencia entre los principales candidatos Eraldo Peres - AP

Todas las semanas distintas consultoras y encuestadoras realizan un relevamiento de las preferencias del electorado en Brasil, con miras a conocer la tendencia de los votantes en los próximos comicios presidenciales.

Dado el liderazgo de los dos principales candidatos, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y el referente del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, es altamente probable que en la primera vuelta no se conozca la ganador, y sea necesaria la instancia de balotaje para definir al próximo presidente y vice.

Quién gana en Brasil según los últimos sondeos

La encuesta más reciente de Quaest, corresponde al lunes 21 de septiembre, e indica que Lula da Silva reúne un 37% de las preferencias totales del electorado; mientras que Flávio Bolsonaro obtiene un 33%.

Por su parte, la consultora Nexus muestra una encuesta publicada el lunes 21 de septiembre en la que figuran como porcentajes totales que Lula registra el 40% de la intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con el 37%.

La encuesta indica que en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro, ambos parecen estar prácticamente empatados. En el escenario simulado, Lula registra el 46% de la intención de voto, frente al 45% de Flávio Bolsonaro.

Nexus explica que entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026, se entrevistó telefónicamente a 2006 votantes, el margen de error es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

La muestra está compuesta por votantes de 16 años o más, residentes en todo el territorio nacional. La encuesta abarcó los 27 estados de la Federación, con una distribución proporcional por región.

Los ciudadanos brasileros eligen presidente el próximo domingo 4 de octubre CAIO GUATELLI - Caio Guatelli / AFP

Cuándo será el balotaje en Brasil 2026

De mantenerse estas tendencias, en la que ninguno de los postulantes supera el 50% de los votos que le permitiría obtener un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en una instancia de balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.

Qué se elige en Brasil 2026

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero: