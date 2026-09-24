Encuestas elecciones Brasil 2026: quién gana según los últimos sondeos
Las preferencias de los votantes indican que no habrá una definición en primera vuelta, dada la paridad entre los postulantes
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Cuando falta cada vez menos días para la elección presidencial en Brasil 2026, los ciudadanos que acudirán a estos comicios definitorios deben conocer lo que indican las encuestas y quién gana según los últimos sondeos.
Todas las semanas distintas consultoras y encuestadoras realizan un relevamiento de las preferencias del electorado en Brasil, con miras a conocer la tendencia de los votantes en los próximos comicios presidenciales.
Dado el liderazgo de los dos principales candidatos, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y el referente del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, es altamente probable que en la primera vuelta no se conozca la ganador, y sea necesaria la instancia de balotaje para definir al próximo presidente y vice.
Quién gana en Brasil según los últimos sondeos
La encuesta más reciente de Quaest, corresponde al lunes 21 de septiembre, e indica que Lula da Silva reúne un 37% de las preferencias totales del electorado; mientras que Flávio Bolsonaro obtiene un 33%.
Por su parte, la consultora Nexus muestra una encuesta publicada el lunes 21 de septiembre en la que figuran como porcentajes totales que Lula registra el 40% de la intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con el 37%.
La encuesta indica que en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro, ambos parecen estar prácticamente empatados. En el escenario simulado, Lula registra el 46% de la intención de voto, frente al 45% de Flávio Bolsonaro.
Nexus explica que entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026, se entrevistó telefónicamente a 2006 votantes, el margen de error es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.
La muestra está compuesta por votantes de 16 años o más, residentes en todo el territorio nacional. La encuesta abarcó los 27 estados de la Federación, con una distribución proporcional por región.
Cuándo será el balotaje en Brasil 2026
De mantenerse estas tendencias, en la que ninguno de los postulantes supera el 50% de los votos que le permitiría obtener un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en una instancia de balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.
Qué se elige en Brasil 2026
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Pablo Marçal
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
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