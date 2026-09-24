Trump recibe a Xi en la Casa Blanca: las claves de un encuentro entre la pompa y las tensiones

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves a su par chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca para una cumbre marcada por varios de los principales focos de tensión entre las dos mayores economías del mundo y acompañada de una gran pompa. La inteligencia artificial, el comercio agrícola y las tierras raras aparecen entre los ejes centrales, junto con las diferencias sobre Taiwán.

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump saludan al presidente chino Xi Jinping en el pórtico sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026 BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En un gesto excepcional, Trump y su esposa, Melania, recibieron este miércoles a Xi y a la primera dama china al pie del avión en la base Andrews, en las afueras de la capital.

Trump aprovechó la ceremonia de bienvenida para subrayar el vínculo personal que mantiene con Xi y devolverle los elogios por la recepción que recibió este año en Pekín. Dijo que había sido un “gran privilegio” visitar China y destacó la “hospitalidad espectacular y muy hermosa” de su anfitrión. “Estamos honrados de recibirlo” ahora en la Casa Blanca, afirmó.

Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca

Aunque ambos líderes se encontraron varias veces en distintos lugares del mundo, incluidos China y Mar-a-Lago, en Florida, esta es la primera vez que Trump y Xi mantienen una reunión en la Casa Blanca. “Hemos pasado tiempo juntos por todo el mundo”, dijo Trump, que aseguró que ambos forjaron una “verdaderamente gran amistad”.

Xi respondió en el mismo tono y agradeció la “cálida hospitalidad” de Trump y Melania. A través de una intérprete, dijo que llegó a Estados Unidos para “continuar nuestra amistad, ampliar la cooperación y promover el bienestar de nuestros dos pueblos”. “Estoy muy contento de realizar una visita de Estado a su hermoso país, Estados Unidos de América”, afirmó el líder chino.

La agenda formal de la primera visita de Xi a la Casa Blanca en más de una década comenzó este jueves a las 10 de Washington (las 11 en la Argentina) con el recibimiento del líder chino y su esposa, Peng Liyuan, por parte de Trump y Melania Trump.

Diez minutos después hubo una ceremonia de llegada. La reunión bilateral está prevista para las 11.30, siempre en hora local (12.30 en la Argentina), y el encuentro ampliado, para el mediodía. Por la noche volverán a hablar antes de una fastuosa cena de Estado.

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump saludan al presidente chino Xi Jinping y a su esposa Peng Liyuan a su llegada al pórtico sur de la Casa Blanca en Washington, D.C SAUL LOEB - AFP

Está previsto que los presidentes pronuncien discursos el jueves por la mañana en la Casa Blanca y nuevamente durante una cena de Estado, pero no está contemplada hasta el momento ninguna conferencia de prensa. La cumbre se produce en un momento en que las cadenas de televisión estadounidenses boicotean la cobertura conjunta de la Casa Blanca, en protesta por la retirada de las credenciales de prensa a MSNBC, Politico y CNN por parte de Trump, ahora en el centro de una batalla judicial.

La visita de Xi concluirá el viernes por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

La última vez que Xi visitó la Casa Blanca fue en 2015, bajo la presidencia de Barack Obama.

Horas antes del encuentro, Trump también dedicó un mensaje elogioso a su par chino. “Se ve fuerte, vibrante y en forma, mejor que nunca”, escribió sobre Xi en sus redes sociales.

El comentario llegó después de que la ausencia del líder chino en una cena durante un reciente viaje a India alimentara comentarios sobre su salud. Trump, de todos modos, suele destacar públicamente la apariencia de Xi: durante su visita a Pekín en mayo dijo que parecía salido directamente de un “casting central”.

La “superinteligencia”

Trump anticipó antes del encuentro que la inteligencia artificial -a la que ahora llama “superinteligencia- será “un tema importante de debate”, aunque dejó en claro que no pretende impulsar nuevas reglas en ese terreno.

“La Superinteligencia (SI) será un tema importante de debate, pero quiero dejarlo exactamente como está”, escribió en sus redes sociales, en referencia a los pedidos de distintos sectores de regular la incipiente tecnología.

El presidente estadounidense aseguró además que esa posición coincide con la de Pekín. “Esa es también la postura de China. ¡Nuestra barrera de seguridad es el DoJ! [departamento de Justicia]”, afirmó. La semana pasada ya había sostenido que Estados Unidos cuenta con herramientas para regular y perseguir a las compañías de IA.

Washington y Pekín compiten por el liderazgo en esta tecnología.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente chino Xi Jinping a su llegada a la base conjunta Andrews en Maryland BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Las conversaciones preparatorias también mostraron que la inteligencia artificial ya dejó de ser exclusivamente una disputa por chips y capacidad tecnológica. En una reunión previa entre Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng, Washington propuso crear un mecanismo bilateral para que ambos países se notifiquen incidentes importantes vinculados con la IA. Estados Unidos planteó además un diálogo sobre seguridad, transparencia y riesgos para la seguridad nacional, aunque hasta ahora Pekín no dio una respuesta pública detallada a la iniciativa.

La cumbre llega, además, después de que Washington y Pekín acordaran extender por dos meses su tregua comercial, que debía vencer el 10 de noviembre. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la prórroga dará a ambas partes tiempo para trabajar sobre un acuerdo más amplio. El nuevo plazo se extenderá hasta el 10 de enero, una señal de que las dos potencias buscan evitar, al menos de manera inmediata, otra escalada arancelaria mientras negocian sus diferencias de fondo.

La soja, otra pieza de negociación

El comercio agrícola será otro capítulo importante. Los productores estadounidenses quieren más compras chinas de soja, sorgo, cereales y carne provenientes de Estados Unidos y el levantamiento de los aranceles de represalia. Para Trump, el tema también tiene una dimensión política interna: los agricultores constituyen un sector electoral relevante para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

China mantiene un arancel del 10% sobre la soja y otros productos agrícolas estadounidenses, una desventaja que no afecta a proveedores rivales como Brasil. Pekín ha utilizado durante años sus compras de soja como instrumento en las disputas comerciales y redujo su dependencia de Estados Unidos con una mayor oferta sudamericana.

China sigue, de todos modos, como un mercado decisivo: en los últimos años recibió cerca de la mitad de las exportaciones estadounidenses de soja, frente a casi dos tercios antes de la primera presidencia de Trump. Hasta el 10 de septiembre, el Departamento de Agricultura había confirmado casi 10 millones de toneladas vendidas a China de la cosecha de este año.

Manifestantes a favor de China protestan cerca de la Casa Blanca el jueves 24 de septiembre de 2026 en Washington. Mark Schiefelbein - AP

Tierras raras y Taiwán

La negociación también estará atravesada por las tierras raras, insumos esenciales para industrias tecnológicas y militares sobre los que China conserva una posición dominante. Estados Unidos busca garantizar el suministro, mientras Pekín reclama alivio sobre restricciones que limitan su acceso a tecnología avanzada.

Taiwán aparece como otro punto sensible. China considera la isla parte de su territorio y ha reclamado a Washington que no cruce esa “línea roja”. El gobierno taiwanés agradeció este jueves el respaldo estadounidense y dijo que mantiene abiertos sus canales de comunicación antes de la cumbre.

Agencias AP, AFP y Reuters