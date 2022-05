Impacto económico: el crecimiento de EE.UU. podría superar al de China por primera vez desde 1976

NUEVA YORK.- De acuerdo con un reciente informe de Bloomberg Economics, el crecimiento económico de Estados Unidos este año podría superar al de China por primera vez desde 1976, como resultado principalmente del impacto de los confinamientos totales o parciales por coronavirus en Shanghai, Guangzhou y otra decena de ciudades del país asiático.

Según el medio estadounidense, la segunda economía del mundo solo crecería 2% en 2022, mientras que se espera que el PBI de Estados Unidos aumente 2,8% este año. De cumplirse la predicción, este cambio de roles podría provocar repercusiones políticas tanto en Pekín como en Washington.

En un esfuerzo por reimpulsar su economía, Pekín anunció este viernes que reducirá una tasa de interés clave. El Banco Central de China informó que bajará del 4,6% al 4,45% su tasa preferencial de préstamo a cinco años, en la que se basan muchas hipotecas. Por contra, la tasa preferencial a un año, que suele servir de guía para los créditos de los bancos comerciales a empresas, se mantuvo al 3,7%.

La reducción “estimulará el mercado inmobiliario y de la propiedad, lo que es esencial para las finanzas de los gobiernos locales”, señaló el analista Chaoping Zhu, del banco JP Morgan.

Vista de los edificios residenciales durante un bloqueo por el coronavirus Covid-19 en el distrito de Jing'an de Shanghái el 17 de abril de 2022. HECTOR RETAMAL - AFP

Pero a pesar de que Pekín está aplicando medidas de estímulo fiscal, monetario y regulatorio, los prolongados confinamientos han perturbado las cadenas de suministro, contraído la demanda y ralentizado la industria en el país gobernado por Xi Jinping, que mantiene la estrategia de tolerancia cero con la pandemia.

En cambio, Estados Unidos, aunque lucha por hacer frente a la elevada inflación, sigue siendo impulsado por la fuerte contratación y el gasto de los consumidores, según explica el informe.

La predicción de Bloomberg Economics es pesimista. Otros pronósticos aún prevén un crecimiento del 4% para el PBI chino para 2022. Pero si aciertan, este año sería la primera vez que el ritmo de crecimiento anual de China quedaría por detrás del de su rival desde 1976, cuando China salía de la tumultuosa década de la Revolución Cultural, según los datos del Banco Mundial.

El presidente de China, Xi Jinping, ofrece un discurso en video en la inauguración del Foro de Bo'ao para Asia, en la provincia de Hainan, en el sur de China, el 21 de abril de 2022. (Huang Jingwen/Xinhua vía AP)

Desde la campaña de “reforma y apertura” lanzada a finales de la década de 1970, China disfrutó de tasas de expansión más rápidas, y aún queda mucho margen para que su PBI per cápita reduzca la diferencia con el de Estados Unidos.

En respuesta, el presidente Joe Biden está instando a los legisladores del Congreso a aprobar un multimillonario plan de inversión para impulsar su investigación y desarrollo tecnológico y hacer frente a la competencia del gigante asiático.

Lo que está en juego es aún más importante para Xi, de quien se espera que consiga un tercer mandato como jefe del Partido Comunista a finales de este año, en un movimiento que sienta precedentes. Una tasa de crecimiento del 2% estaría muy por debajo del objetivo oficial de crecimiento del gobierno, de alrededor del 5,5% este año. Según un artículo publicado por The Wall Street Journal el mes pasado, el mandatario chino habría pedido a sus funcionarios que se aseguraran de que el crecimiento de su país este año superara al de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden

Sería la primera vez que la nación se queda significativamente por debajo del objetivo anual desde que se adoptó la práctica de fijar objetivos a finales de la década de 1990. En 2020, el año de la pandemia, el gobierno no fijó un objetivo.

El objetivo de este año, de “alrededor del 5,5%”, el más bajo jamás fijado, fue determinado por los dirigentes chinos antes de la última oleada de confinamientos Algunos economistas estiman ahora que el PBI chino se ha contraído este trimestre en medio de los descensos de abril en las ventas minoristas y la producción industrial.

El pasado lunes, los datos de comercio minorista y producción industrial sufrieron la peor caída desde el inicio de la pandemia, mientras que el desempleo retrocedió a su nivel de febrero de 2020. El primer ministro chino, Li Keqiang, pidió el miércoles medidas “de urgencia” para reimpulsar la segunda economía mundial.

Una expansión del 2% también sería la más débil para China desde 1976, por debajo incluso de 2020, cuando la pandemia hizo que el crecimiento del PBI se redujera al 2,2%.

La política puede haber influido en la fijación de un objetivo que ya parecía ambicioso incluso antes de las últimas medidas relacionadas con la pandemia, según dijo a Bloomberg Stephen Jen, que dirige la empresa de fondos de cobertura y asesoramiento Eurizon SLJ Capital.

Sospechamos que ésta es la principal razón que subyace al objetivo de crecimiento, obviamente agresivo: fue plantado intencionadamente por el bando “pro-crecimiento” de Pekín para limitar más “medidas drásticas” y restaurar un mejor entorno para que el sector privado prospere”, escribieron Jen y su colega Joana Freire en una nota publicada en el mismo medio a principios de mayo.

La escultura del artista radicado en Los Ángeles que muestra a Xi Jinping como una molécula de coronavirus.

De hecho, los responsables políticos han prometido en repetidas ocasiones medidas más favorables al crecimiento. El viceprimer ministro Liu He insinuó a principios de esta semana que Pekín podría estar dispuesto a ceder en la represión de las empresas tecnológicas. Sin embargo, los anuncios no han sido ni un paquete fiscal específico a gran escala ni una relajación monetaria generalizada y decisiva, lo que no ha impresionado a los economistas ni a los inversores.

Incluso si las predicciones de Bloomberg no se cumplieran, Biden ya remarcó el haber superado a China. “Por primera vez en 20 años, nuestra economía creció más rápido que la de China”, dijo el presidente estadounidense en una declaración sobre los datos del PBI en enero. Midiendo el cuarto trimestre del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2020, Estados Unidos se expandió 5,5% frente al 4% de China.