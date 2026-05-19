Imputaron al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer expresidente español en democracia en ser imputado, luego de que la Justicia anunciara este martes que lo investiga por “tráfico de influencias” en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, convocó al exjefe del gobierno el próximo 2 de junio para que lo interrogue el juez José Luis Calama. Además, el magistrado ordenó registros este martes en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas perteneciente a las hijas del exmandatario, según medios españoles.

Zapatero, que estuvo al frente del Ejecutivo de 2004 a 2011, está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia.

Ese año, Plus Ultra sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.Sin embargo, la compañía se benefició de este préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia.

Según el diario El País, la investigación se centra en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España y recibió críticas de la oposición, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela. El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con la número 2 del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, actualmente al frente del gobierno en el país sudamericano, pese a que ella tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

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