Indignación en Francia tras el hallazgo de un cadáver en el caso de una niña desaparecida

PARÍS.– Una ola de indignación se desató en Francia tras conocerse que el principal sospechoso en la desaparición de una niña de 11 años había sido acusado en repetidas ocasiones de abusar sexualmente de menores sin que se tomaran medidas al respecto.

Este jueves fue hallado un cadáver y se activó el proceso de identificación formal de los restos, tras una extensa búsqueda en la que decenas de policías y voluntarios peinaron la campiña del suroeste del país en busca de Lyhanna, quien desapareció el viernes pasado.

La niña fue vista por última vez subiéndose al auto de un hombre cerca de Fleurence, un pueblo del departamento de Gers. El hombre de 41 años, padre de dos hijos, fue detenido como principal sospechoso. Tras mostrarle imágenes de cámaras de seguridad, admitió haberla llevado en auto, pero insistió en que la había dejado en una piscina.

Buzos de la Gendarmería rastrean una laguna en la búsqueda de la niña de 11 años desaparecida en Fleurance LIONEL BONAVENTURE - AFP

La fiscal Clemence Meyer indicó esta semana que ya existían denuncias previas contra él, lo que desató una indignación nacional por las supuestas deficiencias judiciales.

Relaciones peligrosas

En diciembre de 2017, una madre denunció que su hija, de 17 años, mantenía una relación con este hombre. El caso se archivó en 2018 después de que la joven afirmara que había dado su consentimiento.

En enero de 2022, una denuncia lo acusaba de haber violado a una niña menor de 15 años en 2020 en su domicilio, en el suroeste de Francia. El caso se remitió al fiscal local, pero fue desestimado en 2024 por falta de pruebas.

En agosto de 2025, la madre de una menor nacida en 2014 presentó una denuncia por violaciones cometidas “entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en el domicilio” del sospechoso, según la fiscal Meyer.

Affaire Lyhanna : le récit d'une semaine d’angoisse et de révélations autour du principal suspect

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La denuncia fue remitida a la fiscalía local, que en enero pasado ordenó a la policía que iniciara una investigación. Sin embargo, el sospechoso aún no había sido interrogado cuando Lyhanna desapareció.

“Lo que estamos descubriendo día tras día es absolutamente insoportable. Esto plantea una pregunta más profunda: ¿Qué importancia le damos a los testimonios de las víctimas? ¿Cómo se llevan a cabo las investigaciones?“, declaró la vocera del gobierno Maud Bregeon.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, informó el miércoles al Parlamento que solicitó al Ministerio de Justicia una investigación sobre la gestión de los casos.

“Todos estamos consternados por este fallo que, a mi juicio, pone de manifiesto nuestra mala organización”, declaró por su parte el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Por su parte, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, afirmó que “toda Francia está horrorizada” por el destino de Lyhanna e “indignada por la inacción de las autoridades públicas”, al señalar que el principal sospechoso ya había sido objeto de varias denuncias y alertas. “Este terrible drama podría haber, debería haber, sido evitado, si el sistema judicial no hubiera conocido tales disfunciones”, escribió en X. Y agregó: “El Estado ha fallado de manera muy grave y el pueblo francés exige rendir cuentas”.

Toute la France est horrifiée par le destin tragique de la jeune Lyhanna, et communie dans la peine avec sa famille et ses proches.



Toute la France est révoltée par l’inaction des pouvoirs publics, alors que le principal suspect, Jérôme Barella, avait déjà été visé par plusieurs… — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 4, 2026

Agencia AFP