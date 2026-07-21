A seis meses del operativo: qué se sabe de la crisis en Venezuela tras la caída de Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión histórico para América Latina. Mediante la denominada “Operación Determinación Absoluta”, fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una sorpresiva e inédita incursión aérea y terrestre en Caracas que culminó con la captura y extradición del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

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Cómo fue el operativo y la captura de Nicolás Maduro

La operación, planificada durante meses, desplegó más de 150 aeronaves que atacaron objetivos militares en Caracas (La Carlota, Fuerte Tiuna y el Cuartel de la Montaña), además de Maracaibo, La Guaira e Higuerote. Delta Force irrumpió en la residencia de Maduro y lo capturó junto a su mujer.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York donde permanecen encarcelados Star Max/GC Images

Ambos fueron trasladados en helicóptero al buque USS Iwo Jima y luego a Nueva York, donde el líder chavista actualmente enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en el Distrito Sur de esa ciudad. El 5 de enero compareció ante el juez Alvin Hellerstein y se declaró inocente.

Antes de su captura, Maduro había firmado el Decreto 5200, que declaraba el “Estado de Conmoción Exterior” y militarizaba infraestructuras clave. En el paso entre Cúcuta (Colombia) y Táchira (Venezuela), el enviado especial de LA NACION Diego Cabot describió un clima de temor extremo y silencio, donde grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) controlan caminos ilegales, extorsión y contrabando.

Las reacciones internacionales y la transición política

En su momento, Donald Trump confirmó que Estados Unidos administraría temporalmente al país y descartó la continuidad del chavismo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia venezolano designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina. La abogada juró ante la Asamblea Nacional y se mostró dispuesta a dialogar con Washington.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como líder de Venezuela luego de la captura de Maduro PEDRO MATTEY - AFP

La intervención dividió a la región: Argentina, Paraguay y Ecuador celebraron la caída del régimen, mientras Colombia, Brasil, México y Cuba condenaron la acción militar. Gustavo Petro, presidente de Colombia, reforzó la frontera y advirtió que respondería ante amenazas de Trump. Rusia, China e Irán rechazaron el ataque, y la Unión Europea cuestionó una violación del derecho internacional.

A seis meses de la “Operación Determinación Absoluta”, Delcy Rodríguez sigue al frente del Gobierno interino, aunque atraviesa la peor crisis de su gestión: los terremotos del 24 de junio de 2026 dejaron cerca de 5.000 muertos, miles de damnificados y fue cuestionada por la lentitud de su accionar. Por otro lado, su administración impulsó una liberalización económica con apertura a inversiones petroleras occidentales. En paralelo, juristas advierten que el plazo constitucional de su mandato ya venció sin que la Asamblea Nacional se pronuncie, lo que abre dudas sobre la legalidad de su continuidad en el poder.

Para profundizar más sobre la crisis en Venezuela, se puede acceder a la colección de Google Pinpoint elaborada por LA NACION sobre el tema, que reúne las notas periodísticas publicadas desde el inicio del operativo y el testimonio del enviado especial Diego Cabot desde la frontera entre Cúcuta y Táchira.