Casas por un euro en Italia o dinero para repoblar islas remotas en Irlanda: ¿funcionan estas propuestas que se viralizan?

WASHINGTOTN.- Cuando Meredith Tabbone leyó un artículo sobre un pueblo italiano que vendía casas por el precio de un pedazo de pizza, se lanzó a la idea. El bisabuelo de esta nativa de Chicago era de Sambuca, un encantador pueblo de la región meridional de Sicilia, que en 2019 subastaba casas abandonadas a partir de 1 euro. Hizo una oferta improvisada por una imagen granulada en blanco y negro de una casa en ruinas por 5555 euros (unos 6355 dólares de la época).

“No investigué nada al respecto”, explica esta analista financiera de 44 años. “Supuse que mucha gente ofertaría, ya que aparecía en los principales medios de comunicación. Me quedé dura cuando gané la subasta”. La única condición: Tabbone tenía que renovar la propiedad en un plazo de tres años.

Internet está lleno de artículos con ofertas aparentemente demasiado buenas para ser ciertas de países que pagan a la gente para que se traslade a lugares remotos o islas con pocos servicios y repoblar pueblos y ciudades que han quedado destruidos por el éxodo de los jóvenes a las zonas urbanas.

Pero, ¿funcionan realmente estos programas? La respuesta corta es: sí. Pero hay salvedades.

Este mes, Irlanda presentó una propuesta tentadora. El gobierno concederá ayudas a la renovación de entre 60.000 y 84.000 euros (unos 65.000-91.600 dólares) para que la gente arregle propiedades que lleven desocupadas al menos dos años, como parte de un plan más amplio para el crecimiento sostenible de 30 islas extraterritoriales. Estas islas están geográficamente aisladas y aisladas del continente, y algunas tienen tan sólo dos residentes. También son impresionantes: colinas onduladas, acantilados escarpados y ruinas históricas.

“Cuestiones como el suministro de viviendas, la prestación de servicios educativos y sanitarios, el acceso a la banda ancha de alta velocidad y las oportunidades de empleo se magnifican en las islas mar adentro. También existe el reto añadido de retener a los jóvenes en las islas, ya que el perfil de la población está envejeciendo”, afirma en un correo electrónico el Departamento de Desarrollo Rural y Comunitario de Irlanda, que añade que no está pagando a la gente para que se traslade.

Las ayudas -que se destinan a reformas, no a la compra de vivienda- se pusieron en marcha por primera vez el año pasado en el continente para revitalizar ciudades y zonas rurales que tenían un gran número de edificios vacíos. La respuesta fue fuerte, según el departamento, y hasta el primer trimestre de 2023 se habían aprobado más de 500 solicitudes. Ninguna de las políticas, ni para el continente ni para las islas, incluye ayudas a la inmigración o el reasentamiento, añadió. (Aunque los no residentes pueden comprar propiedades en Irlanda, ser propietario de una vivienda no garantiza la residencia).

Los requisitos de inmigración y residencia pueden ser un gran escollo para los extranjeros dispuestos a trasladarse a tiempo completo: Algunos quieren salir de las estresantes ciudades para llevar una vida más pausada en las zonas rurales, otros quieren una casa de vacaciones y algunos buscan escapar de los conflictos que se desarrollan en sus países de origen.

Otros impedimentos pueden hacer que estos proyectos resulten desalentadores. La renovación puede ser un reto en circunstancias desconocidas, sobre todo cuando hay que enfrentarse a barreras lingüísticas, disponibilidad limitada de mano de obra y problemas de suministro. Algunos se plantean comprar estas propiedades para alquilarlas, pero estos lugares no suelen atraer a los turistas.

Toti Nigrelli, teniente de alcalde de Mussomeli, otra localidad siciliana que busca reactivarse gracias al programa de viviendas de 1 euro, afirma que los extranjeros no necesitan permisos ni derechos de residencia para comprar una casa en su ciudad. (La duración de la estancia dependerá del tipo de visado que posean.) El ayuntamiento facilita las conexiones a los servicios públicos, entre otras disposiciones.

El municipio, que empezó a vender viviendas baratas en 2017, ha vendido más de 300, entre ellas a decenas de estadounidenses, según ha explicado. Mussomeli tenía 40.000 viviendas pero solo 10.000 residentes, dijo, lo que lo obligó a buscar nuevos residentes.

Serafín Pazos-Vidal, experto en desarrollo rural de la Asociación Europea de Desarrollo Local, escribió en un correo electrónico que desde el año 2000 se observa una tendencia al abandono no sólo de los pequeños asentamientos rurales en Europa, sino también de los pueblos principales e incluso de las ciudades de tamaño medio. Uno de los principales factores de esta situación, añadió, es la reducción de los servicios públicos y las oportunidades de empleo en medio de la desindustrialización y la mecanización de las zonas rurales.

Nigrelli afirmó que Mussomeli se ha beneficiado de sus nuevos habitantes económica y socialmente. El negocio de la construcción se ha disparado con todas las obras de renovación en curso, y recientemente el departamento de cirugía del hospital principal, cerrado durante dos meses por falta de médicos, reabrió después de que 10 médicos de la Argentina se trasladaran a la ciudad en el marco del programa, dijo el alcalde.

Uno de los recién llegados, Danny McCubbin, londinense de 58 años, vive ahora allí y dirige una iniciativa llamada Good Kitchen, que utiliza alimentos que no vendieron los supermercados para cocinar comidas para personas vulnerables. Dijo que llegó a la ciudad, donde ahora es un miembro apreciado de la comunidad, gracias al acuerdo.

“No hay calle principal. El cine abre una vez al mes. Está a una hora de la playa”, dijo. “Es demasiado tranquilo para algunos, pero para mí lo es lo suficiente”.

En ocasiones, los medios de comunicación han exagerado o informado de forma inexacta sobre estos incentivos. En 2016, cuando Kaitangata, una antigua ciudad minera de la costa neozelandesa, sacó una oferta de viviendas de tres dormitorios con llave en mano por unos asequibles 240.000 dólares, los medios de comunicación internacionales informaron de que el Gobierno estaba pagando a la gente para que se mudara allí.

Medio millón de mensajes, llamadas y correos electrónicos llegaron de todo el mundo, abrumando a los funcionarios. La ciudad buscaba nuevos residentes porque tenía un exceso de puestos de trabajo y poca gente. Pero no ofrecía permisos de trabajo o residencia, que son competencia del gobierno federal.

“La gente me llamaba desde países devastados por la guerra suplicándome que les diera una oportunidad”, afirma Bryan Cadogan, alcalde del distrito en el que se encuentra Kaitangata. “No queríamos dar falsas esperanzas a nadie. Les dije que si pueden hacerlo aquí, les daremos la bienvenida”.

Las políticas también han suscitado debate en Italia, donde algunos las critican como una forma de vender el paisaje del país o de degradar su cultura.

“Puede que no sea una forma perfecta de restaurar lugares, pero puede ayudar a convertirlos en lugares de oportunidades”, afirma Marco Pizzi, investigador de desarrollo rural de la Universidad de Perugia. También es consultor de 1eurohouses.com, un sitio -que él describe como un proyecto de “restauración”- que reúne información en inglés sobre programas de este tipo en todo el país y facilita a los extranjeros viajes o presentaciones locales. Aunque el gobierno debería ayudar a los ayuntamientos con la publicidad de estas ofertas y las ayudas a la inmigración, añadió Pizzi, la responsabilidad también recae en los compradores.

“Los extranjeros deben intentar no mirar y tratarlos como lugares turísticos, sino pensar en lo que significa vivir en un lugar tranquilo con gente culturalmente diferente de forma respetuosa”, dijo.

Para Tabbone, residente en Chicago que acaba de adquirir la doble nacionalidad, el sueño italiano en el Mediterráneo no ha hecho más que empezar. En julio -cuatro años después de empezar, con algunos retrasos relacionados con la pandemia- terminarán las obras de su casa de cuatro dormitorios y cuatro baños, tras lo que describió como una “experiencia que cambia la vida”.

“Lo mejor de todo ha sido la gente: los lugareños y los extranjeros se han hecho amigos”, afirma. “Es precioso. En tu mente, lo que [piensas] que podría ser, realmente se mantiene”.

Por Niha Masih

