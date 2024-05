La nota del New York Times sobre Rafael Grossi, el diplomático argentino que surgió como un mediador inesperado en un mundo en guerra

Escuchar

WASHINGTON.- Rafael Grossi entró furtivamente en Moscú hace unas semanas para reunirse discretamente con el hombre con el que la mayoría de los occidentales nunca interactúan en estos días: el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas, y su propósito era advertir a Putin sobre los peligros de actuar demasiado rápido para reiniciar la planta de energía nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, que ha sido ocupada por tropas rusas desde poco después de la invasión de 2022.

Pero mientras los dos hombres hablaban, la conversación desvió hacia las declaraciones de Putin de que estaba abierto a una solución negociada para la guerra en Ucrania, pero sólo si el presidente Volodimir Zelensky estaba dispuesto a renunciar a casi el 20 por ciento de su país.

Unas semanas más tarde, Grossi, un argentino al que le gustan los trajes italianos, estaba en Teherán, esta vez hablando con el ministro de Relaciones Exteriores del país y el jefe de su programa nuclear civil. En un momento en que altos funcionarios iraníes insinúan que nuevas confrontaciones con Israel podrían llevarlos a construir una bomba, los iraníes señalaron que ellos también estaban abiertos a una negociación, sospechando, tal como lo hizo Putin, que Grossi pronto informará detalles de su conversación a la Casa Blanca.

Rafael Grossi, director de OIEA, durante una visita a la Argentina Fabián Marelli - LA NACION

En una era de nuevos temores nucleares, Grossi de repente se encuentra en el centro de dos de los enfrentamientos geopolíticos más críticos del mundo. En Ucrania, uno de los seis reactores nucleares en la línea de fuego en el río Dniéper podría ser alcanzado por artillería y arrojar radiación. E Irán está a punto de convertirse en un Estado con armas nucleares.

“Soy un inspector, no un mediador”, dijo Grossi en una entrevista esta semana. “Pero tal vez, de alguna manera, pueda ser útil en los márgenes”.

No es el papel que esperaba cuando, tras una carrera diplomática de 40 años centrada en los aspectos prácticos de la no proliferación, fue elegido director general de la agencia por una mínima mayoría tras la repentina muerte de su predecesor, Yukiya Amano. Eso fue “antes de que nadie pudiera imaginar que la central nuclear más grande de Europa estaría en la primera línea de una guerra”, dijo en una serie de conversaciones en la sede de la agencia en Viena, o que Israel e Irán intercambiarían ataques directos con misiles por primera vez en los 45 años transcurridos desde la revolución iraní.

Rafael Grossi, de pie en una calle junto a un vehículo camino de la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, el miércoles 29 de marzo de 2023 IAEA Press Office - International Atomic Energy Agency

Hoy en día se ha convertido quizás en el más activista de todos los líderes de la OIEA desde que se creó la agencia en 1957, una consecuencia del programa “Átomos para la paz” del presidente Eisenhower para difundir la generación de energía nuclear en todo el mundo. Ha pasado la mayor parte de los últimos cuatro años y medio viajando por el mundo, reuniéndose con presidentes y ministros de Relaciones Exteriores, presionando para obtener más acceso a los sitios nucleares y, a menudo, más autoridad para una organización que tradicionalmente ha tenido poco poder para obligar al cumplimiento.

Pero en el camino, ha sido tanto receptor como remitente de mensajes, hasta el punto de negociar lo que equivale a una zona libre de disparos inmediatamente alrededor de Zaporiyia.

Grossi tiene sus críticos, incluidos aquellos que creen que actuó más allá de su autoridad cuando colocó inspectores a tiempo completo en la planta en conflicto, en un momento en que rusos armados y con poco conocimiento de energía nuclear patrullaban la sala de control. También apostaba a que ninguna de las partes querría atacar la planta si eso significaba arriesgar las vidas de los inspectores de las Naciones Unidas.

Grossi junto a un equipo del OIEA en Zaporiyia Dean Calma - IAEA

Funcionó. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, recuerda haber estado tan preocupado por un desastre nuclear al principio del conflicto de Ucrania que llamó por teléfono al jefe de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear para describir lo que sucedería si un reactor fuera impactado y se formara una nube radiactiva mortal. flotó por toda Europa. “Era un escenario aterrador”, dijo más tarde.

Dos años después, “estamos entrando en un período de statu quo prolongado”, afirmó Grossi. “Pero desde el principio decidí que no podía simplemente quedarme al margen y esperar a que terminara la guerra, y luego escribir un informe sobre las ‘lecciones aprendidas’. Eso habría sido una vergüenza para esta organización”.

Una inspección inusual

El OIEA fue creado para hacer dos cosas: mantener seguras las plantas de energía nuclear y evitar que su combustible y sus desechos sean utilizados para fabricar armas nucleares. Los inspectores de la agencia no buscan ni cuentan las armas ellos mismos, aunque muchos en el Congreso (y en todo el mundo) creen que esa es su función.

Grossi nació en 1961, cuatro años después de la creación de la agencia. Comenzó su carrera en el servicio exterior argentino, pero su verdadera ambición era dirigir la OIEA, con su vasta red de inspectores altamente capacitados y responsabilidad por la seguridad nuclear en todo el mundo. Era una ambición ardiente.

“Siento que me preparé para esto toda mi vida”, dijo en 2020.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, durante una visita a la central de Zaporiyia IAEA - IAEA

Muchos podrían preguntarse por qué. Es el tipo de trabajo que tradicionalmente implica largas reuniones en anodinas salas de conferencias, mediciones cuidadosas dentro de las plantas nucleares y la instalación de cámaras a prueba de manipulaciones en instalaciones clave para garantizar que el material nuclear no se desvíe hacia proyectos de bombas.

El trabajo es tenso, pero no suele ser especialmente peligroso.

Por eso fue inusual cuando Grossi, cambiando su traje por un chaleco antibalas, salió de un vehículo blindado en el sureste de Ucrania a fines del verano boreal de 2022, mientras los proyectiles explotaban en la distancia. Había rechazado una oferta de los rusos de escoltarlo fuera de su territorio. Como funcionario muy visible de las Naciones Unidas, no quería dar ningún crédito a las reivindicaciones territoriales de Moscú.

En lugar de ello, tomó el camino difícil, a través de Ucrania, hacia un páramo plagado de minas y vehículos destruidos. Cuando se acercaba a la planta, un guardia ucraniano lo detuvo, diciendo que no podía ir más lejos y que no le impresionó el hecho de que el propio Zelensky hubiera bendecido la misión.

Grossi, durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky PRESIDENCIA DE UCRANIA - PRESIDENCIA DE UCRANIA

Pero después de horas de discusiones, Grossi ignoró al guardia y procedió de todos modos, inspeccionando la planta y dejando atrás a un equipo de inspectores para apagar todos los reactores menos uno.

Desde entonces, pequeños equipos de inspectores de la ONU han permanecido allí todos los días, de forma rotativa.

Era el tipo de intervención que la agencia nunca había hecho antes. Pero Grossi dijo que la situación requería un enfoque agresivo. El complejo nuclear más grande de Europa “está en primera línea”, dijo Grossi.

“Ni cerca, ni en las proximidades”, enfatizó. “En primera línea”.

Reuniones con Putin

Un mes después de esa primera visita a la planta, Grossi viajó a San Petersburgo para reunirse directamente con Putin, con la intención de exponerle el argumento de que si los continuos bombardeos acababan con los sistemas de refrigeración u otras instalaciones clave, Zaporiyia sería recordada como el Chernobyl provocado por Putin. Para aclarar el punto, quería recordarle a Putin que, dados los vientos predominantes, había muchas posibilidades de que la nube radiactiva se extendiera por partes de Rusia.

Se reunieron en un palacio cerca de la ciudad, donde Putin había ascendido en las filas políticas. Putin trató amablemente al inspector jefe nuclear y claramente no quería que lo vieran como obsesionado por la guerra, o incluso particularmente molesto por ella.

El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, y el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se dan la mano durante su reunión en Sochi, Rusia, el miércoles 6 de marzo de 2024 Valeriy Sharifulin - Pool Sputnik Kremlin

Una vez que prescindieron de las bromas, Grossi fue directo al grano. No necesito un alto el fuego completo en la región, recordó haberle dicho al líder ruso. Sólo necesitaba un acuerdo para que las tropas de Putin no dispararan contra la planta. “Él no estaba en desacuerdo”, dijo Grossi unos días después. Pero tampoco hizo ninguna promesa.

Putin, recordó, no parecía confundido ni enojado por lo que les había sucedido a sus humilladas fuerzas en Ucrania, o porque su plan de tomar todo el país había fracasado. En cambio, señaló Grossi, el líder ruso se centró en la planta. Sabía cuántos reactores había y dónde estaban ubicadas las fuentes de energía de respaldo. Era como si se hubiera preparado para la reunión memorizando un mapa de las instalaciones. “Él conocía cada detalle”, dijo Grossi. “Fue algo extraordinario”.

Para Putin, Zaporiyia no era sólo un trofeo de guerra. Era una parte clave de su plan para ejercer control sobre toda Ucrania y ayudar a intimidar o chantajear a gran parte de Europa.

Putin se reúne con Grossi y el director general de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rosatom, Alexey Likhachev, en marzo pasado - - Kremlin

Cuando Grossi se reunió nuevamente con Putin, en Moscú a principios de esta primavera boreal, encontró al líder ruso de buen humor. Estaba lleno de planes para reiniciar la planta y así afirmar el control ruso sobre la región, que Rusia afirma que ahora se ha anexado. Grossi intentó disuadirlo de tomar la medida, dada la “fragilidad de la situación”. Pero Putin dijo que los rusos “definitivamente iban a reiniciar”.

Luego la conversación derivó hacia si podría haber una solución negociada a la guerra. Putin sabía que cualquier cosa que dijera sería transmitida a Washington. “Creo que es extremadamente lamentable”, dijo Grossi unos días después, “que sea el único que habla tanto con” Rusia como con Estados Unidos.

En Irán, un viejo desafío

Tratar con los dirigentes de Irán ha sido incluso más delicado y, en muchos sentidos, más irritante que discutir con Putin. Hace dos años, poco después de que el directorio del OIEA aprobó una resolución condenando al gobierno de Teherán por no responder a las preguntas de la agencia sobre la supuesta actividad nuclear, los iraníes comenzaron a desmantelar cámaras en instalaciones clave de producción de combustible.

En ese momento, Grossi dijo que si las cámaras estuvieran fuera de funcionamiento durante aproximadamente seis meses, no podría ofrecer garantías de que el combustible no se hubiera desviado a otros proyectos, incluidos proyectos de armas. Eso fue hace 18 meses y desde entonces, el parlamento iraní aprobó una ley que prohíbe algunas formas de cooperación con los inspectores de la agencia. Mientras tanto, el país está enriqueciendo constantemente uranio hasta alcanzar una pureza del 60 por ciento, peligrosamente cerca de lo que se necesita para producir una bomba.

A Grossi también se le ha prohibido visitar una nueva y enorme planta centrífuga que Irán está construyendo en Natanz, a más de 350 metros bajo la superficie del desierto, estiman algunos expertos. Teherán dice que está tratando de garantizar que la nueva instalación no pueda ser bombardeada por Israel o Estados Unidos, e insiste en que hasta que no introduzca material nuclear en la planta, la OIEA no tiene derecho a inspeccionarlo.

El argentino Rafael Grossi durante una reunión con el vocero del organismo nuclear iraní, Behrouz Kamalvandi, en Teherán - - Atomic Energy Organization of Ir

La semana pasada, Grossi estuvo en Teherán para abordar todas estas cuestiones con el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y con el jefe de la agencia de energía atómica de Irán. Habían pasado apenas unas semanas desde que Irán e Israel intercambiaron ataques directos con misiles, pero Grossi no detectó ninguna decisión inmediata para acelerar el programa nuclear en respuesta.

En cambio, los funcionarios iraníes parecían complacidos de que se les tomara en serio como una potencia nuclear y de misiles en la región, cada vez más a la par de Israel, que ya tiene un pequeño arsenal nuclear propio, aunque no lo reconoce oficialmente.

Hubo cierta discusión sobre lo que se necesitaría para revivir el acuerdo nuclear de 2015 que Irán firmó con la administración Obama, aunque los funcionarios de la administración Biden dicen que la situación ahora ha cambiado tan dramáticamente que se requeriría un acuerdo completamente nuevo.

“Sospecho”, dijo Grossi esta semana, “que regresaré a Teherán con frecuencia”.

Por David Sanger

The New York Times

The New York Times