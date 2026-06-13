Fujimori descarta el recuento total de votos mientras avanza la revisión de actas impugnadas en Perú

LIMA.– La disputa por la presidencia de Perú entró en su fase decisiva en medio de un escrutinio extremadamente ajustado y con nuevas tensiones entre los candidatos Keiko Fujimori, quien mantiene la delantera y Roberto Sánchez, mientras avanza la revisión de actas observadas que podría demorar días o incluso semanas.

Con más del 98,4% de las mesas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular mantiene una leve ventaja sobre el postulante de Juntos por el Perú, por apenas 9125 votos sobre un padrón de más de 18 millones de sufragios, en lo que ya se perfila como una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Escrutinio parcial previo a las actas observadas

Este sábado, Fujimori rechazó el pedido de su rival de realizar un recuento total de votos y sostuvo que ese mecanismo solo está contemplado para actas observadas y bajo decisión de las autoridades electorales. “La democracia está basada en reglas, leyes y la Constitución”, dijo Fujimori en un pedido a que se respeten las normas. La candidata remarcó que son los Jurados Electorales Especiales (JEE), bajo la órbita del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los que determinan los casos en que corresponde revisar votos.

La líder de Fuerza Popular, también buscó bajar la tensión política al mostrarse abierta al diálogo con otros dirigentes, incluido Sánchez, aunque expresó preocupación por las movilizaciones convocadas tanto para denunciar supuestas irregularidades como para defender el resultado electoral. Si bien reconoció el derecho constitucional a la protesta, pidió “tomar con cautela las razones”.

El candidato izquierdista pidió el recuento de todos los votos ERNESTO BENAVIDES - AFP

Durante el viernes, el candidato izquierdista había solicitado un recuento total de los votos. “Le propongo que conjuntamente solicitemos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo el proceso, sobre todo donde haya indicios presuntos de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde”, planteó Sánchez en conferencia de prensa.

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta rechazó la propuesta y señaló que su partido esperará con prudencia el conteo final de votos. “El recuento de votos no es porque a alguien se le ocurre. Nosotros vamos a respetar lo que dice la norma electoral. Las impugnaciones, nulidades y reconteos tienen un procedimiento que debe seguirse”, declaró Galarreta a la prensa.

Cómo es el proceso y cuándo habrá resultados

El proceso en curso está centrado en la revisión de unas 1479 actas electorales observadas, que representan cerca de 400.000 votos. Estas actas presentan inconsistencias, errores materiales o impugnaciones realizadas por personeros de los partidos, lo que obliga a su análisis por parte de los JEE.

En este escenario de extrema paridad, especialistas electorales advierten que cada resolución puede tener un impacto significativo en el resultado final, dado el escaso margen entre los candidatos. La concentración de actas observadas en determinadas regiones, especialmente en Lima y en el exterior, sugiere que tras la correcta revisión, podrían resultar favorables para la candidata de Fuerza Popular.

En caso de que el error en el acta impugnada sea subsanable, el acta se corrige y se incorpora al cómputo final. Mientras que si existen dudas mayores, se convoca a audiencias públicas —transmitidas en línea— donde se revisan los votos en presencia de representantes de ambas fuerzas. En estos casos, el jurado puede ordenar un recuento puntual de sufragios.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habla con la prensa frente a su casa, días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima Martin Mejia - AP

En ese contexto, continúa la disputa por los pedidos de nulidad. El equipo de Sánchez había solicitado invalidar unas 2400 actas, alegando patrones irregulares en votos y problemas en el traslado de material electoral desde el exterior. Sin embargo, dos de esos recursos ya fueron rechazados por el JNE por cuestiones formales, mientras se esperan nuevas presentaciones y apelaciones.

Desde el fujimorismo también se impulsaron pedidos de nulidad, aunque en menor escala, centrados en actas de regiones donde denunciaron restricciones a la participación de sus observadores.

El escenario se mantiene abierto mientras avanzan las resoluciones del sistema electoral. El JNE dispone de plazos de hasta tres días hábiles para pronunciarse sobre cada recurso, lo que podría extender la definición del resultado final.

Según el cronograma oficial, la proclamación del presidente electo está prevista para mediados de julio, aunque un eventual aumento en la diferencia entre candidatos podría anticipar el desenlace.

Agencias AFP y Reuters