Investigan en Jalisco a un “justiciero” que ata a presuntos delincuentes a postes en la vía pública

CIUDAD DE MÉXICO.– Autoridades del Estado de Jalisco, en México, investigan una serie de detenciones extrajudiciales registradas en el municipio de Lagos de Moreno, donde un individuo o grupo no identificado interceptó a presuntos ladrones de motos, los inmovilizó y los dejó atados a postes de luz en la vía pública, en una secuencia de hechos que se repitió al menos en cinco ocasiones desde mediados de junio.

De acuerdo con reportes oficiales, el primer caso se registró el 13 de junio, cuando un joven apareció atado en plena calle con signos de violencia. Junto a él había una cartulina que lo señalaba como “ratero”, palabra que también había sido escrita en su frente con pintura. A partir de ese episodio, los casos comenzaron a repetirse bajo un patrón similar.

El 17 de junio se registraron al menos tres nuevos hechos. Dos jóvenes de 18 años fueron encontrados atados con cinta adhesiva gris, con la boca cubierta y con una intervención simbólica que llamó la atención: les dibujaron bigotes de ratón. Ese mismo día, otro joven de 23 años fue exhibido en condiciones similares, con un mensaje que lo vinculaba al robo de motocicletas. El 19 de junio se reportó un quinto caso con características coincidentes.

Batman mexicano

En todos los episodios, las personas fueron inmovilizadas con varias capas de cinta adhesiva industrial y abandonadas en espacios públicos, principalmente sujetas a postes de alumbrado. Junto a ellas, el o los responsables dejaron carteles con acusaciones directas y, en algunos casos, las motos que habrían sido robadas, según los mensajes exhibidos en el lugar.

Las víctimas presentaban lesiones visibles, como golpes, cortes y rastros de sangrado. Tras ser localizadas, fueron atendidas por servicios de emergencia y posteriormente liberadas.

Batman mexicano

Lo busca la Justicia

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la apertura de una investigación y señaló que, por el momento, las personas encontradas en esas condiciones son consideradas víctimas de agresión y privación ilegal de la libertad, independientemente de las acusaciones que figuran en los mensajes. Por otro lado, se analizan los presuntos robos de motocicletas que se les atribuyen, aunque hasta ahora no se han informado imputaciones formales.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, indicó que se desplegó un operativo para identificar y localizar al responsable o responsables. Las autoridades investigan si se trata de un solo individuo o de un grupo que actúa de manera coordinada, dado el patrón reiterado de los hechos.

La Fiscalía investiga los hechos como privación ilegal de la libertad Armando Solis - AP

Según las primeras indagaciones, el modus operandi consistía en interceptar a los sospechosos, inmovilizarlos y abandonarlos en la vía pública como forma de exhibición. Parte de estos episodios fue registrada en cámaras de videovigilancia y en videos difundidos en redes sociales.

En plataformas digitales, el autor fue apodado por usuarios como el “Batman de Lagos” o “Batman mexicano”, en referencia al personaje de DC Comics que actúa como vigilante fuera de la ley. Sin embargo, las autoridades evitaron convalidar esa denominación y reiteraron que se trata de conductas delictivas.

Justicia por mano propia

Los hechos generaron una fuerte repercusión social y un debate activo. Mientras algunos habitantes expresaron apoyo a estas acciones como respuesta a la inseguridad, otros advirtieron sobre los riesgos de la justicia por mano propia y la vulneración de derechos fundamentales.

Funcionarios estatales subrayaron que este tipo de prácticas constituye un delito y puede derivar en consecuencias legales graves, además de entorpecer eventuales investigaciones judiciales. En ese sentido, reiteraron el llamado a canalizar las denuncias a través de las instituciones.

Las víctimas del Justiciero de la Marquesa

En la última década se registraron episodios similares en distintos puntos del país.

En 2016, el llamado “Justiciero de La Marquesa” abatió a cuatro asaltantes dentro de un colectivo en la autopista México-Toluca, mientras que ese mismo año el “Justiciero de Naucalpan” mató a un delincuente durante un asalto en transporte público. En 2018, un escolta privado intervino en un intento de robo en la colonia Condesa, en Ciudad de México, y abatió a un agresor.

Casos más recientes incluyen el de un pasajero que en 2021 enfrentó a asaltantes armados en transporte público en Tonanitla, así como el denominado “Limpiador de Morelos” en 2022, vinculado a homicidios de presuntos agresores sexuales. En 2024, un nuevo episodio en la autopista México-Puebla involucró a un civil armado que repelió un asalto.

Diario El Universal/GDA