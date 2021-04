Irán acusa a Israel por el ataque a su planta de uranio y promete “vengarse del régimen sionista”

TEHERÁN.- Irán acusó hoy de forma directa a Israel de sabotear su instalación nuclear subterránea de Natanz con un ataque que dañó las centrifugadoras utilizadas en el lugar para enriquecer uranio y aseguró que se vengará.

“La respuesta de Irán será vengarse del régimen sionista en el momento y el lugar adecuado”, amenazó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Khatibzadeh y agregó que hay informaciones que confirman la responsabilidad de Israel en lo sucedido.

“Lo que pasó en Natanz fue (un acto de) terrorismo nuclear contra Irán en territorio iraní. Irán se reserva el derecho a una respuesta bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas”, prosiguió y sostuvo, al intentar explicar las razones de Israel para cometer un acto como este, que buscaba vengarse de la población iraní por su “paciencia y prudencia” y por su éxito a la hora de hacer frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos desde la retirada unilateral de Washington del acuerdo nuclear en 2018.

“La respuesta a Natanz será vengarse de Israel”, insistió Khatibzadeh. “Israel recibirá su respuesta por su propia vía”, añadió sin entrar en detalles. Además afirmó que lo sucedido no logró debilitar las capacidades nucleares de Irán debido a que las centrifugadoras afectadas eran unas que iban a ser sustituidas por otras más avanzadas.

En la misma línea habló el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, quien dijo que la postura de Teherán no flaqueará por estos sucesos: “Al contrario, este acto fortalecerá la posición de Irán en las negociaciones”.

Desde el régimen reconocieron que las centrifugadoras IR-1, la primera generación de maquinaria iraní para enriquecimiento de uranio, habían resultado dañadas en el ataque, que también provocó un incendio en el lugar.

La noticia sobre el episodio en la planta, ubicada en el centro de Irán, se conoció ayer, cuando primero se denunció un apagón y luego las autoridades afirmaron que se trató de un acto de “terrorismo antinuclear”, resultado de una ciberoperación, horas después de poner en marcha nuevas centrifugadoras avanzadas que enriquecen uranio más rápido.

Acusaciones

Irán no fue el único que apuntó a Israel. Fuentes de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos citadas por el diario The New York Times indicaron que se registró una potente explosión que dañó el sistema eléctrico interno y señalaron una posible operación llevada a cabo por Israel, que no se pronunció sobre lo sucedido.

Asimismo indicaron que la explosión habría provocado daños importantes a la capacidad de Irán para enriquecer uranio y que Teherán necesitaría al menos nueve meses para restaurar la producción en Natanz a los niveles que mantenía en estos momentos.

Desde el primer momento la prensa israelí empezó a especular sobre el origen de este incidente y fuentes citadas por The Jerusalem Post dijeron que no fue un accidente y que los daños son mucho mayores de lo que ha informado Teherán. En concreto, señalan a un ataque informático. De hecho, de acuerdo con lo publicado por The Guardian, la radio pública afirmó que la agencia de inteligencia Mossad había jugado un papel central en lo ocurrido.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no habló directamente sobre el suceso, si bien sí manifestó que “la lucha contra Irán y sus aliados y el armamento iraní es una misión gigante”. “La situación de hoy no dice nada sobre la que existirá mañana”, declaró según el diario The Times of Israel.

Si Israel es responsable, el suceso agravará las tensiones entre los dos países, ya sumidos en un conflicto indirecto en todo Medio Oriente. Netanyahu prometió hacer todo lo que esté en su mano para frenar un nuevo acuerdo nuclear de Irán con potencias internacionales.

