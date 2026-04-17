Irán anunció la apertura total del estrecho de Ormuz y Trump lo celebró, pero lanzó una advertencia

TEHERÁN.- En medio de la tregua entre Israel y Líbano establecida este jueves, el canciller iraní, Abbas Araghchi, anunció que, en línea con el alto el fuego, el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz quedó “totalmente abierto” mientras dure el acuerdo. En paralelo, el presidente Donald Trump celebró la medida, aunque advirtió que el bloqueo de la armada estadounidense sobre barcos y puertos iraníes seguirá vigente hasta que la negociación con Teherán “esté completa al 100%”.

“El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego”, indicó Araqchi en la red social X.

El funcionario, no precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbollah, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

Tras ello, un oficial militar iraní detalló que los buques comerciales podrán pasar por una ruta determinada y con el permiso de la Guardia Revolucionaria, según consignó la televisión estatal de aquel país.

Posteo de Trump

Al instante, la noticia fue celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien compartió un posteo desde su red social Truth en el que ratificó la apertura del estratégico paso marítimo.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!“, festejó el mandatario republicano. Pese a ello, advirtió que el bloqueo de la armada estadounidense a los barcos y puertos iraníes se mantendrá vigente hasta llegar a un acuerdo definitivo con el régimen.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%”, aclaró el mandatario republicano en otro mensaje de Truth.

“Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, concluyó al respecto.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos afirmó este viernes en un mensaje de X que ningún buque ha eludido a las fuerzas navales estadounidenses durante el bloqueo de los barcos vinculados a Irán, y que 19 buques “acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar a Irán”.

La publicación del Comando Central se produjo poco antes de que Trump agradeciera a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, que según Trump estaba “completamente abierto y listo para los negocios”.

Posteo de Trump

Aún así, la medida dispuesta por Irán supone un claro gesto de distensión en el conflicto con Estados Unidos e Israel que, pese a la próximidad del vencimiento de la tregua vigente, es leída como una señal positiva hacia un acuerdo marco que ponga fin a la guerra. En ese contexto, la Casa Blanca dejó trascender ayer que es muy probable que en las siguientes horas se retome una segunda ronda de negociaciones en Pakistán, de la que podría participar el propio Trump.

La reacción de los mercados

Rápidamente el anuncio también se hizo eco en los mercados globales donde se evidenció una baja contundente baja del crudo del 10%, ni bien se dieron a conocer las declaraciones de Trump y el canciller iraní sobre la apertura total del estrecho.

Así, el precio del barril cotiza a US$86, cuando hasta hace pocas horas estaba por encima de los US$90. Al mismo tiempo, los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caen US$8,87, o un 9,4 %, hasta situarse en US$85,82 el barril.

Más temprano, los precios ya habían reaccionado “con gran sensibilidad a las noticias sobre la escalada o la distensión”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de la banca de inversión UBS, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara el jueves que un acuerdo con Irán para el fin del conflicto “estaba muy cerca”.

Desde el bloqueo de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte del petróleo -que había comenzado hace más de un mes-, el crudo subió más de 50%.

En tanto, la bolsa de Nueva York abrió este viernes al alza, impulsada por el anuncio de Teherán sobre la reapertura del estrecho deOrmuz, lo que contribuyó a prolongar el repunte iniciado al comienzo de la semana.

Tras alcanzar un segundo máximo histórico consecutivo al cierre, el Nasdaq y el índice ampliado S&P 500 continuaron su tendencia alcista, con ganancias del 0,91 % y el 0,61 %, respectivamente. El Dow Jones también subió un 1,04 %.

Agencias AFP, AP y Reuters

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