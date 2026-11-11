Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

TEHERÁN (AFP).- El régimen de Irán designó este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de la Argentina como “organizaciones terroristas” en el marco del “principio de reciprocidad”, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. La medida llegó luego de que el presidente Javier Milei, en plena guerra en Medio Oriente, declarara a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, como “organización terrorista”, lo que permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas” contra ese cuerpo militar.

El Gobierno argentino acusó a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbollah, al que se le atribuyen dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro dos años más tarde contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos resultaron heridas.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. En esta misma línea, la cancillería iraní calificó la decisión del gobierno argentino de “medida hostil”.

La Fuerza Aérea y la Armada fueron designadas organizaciones terroristas Ricardo Pristupluk

De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019, Irán declaró que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. “El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, añadió, sin especificar cómo.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados, y respaldó el ataque conjunto de estos dos países contra Irán a finales de febrero, el cual desencadenó la guerra en Medio Oriente.

La incorporación de la Guardia al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) permite, entre otras cosas, que se disponga el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina. También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.

En abril, el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. Incluso antes de la guerra, Buenos Aires designó en enero como “organización terrorista” a la Fuerza Quds, un brazo de los Guardianes de la Revolución.

Miembros de la Guardia Revolucionaria en Teherán the-new-york-times-12354

Irán ya había aplicado el principio de reciprocidad a otros países. A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil, y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del país como organizaciones terroristas.

La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.

Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra para evitar el desarrollo de armas nucleares por parte de la República Islámica.