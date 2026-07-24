Irán refuerza a los hutíes con la Guardia Revolucionaria y armamento: crece el temor por un nuevo frente de guerra

TEHERÁN.- Irán envió en avión a Yemen este mes a comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asesores militares y equipos relacionados con misiles y drones, según cuatro fuentes, en una medida que sugiere que Teherán busca fortalecer la capacidad de sus aliados hutíes para amenazar el transporte marítimo en el Mar Rojo.

Cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, entre ellas dos iraníes, el ministro de información de Yemen y un analista de seguridad regional, afirmaron que Irán trasladó al personal de la Guardia Revolucionaria Islámica y equipo militar en un vuelo de Teherán a Yemen el 13 de julio, un hecho que no se había informado anteriormente.

Dos fuentes iraníes informaron a Reuters que entre 10 y 21 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos altos mandos, viajaban en el vuelo de Mahan Air.

El avión tenía como destino original Saná, la capital controlada por los hutíes, pero fue desviado a la ciudad portuaria de Hodeidah, en el Mar Rojo, después de que el aeropuerto fuera atacado por el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita.

“Los comandantes de la Guardia Revolucionaria viajaron allí para apoyar las operaciones de los hutíes y proporcionarles entrenamiento sobre nuevos sistemas de misiles”, señaló una de las fuentes, al agregar que Irán también envió oro en el avión para financiar las actividades de los hutíes.

Las dos fuentes iraníes hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Este despliegue ofrece nuevas pruebas de los esfuerzos de Irán por reforzar a los hutíes, que llevan más de una década en guerra civil contra el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita y reconocido internacionalmente, y que han atacado a sus vecinos del Golfo con misiles y drones.

Simpatizantes de los hutíes corean consignas durante una manifestación contra los ataques aéreos en el aeropuerto internacional de Saná, el lunes 13 de julio de 2026, en Yemen. (AP Foto/Osamah Abdulrahman) Osamah Abdulrahman - AP

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Teherán ha negado repetidamente haber proporcionado capacidad misilística al movimiento hutí en Yemen.

Abdel Rahman al-Ahnomi, un funcionario de medios hutí que afirmó estar a bordo del avión, calificó las acusaciones de que Irán envió expertos militares a Yemen como “mentiras y falsedades”, y añadió que todos los pasajeros a bordo del avión eran civiles.

Los hutíes han negado anteriormente ser un grupo afín a Irán y han afirmado que desarrollan sus propias armas.

Tres días después de la llegada del vuelo a Yemen, Reuters informó de que Teherán había pedido al movimiento hutí que estuviera preparado para cerrar la ruta petrolera del Mar Rojo si Estados Unidos atacaba la infraestructura eléctrica iraní, lo que supondría una nueva amenaza para el suministro energético mundial.

El ataque a petroleros

El lunes, el grupo, cuya zona de control en Yemen domina el estrecho, anunció un bloqueo naval de Arabia Saudita en respuesta al bombardeo del aeropuerto de Saná el 13 de julio, que según afirmaron fue llevado a cabo por Arabia Saudita.

Estas acciones marcaron el fin de una tregua de cuatro años entre Riad y los hutíes. Su amenaza a una de las principales rutas comerciales marítimas del mundo se intensificó aún más el jueves, cuando el grupo se adjudicó el ataques de dos petroleros saudíes.

Moammar al-Iryani, ministro de Información del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí, confirmó el miércoles en una entrevista telefónica con Reuters el traslado de personal y equipo de la Guardia Revolucionaria, citando información de inteligencia.

“Su misión es fortalecer las capacidades militares de las milicias y prepararlas para amenazar la seguridad marítima internacional en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb”, afirmó.

Mzahem Alsaloum, analista de seguridad e inteligencia que ha seguido la pista de los hutíes y otros grupos respaldados por Irán durante años, también confirmó la llegada de los expertos de la Guardia Revolucionaria Islámica en el vuelo del 13 de julio.

Según indicó, parte de la carga incluía componentes relacionados con misiles de corto y medio alcance y drones, sistemas de armas similares a los utilizados anteriormente en ataques contra Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Según Alsaloum, Teherán también envió asesores militares a Yemen durante la guerra con Israel el año pasado, haciéndolos pasar por Somalia, una afirmación que Teherán negó.

Los hutíes habían anunciado vuelos directos entre Saná y Teherán a principios de este mes, afirmando que el servicio ayudaría a romper lo que describieron como un bloqueo impuesto por Arabia Saudita a Yemen.

En una rueda de prensa celebrada en Teherán el 20 de julio, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, declaró que el vuelo a Saná del 13 de julio tenía como objetivo repatriar a una delegación hutí que había viajado a Teherán para el funeral del asesinado líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, así como a ciudadanos yemeníes que habían recibido tratamiento médico en Irán.

El 3 de julio, el avión transportó a un grupo de aproximadamente 200 personas, entre ellas altos funcionarios, mujeres y niños, a Irán para el funeral.

Según las cuatro fuentes, el 13 de julio el avión regresó a Yemen con miembros de la delegación, así como con comandantes y asesores de la Guardia Revolucionaria Islámica. Antes de que pudiera aterrizar en Saná, el gobierno respaldado por Arabia Saudí atacó el aeropuerto, obligando al avión a desviarse a Hodeida, controlada por los hutíes.

El ejército hutí aseguró que los aviones de guerra saudíes que lanzaron el ataque al aeropuerto se vieron obligados a abandonar el espacio aéreo yemení.