Israel aseguró que el agresor del vuelo de Flydubai planeó el ataque antes de unirse a la aerolínea

JERUSALÉN.- El copiloto del avión de Flydubai que apuñaló a su capitán en un intento de ataque terrorista para estrellar el avión declaró a ‌los investigadores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que ‌planeó ⁠el ataque antes de ser contratado por la aerolínea estatal de Dubai, según detallaron dos representantes israelíes con conocimiento de la investigación.

Una tercera fuente informada sobre la investigación de los emiratos afirmó que el copiloto —identificado como Hammam Al-Hammami, de nacionalidad omaní— ​había planeado ⁠estrellar el ⁠vuelo contra el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv. También había pilotado un vuelo a la ciudad israelita a principios ​de este año y tenía la intención de secuestrar y estrellar la aeronave en aquella ocasión, pero “decidió no hacerlo”. Si bien no trascendieron los motivos por los que cambió de opinión en esa oportunidad, se cree que estaría relacionado con que conocía a una de las personas que iba a bordo.

Los representantes israelíes que dieron la información (y que se mantuvieron en estricto anonimato) afirmaron que el copiloto aseguró que había solicitado un puesto de trabajo en Flydubai, la aerolínea estatal de Dubai, tras buscar compañías aéreas que volaran a Tel Aviv.

El piloto Smit Machchhar, quien fue apuñalado en pleno vuelo X | Twitter

Al-Hammami, de madre siria y padre omaní, habría actuado de forma solitaria, sin nexos con organizaciones extremistas, según la investigación que llevan a cabo las agencias de inteligencia de cuatro países del Golfo junto con Estados Unidos.

La institución británica Buckinghamshire New University confirmó al medio inglés The Guardian que el hombre cursó allí una formación a distancia sobre gestión aeronáutica sin entrenamiento de vuelo, mientras que la compañía Royal Air Maroc indicó que, en 2025, el acusado realizó una capacitación de tres meses, pero que luego rechazó su oferta de trabajo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló tras el incidente y señaló que los pilotos ciudadanos de países con los que Israel no mantiene relaciones diplomáticas —como es el caso de Omán— no están autorizados a operar vuelos con destino a Israel, por lo que no está ‌claro cómo llegó a ser asignado el copiloto al vuelo con ​destino a Tel Aviv. En este marco, Netanyahu ordenó una revisión de las aerolíneas extranjeras que vuelan a Israel.

El ataque en el vuelo a Tel Aviv

Al-Hammami era copiloto en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía a Israel desde Dubai la semana pasada. Según reconstruyeron relatos de testigos y del propio capitán que fue la principal víctima, atacó al piloto con un hacha de emergencia —herramienta reglamentaria del avión para accidentes o incendios— y trató de tomar el control de la aeronave.

En este marco, el avión sufrió una brusca pérdida de altitud de más de 5000 metros en poco más de 30 segundos. El capitán Smit Machchhar, ciudadano indio con 17 años de experiencia en la aviación, quedó gravemente herido, pero logró destrabar el acceso desde adentro y pedir ayuda al resto de la tripulación y a los más de 170 pasajeros que iban a bordo.

El vuelo de Flydubai cuando aterrizó de emergencia en Arabia Saudita Redes

Un grupo de personas logró reducir al atacante y dos pilotos de reserva que viajaban como pasajeros asumieron el control del avión y aterrizaron de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Las autoridades sauditas detuvieron inmediatamente a Al-Hammami y lo trasladaron el jueves a Abu Dabi. Fuentes del caso confirmaron que investigadores de la Justicia de Israel participarán junto con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos en las tareas para esclarecer el móvil de la agresión y si pertenecía a una organización extremista o algún entramado similar.

Al-Hammami fue detenido por las autoridades sauditas y posteriormente trasladado a Emiratos Árabes Unidos, en donde permanece detenido a la espera de juicio.

Con información de Reuters y AP