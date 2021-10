Jair Bolsonaro debe más de 80.000 reales de multa por no usar barbijo

SAN PABLO.- La costumbre de viajar por el país sin barbijo y de promover aglomeraciones incluso en momentos críticos de la pandemia del Covid-19 podría pesar en el bolsillo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Autoridades de Maranhão ya lo inscribieron en la deuda activa del estado por una multa de 80.000 reales (14.156 dólares), monto que puede ser cobrado en los tribunales. También hay multas impagas en San Pablo que pueden sumar 3869 reales (684 dólares), como mínimo.

Bolsonaro estuvo en la ciudad de Açailândia (Maranhão) para entregar 287 títulos de propiedad rural el 21 de mayo pasado. Como es habitual, al llegar al lugar, el presidente, sin barbijo, saludó a los simpatizantes que se habían reunido detrás de una barandilla. En el discurso criticó al gobernador, el opositor Flávio Dino, y preguntó a la audiencia quién era “el regordete dictador de Maranhão”.

Un decreto estatal prohibió la realización de eventos con más de 100 personas. El aviso de infracción dice que las fotos y videos no dejan dudas de que Bolsonaro cometió “transgresiones a la legislación sanitaria vigente”. También se consideró que hubo agravamiento porque, supuestamente, actuó con dolo (intención). El documento también dice que la Presidencia realizó el acto “sin el mínimo cuidado exigido en la normativa referente al Covid-19″.

Jair Bolsonaro quiso ir a ver el partido de Gremio contra Santos pero le negaron el ingreso al no estar vacunado contra el COVID-19

El adjunto de Asuntos Jurídicos de la Presidencia presentó en junio un escrito de contestación en el que impugnó el hecho de que la notificación se haya realizado por correo electrónico. También afirmó que las autoridades estatales habían aprobado el acto. No se aceptaron argumentos. Las autoridades de Maranhão afirman que la notificación cumplió su propósito, es decir, el gobierno federal realmente se enteró de la multa. Y afirman que la autorización del evento contenía la observación de la necesidad de cumplir con los decretos.

El presidente tenía hasta principios de agosto para pagar los 80.000 reales. Como no lo hizo, se inscribió en la deuda activa. El abogado fiscal Marcos Catão explica que la inclusión en la lista de deudores es una etapa previa a la ejecución. “Si no paga, va a la ejecución judicial”, señaló.

Multas en San Pablo

En San Pablo se aplicaron dos veces multas a Bolsonaro en la capital estatal y otras en los municipios de Sorocaba, Presidente Prudente, Iporanga, Eldorado y Ribeira. El último aviso tuvo lugar del 7 de septiembre, en la Avenida Paulista.

Bolsonaro junto a un niño empuña un arma de juguete en un acto Captura de Video

El Departamento de Salud del estado informó que el presidente apeló las multas y que aún no se ha pagado ninguna. No aparece en la deuda pendiente del estado. Sin embargo, la carpeta no especifica la cantidad que debe pagar Bolsonaro. El monto mínimo por falta de respeto a la medida sanitaria es de 552,71 reales por multa. Por esta cuenta, el presidente tiene multas que suman al menos 3869 reales. El gobierno estatal agrega que, en casos de agravación y reincidencia, el valor puede llegar hasta un millón de reales.

Bolsonaro también recibió una multa de 500 reales (88,5 dólares) del Ayuntamiento de Peruíbe, en la costa de San Pablo, por visitar una feria sin barbijo el 9 de octubre. Esta sanción se basa en la ley local y aún no se ha notificado al presidente. El gobierno federal no se pronunció.

Diario O Globo/GDA