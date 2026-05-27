Flavio Bolsonaro consigue el respaldo de Trump en un momento crítico de su campaña

BRASILIA.– En medio de una campaña desacreditada por denuncias de financiación ilegal, con vistas a las elecciones de octubre el precandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro logró ser recibido en la Casa Blanca por el presidente estadounidense Donald Trump, ante quien se presentó como “lo opuesto a Lula”.

En declaraciones a la prensa realizadas la noche del martes tras el encuentro en Washington, el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro hizo un repaso de la conversación mantenida con Trump y sostuvo que su eventual gobierno priorizaría alianzas con “países democráticos y desarrollistas” para impulsar acuerdos estratégicos con Brasil.

También se mostró desafiante ante la prensa cuando afirmó que le pidió a Trump que Estados Unidos designe a dos grupos criminales brasileños —el Primer Comando de la Capital, conocido como PCC, y el Comando Vermelho, o CV— como organizaciones terroristas, algo a lo que Lula se opone por considerarlo una injerencia en la política brasileña.

Daqui a pouco volto aqui para falar um pouco mais sobre a reunião na Casa Branca. pic.twitter.com/UycLfpw72y — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 26, 2026

“Mientras que Lula vino a la Casa Blanca a cabildear de rodillas por los narcotraficantes, yo vine a hacer lo contrario”, subrayó el senador Bolsonaro a periodistas en Washington.

“Soy lo opuesto a Lula”, afirmó.

El legislador también acusó a Lula de acercarse a “dictaduras” y aseguró que algunos de esos gobiernos están “comandados por Hezbollah y Hamas”, en referencia al grupo terrorista libanés y al palestino.

La jornada estuvo marcada por las especulaciones sobre el alcance político del encuentro con Trump y el respaldo que podría representar para la derecha brasileña de cara a los próximos comicios.

Bolsonaro solicitó al Senado brasileño un permiso de tres días para permanecer en Estados Unidos en momentos en que las dudas en torno a su candidatura van en aumento.

Un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato sostuvo que la reunión con Trump efectivamente tuvo lugar, pero no apareció en la agenda pública del presidente ni hubo comentarios oficiales norteamericanos sobre la reunión.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en las elecciones del 2 de octubre, sostuvo una reunión de tres horas con Trump el 7 de mayo. El mandatario brasileño, de 80 años, busca un cuarto periodo no consecutivo al frente del país.

Trump y Lula en la Casa Blanca Ricardo Stuckert

Por su parte Flavio ha estado bajo la lupa desde el 13 de mayo, cuando The Intercept filtró varios mensajes a partir de una investigación policial federal en los que se muestran que recibió unos 12 millones de dólares de parte de Daniel Vorcaro, expropietario del clausurado Banco Master.

Vorcaro está acusado de estafar cientos de millones de dólares de clientes bancarios luego de convencerlos de realizar inversiones dudosas. La Policía Federal de Brasil calcula que el fraude alcanza los 12.000 millones de reales (2300 millones de dólares).

Bolsonaro negó cualquier irregularidad y sostiene que el dinero de Vorcaro se utilizó para producir una película sobre la vida de su padre. La investigación continúa.

El senador brasileño intentó eclipsar las acusaciones el martes, cuando publicó fotos en las que aparecen él, su hermano y legislador Eduardo Bolsonaro, y el influencer Paulo Figueiredo, acompañados de Trump.

Vamos fazer todo o hemisfério grande. pic.twitter.com/fzhIiZFxFo — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) May 26, 2026

Pero incluso antes de que se hiciera pública la conexión de Bolsonaro con Vorcaro, el político carecía del respaldo de muchos miembros de la comunidad empresarial.

El exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el activista Renan Santos, también aspirantes presidenciales, han planteado dudas sobre la candidatura del senador, y algunos políticos sostienen que la ex primera dama Michelle Bolsonaro debería reemplazarlo como aspirante presidencial.

“Michelle haría que muchos votantes regresaran. Tiene un buen nombre”, dijo el exministro de Medio Ambiente y legislador Ricardo Salles en un podcast reciente. “Es mucho más suave y eso podría funcionar”.

Michelle Bolsonaro vive con el expresidente en Brasilia, donde él cumple arresto domiciliario por su condena por intento de golpe de Estado. Ella ha guardado silencio sobre el vínculo entre el senador, que no es su hijo, y el banquero caído en desgracia y sobre la posibilidad de postularse a la presidencia.

“Eso no es asunto mío. Tengo que cuidar de mi esposo”, declaró la semana pasada.

Agencias AP y ANSA