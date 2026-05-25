Lula inicia un tratamiento contra un cáncer de piel en medio de la carrera por la reelección

BRASILIA.– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes un tratamiento preventivo de radioterapia después de que le fuera extirpada una lesión de cáncer de piel en etapa temprana en el cuero cabelludo, informaron sus médicos y la Presidencia, en momentos en que el mandatario de 80 años se prepara para disputar un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre.

Según un comunicado del Hospital Sirio-Libanés, en San Pablo, Lula fue sometido el 24 de abril a la extracción de una lesión de carcinoma basocelular, un tipo común de cáncer de piel. Tras el procedimiento, el equipo médico decidió avanzar con un tratamiento complementario de “radioterapia preventiva superficial en el cuero cabelludo”.

“El presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones”, indicaron los médicos, que mantendrán el seguimiento clínico del mandatario.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inclina la cabeza y muestra una cicatriz de la cirugía de cáncer de piel EVARISTO SA - AFP

Un vocero de la Presidencia brasileña precisó a Reuters que la lesión era “pequeña” y fue diagnosticada como cáncer en etapa inicial. Lula deberá someterse a 15 sesiones de radioterapia con el objetivo de prevenir la aparición de nuevas lesiones.

La lesión, claramente visible en la cabeza del presidente en algunas apariciones recientes, fue definida por la dermatóloga Cristina Abdalla, responsable de la intervención, como “común” y causada por la exposición al sol. En los últimos días, Lula apareció en público con sombrero para protegerse durante la recuperación, una imagen que recordó a la de fines de 2024, cuando también debió cubrirse la cabeza después de una operación de urgencia por una hemorragia cerebral derivada de un accidente doméstico.

El nuevo episodio vuelve a colocar bajo la lupa la salud del mandatario brasileño, el presidente en ejercicio de mayor edad en la historia del país. En los últimos años, Lula enfrentó varios problemas médicos, incluidas cirugías de emergencia en 2024 para tratar y prevenir una hemorragia cerebral. En 2011 también recibió tratamiento por un cáncer de garganta, del que se recuperó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, posa con autoridades durante la inauguración del Centro para el Desarrollo Tecnológico en Salud DANIEL RAMALHO - AFP

El tratamiento llega en plena cuenta regresiva electoral. Lula aspira a presentarse en octubre a un cuarto mandato presidencial no consecutivo y, en las últimas semanas, multiplicó sus publicaciones en redes sociales en las que se lo ve haciendo ejercicio, en un intento por despejar las dudas sobre su estado físico y su capacidad para afrontar una nueva campaña.

Ventaja en las encuestas

Por ahora, el líder del Partido de los Trabajadores llega a la carrera con ventaja. Una encuesta de Datafolha divulgada el viernes mostró que Lula amplió su distancia frente al senador opositor Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y principal figura de la derecha brasileña para los comicios. Según el sondeo, el mandatario alcanza el 40% de intención de voto en una eventual primera vuelta, frente al 31% del senador conservador.

La diferencia creció respecto de la medición anterior, cuando Lula registraba el 38% y Flávio Bolsonaro el 35%, dentro del margen de error. En un eventual balotaje, el presidente obtendría el 47% contra el 43% del senador, mientras que una semana antes ambos aparecían empatados con el 45%, teniendo en cuenta votos en blanco y anulados.

El senador brasileño y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro habla con la prensa durante una reunión con empresarios en un hotel de Río de Janeiro DANIEL RAMALHO - AFP

El sondeo fue realizado entre el 20 y el 21 de mayo, con 2004 entrevistados en 139 ciudades brasileñas, después de que Flávio Bolsonaro admitiera su vínculo con el banquero Daniel Vorcaro, detenido y acusado de fraude con bonos y de haber montado una red de extorsión y corrupción en el mundo empresarial, judicial y político. Según Datafolha, el 64% de los consultados dijo haber escuchado sobre el caso y el mismo porcentaje consideró que el senador “actuó mal”.

Frente a Lula también aparece como eventual alternativa la ex primera dama Michelle Bolsonaro, posible sustituta de Flávio en caso de una retirada. En una simulación de segunda vuelta, Michelle obtiene el 43% frente al 48% del presidente, mientras que en primera vuelta alcanza el 22%, lejos del 41% del mandatario.

Otros nombres de la oposición, como los exgobernadores Ronaldo Caiado, de Goiás, y Romeu Zema, de Minas Gerais, figuran más rezagados en los escenarios evaluados.

Pese al nuevo tratamiento, el entorno presidencial buscó transmitir normalidad. Lula no suspenderá su agenda y continuará con sus actividades habituales, mientras avanza con las sesiones de radioterapia y con el armado político de una campaña que, otra vez, estará atravesada por su edad, su salud y la fuerte polarización brasileña.

Agencias Reuters y AFP