BRASILIA.– El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra internado en cuidados intensivos por un cuadro de obstrucción intestinal, informó este sábado el hospital de Brasilia donde ingresó el viernes tras sufrir fuertes dolores abdominales.

Bolsonaro, de 71 años y en prisión domiciliaria condenado por golpismo, presenta un cuadro de “abdomen agudo obstructivo”. Se encuentra “estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea”, indicó el hospital DF Star en un boletín médico.

Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final. Não quero mencionar o que ele balbuciava… pic.twitter.com/aHZTec5Fer — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 21, 2026

Los médicos iniciaron un tratamiento que incluye hidratación, suspensión de la ingesta oral con soporte nutricional y colocación de una sonda gástrica. Según declaró a O Globo su médico, Brasil Caiado, el dispositivo permitió extraer un litro de residuos alimentarios durante la madrugada del sábado.

Una tomografía realizada el viernes detectó una obstrucción “casi total” del intestino delgado, aunque parcial, con adherencias en la pared abdominal, explicó Caiado a los periodistas en la entrada del hospital. El médico señaló que existe la posibilidad de que Bolsonaro deba someterse a una nueva cirugía, aunque el equipo esperará a evaluar la evolución del cuadro durante las próximas 24 horas antes de definir los siguientes pasos.

“No hay previsión de alta hospitalaria”, añadió el parte médico.

De Moraes autoriza las visitas

Los síntomas comenzaron el viernes por la mañana, acompañados de distensión abdominal. Ante el agravamiento del cuadro, Caiado fue convocado a la residencia del expresidente y, tras examinarlo, decidió trasladarlo al centro médico. Un primer comunicado del hospital informó que había ingresado con “dolor y distensión abdominal” y que permanecería internado para someterse a estudios.

Este sábado, su hijo Carlos Bolsonaro describió en X una noche de vómitos y dolores. “No soy médico, pero jamás lo vi así”, escribió. Si los exámenes dan un resultado negativo, “llegará, creo yo, la décima cirugía en menos de ocho años”, añadió.

En otra publicación, el senador electo describió la persistencia de las náuseas y los vómitos cuando pierde efecto la medicación, así como el aumento de la distensión abdominal, los dolores y el hipo. También expresó su preocupación por el riesgo de broncoaspiración y deshidratación, que podrían provocar complicaciones adicionales.

La entrada del hospital DF Star, en Brasilia, luego de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fuera internado para recibir atención médica EVARISTO SA - AFP

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes autorizó este sábado que los hijos de Bolsonaro –Carlos, Jair Renan y Laura– y su hijastra Letícia lo visiten diariamente mientras dure la internación. La decisión respondió a un pedido presentado por los abogados del expresidente el viernes por la noche.

Moraes estableció que las visitas deberán respetar los horarios y las normas de seguridad del hospital, y prohibió el ingreso de teléfonos celulares, cámaras u otros dispositivos electrónicos que permitan registrar imágenes o audio.

Jair Bolsonaro, al mando del país entre 2019 y 2022, sufre secuelas de una puñalada en el vientre recibida durante la campaña presidencial de 2018, en Juiz de Fora, Minas Gerais, y desde entonces atravesó episodios recurrentes de obstrucción intestinal y otras complicaciones abdominales. Fue operado varias veces.

Periodistas trabajan en las afueras del hospital DF Star, en Brasilia, tras la internación del expresidente brasileño Jair Bolsonaro EVARISTO SA - AFP

El expresidente fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente al actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

Tras varios meses encarcelado, pasó a prisión domiciliaria en marzo por sus problemas de salud.

El jueves, la Corte Suprema fijó para el período comprendido entre el 4 y el 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y de otros condenados por la trama golpista.

Otro de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, perdió el balotaje ante Lula en octubre y huyó a Estados Unidos, tras ser blanco de una investigación por lavado de dinero. Allí también su hermano Eduardo.

Agencias AFP y ANSA y diario O Globo (GDA)