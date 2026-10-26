¿Cuál es el futuro de la derecha en Brasil? La segunda derrota seguida de los Bolsonaro ante a Lula genera dudas sobre el protagonismo del clan

BRASILIA.– La segunda derrota electoral consecutiva de los partidarios de Bolsonaro frente a la izquierda el domingo debería reabrir el debate sobre el futuro de la derecha brasileña y la capacidad de la familia Bolsonaro para mantener su prominencia política hasta 2030.

Elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, para representar al bloque en las elecciones, el senador Flavio Bolsonaro sorprendió las expectativas iniciales de aliados y adversarios al demostrar ser competitivo y terminar la primera vuelta de las elecciones por delante. Sin embargo, los resultados finales de las elecciones representan un revés para la estrategia del expresidente, principal líder de la derecha en el país, a pesar de que lleva más de un año encarcelado tras ser condenado por intento de golpe de Estado.

Sin poder postularse para un cargo público, Bolsonaro apostó por la candidatura de su hijo mayor para preservar la influencia de la familia sobre la derecha, reprimiendo a otros líderes potenciales como el reelegido gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Esta decisión fue en contra de los deseos de algunos aliados, que abogaban por alguien con mayor capacidad para atraer votantes fuera del movimiento político de Bolsonaro.

Tarcisio de Freitas y Flavio Bolsonaro

La candidatura de Flavio encontró resistencia desde el principio. Exgobernadores como Romeu Zema y Ronaldo Caiado mantuvieron sus aspiraciones presidenciales, y los partidos del centrão (bloque de centroderecha) evitaron apoyar inmediatamente al senador. El panorama comenzó a cambiar con el ascenso de Flavio en las encuestas y, sobre todo, tras la primera vuelta, cuando el candidato del Partido Liberal logró sumar el apoyo de antiguos adversarios para enfrentarse a Lula.

La formación de esta alianza demostró que la familia Bolsonaro aún conserva la capacidad de movilizar e influir en el sector conservador. Al mismo tiempo, la derrota reaviva una cuestión que se había dejado temporalmente de lado durante la campaña: ¿quién debería liderar la derecha en las próximas elecciones presidenciales, cuando Lula no pueda presentarse a la reelección?

Incluso después de dejar el Senado, se espera que Flavio siga siendo una figura clave del grupo, dado su desempeño en la campaña, según fuentes cercanas al candidato derrotado. El reto, según estas fuentes, será preservar la alianza forjada durante la campaña sin ocupar un cargo electo y frente a aliados que también aspiran a la presidencia.

Clan en el poder

Elegido diputado estatal por primera vez en 2002, Flavio cumplió cuatro mandatos consecutivos en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro antes de llegar al Senado en 2019. Al finalizar su mandato en febrero, se quedará sin un cargo electo por primera vez en 24 años.

Sin embargo, la familia mantendrá representantes en el Congreso, con Jair Renan, que ocupará un escaño en la Cámara de Diputados, los senadores electos Carlos Bolsonaro (hermano de Flavio) y la exprimera dama Michelle Bolsonaro, a quien también se considera un nombre fuerte para asumir el liderazgo del bolsonarismo en los próximos años.

Michelle Bolsonaro, esposa del encarcelado expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, obtuvo más votos que cualquier otro candidato en su aspiración a convertirse en senadora por el Distrito Federal, donde se encuentra la capital, Brasilia SERGIO LIMA - AFP

Michelle llega al Senado con ocho años de mandato por delante, su propio capital electoral y una red de aliados forjada durante la campaña. Su desempeño en las elecciones presidenciales reforzó su autonomía con respecto al núcleo político de Flavio, al igual que las críticas públicas que dirigió a su hijastro al inicio de la contienda electoral.

Fuera de su familia, Tarcisio se perfila como una de las principales alternativas para liderar la derecha. Reelegido en la primera vuelta, el gobernador de San Pablo apoyó a Flavio y participó en la movilización de votantes en la recta final. Sin embargo, conservó su propia base política y el control del colegio electoral más grande del país.

La relación con Jair Bolsonaro fue decisiva para la carrera de Tarcisio, que alcanzó notoriedad nacional como Ministro de Infraestructura en el gobierno anterior. Sin embargo, desde su llegada al Palacio de los Bandeirantes, el gobernador ha ampliado su diálogo con líderes empresariales y partidos centristas, construyendo una identidad política que no depende exclusivamente de la familia del expresidente.

Este perfil podría cobrar importancia en los debates sobre las elecciones de 2030. Parte de la derecha defiende mantener una candidatura directamente vinculada a la ideología de Bolsonaro, pero otros sectores creen que el campo conservador deberá ampliar su capacidad de diálogo con los votantes que rechazan a Lula pero también se resisten a la familia Bolsonaro.

Tarcisio de Freitas Andre Penner - AP

Tarcisio tendrá la ventaja de permanecer al frente del gobierno del estado de San Pablo durante cuatro años, con una estructura que le permitirá participar en las maniobras políticas nacionales. Sin embargo, su eventual candidatura también dependerá de la relación que establezca con Jair Bolsonaro y sus aliados.

Nueva generación

Otro nombre que cobró protagonismo fue el del diputado federal Nikolas Ferreira. Reelegido con el mayor número de votos del país, Nikolas amplió su influencia apoyando a candidatos fuera de Minas Gerais y participando en la movilización nacional por Flavio.

Nikolas representa a una generación de políticos que construyeron su base principalmente en las redes sociales y mantienen una fuerte identificación con la ideología de Bolsonaro. Su desempeño durante la campaña reforzó su capacidad de movilización, pero también puso de manifiesto que algunos de los nuevos líderes conservadores ya cuentan con influencia política propia, aunque sigan vinculados a la imagen del expresidente.

Flavio Bolsonaro junto a Nikolas Ferreira PABLO PORCIUNCULA - AFP

Sin embargo, su edad impide que Nikolas se presente a las elecciones presidenciales de 2030, ya que aún no habrá cumplido los 35 años, requisito constitucional. Esto no lo excluye de las maniobras políticas nacionales: el congresista podría influir en la elección del candidato de derecha, ampliar su grupo político en el Congreso o buscar otros cargos.