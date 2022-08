Jair Bolsonaro reduce la ventaja de Lula da Silva antes de elecciones en Brasil: qué pasaría en una segunda vuelta

RÍO DE JANEIRO.- La ventaja del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro para las elecciones generales de octubre en Brasil se redujo ligeramente tras el comienzo de la campaña, según revelan las más recientes encuestas.

Los resultados confirman que se estrecha la contienda entre los dos máximos candidatos, el izquierdista Lula y el utraderechista Bolsonaro, polarizando las preferencias del electorado brasileño cuando aún restan cuatro semanas.

Según una encuesta de CNT/MDA difundida este martes, Lula cuenta con un 42,3% de apoyo de los votantes frente al 34,1% de Bolsonaro en la primera ronda del 2 de octubre, una ligera reducción con respecto al 40,6% y 32% que mostraba la anterior encuesta de los mismos encuestadores.

De esta manera, se confirma que habría una segunda vuelta el 30 de octubre. Un candidato solo puede evitarla superando el 50% del total de los votos.

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, sigue adelante para las elecciones del 2 de octubre

El mayor recorte se muestra a la hora de medirlos para esa segunda vuelta. Lula vencería a Bolsonaro por el 50,1% de los votos frente al 38,8%, una ventaja más estrecha (11,3%) que su diferencia de 14 puntos en mayo, mostró la encuesta.

“La diferencia entre los dos principales candidatos, Lula y Bolsonaro, sigue cayendo”, dijo el director de la consultora MDA, Marcelo Souza, realizada para la Confederación Nacional del Transporte (CNT).

Souza aseguró que las cifras de rechazo de Bolsonaro eran diez puntos porcentuales más altas que las de su retador de izquierda, lo que podría convertirse en un factor decisivo a favor de Lula en una segunda vuelta.

Ricos y pobres

Lula lidera entre aquellos con ingresos de hasta dos salarios mínimos, con escolaridad hasta el noveno grado, de religión católica y en la región más pobre del noreste de Brasil, según la encuesta, realizada antes del primer debate presidencial del domingo pasado.

Bolsonaro es el preferido de los votantes con ingresos superiores a dos salarios mínimos, con educación media o superior, evangélicos y de las regiones del sur y el medio oeste, así como de la Amazonía, de acuerdo al sondeo.

La encuesta reveló que las principales preocupaciones de los votantes eran los altos precios de los alimentos y los combustibles, que Bolsonaro ha tratado recientemente de abordar, y el desempleo, que Lula promete reducir mediante el fomento de puestos trabajos en la industria.

Bolsonaro descontó ligeramente, pero sigue lejos de su rival

Otra encuesta, del instituto Ipec (ex Ibope), también le da una considerable ventaja a Lula, incluso más amplia, del 44% para el exsindicalista contra el 32% del exmilitar. En este caso los dos contendientes registraron los mismos porcentajes que en el anterior sondeo de Ipec, considerada una de las principales encuestadoras del país.

Este resultado indica, en principio, que el electorado no modificó sus opciones de voto tras el inicio de la campaña electoral y las entrevistas de Lula y Bolsonaro a la TV Globo, que tuvieron más de 40 millones de espectadores cada una la semana pasada. El sondeo no tomó en cuenta el sondeo del domingo, tras el cual Bolsonaro decidió no volver a participar .

El 79 % de los consultados afirmó que ya tiene decidido su voto, un índice relativamente alto si se lo compara con los números de elecciones recientes. En el tercer lugar, con el 7 % se ubicó Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT, centroizquierda) seguido por Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, conservador) que obtuvo el 3 %.

Según esta encuestadora, un eventual ballottage del 30 de octubre vería triunfante a Lula con el 50% de los votos, contra el 37% de Bolsonaro.

Agencias Reuters y ANSA