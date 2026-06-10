La Unión Europea oficializó la exclusión de Brasil como exportador de carne vacuna

La Unión Europea (UE) oficializó con un documento su decisión de suspender a Brasil como exportador de carne bovina a ese mercado a partir del 3 de septiembre próximo. Brasil es el mayor exportador de carne vacuna del mundo y la UE lo dejó afuera de una lista porque no recibió información suficiente que garantice que Brasil cumple los requisitos sobre uso de antimicrobianos.

En mayo pasado, el bloque europeo resolvió frenar desde el 3 de septiembre venidero las ventas de Brasil por el hallazgo de antimicrobianos utilizados como promotores de crecimiento. Se trata de sustancias incorporadas en dosis bajas en la alimentación animal para mejorar la eficiencia productiva y acelerar el desarrollo de los animales.

Ahora, la UE entendió que Brasil no otorgó las suficientes garantías de que cumple la prohibición de usar antimicrobianos para promover el crecimiento. Se trata de un bloqueo hasta que el vecino país demuestre el cumplimiento.

Brasil estaba habilitado en una lista con una “X” para exportar a la UE bovinos, equinos, aves de corral, productos de acuicultura, miel y tripas EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

La oficialización de la suspensión quedó escrita en el reglamento de ejecución 2026/1189 de la Comisión Europea. Brasil estaba habilitado en una lista con una “X” para exportar a la UE bovinos, equinos, aves de corral, productos de acuicultura, miel y tripas.

Sin embargo, ese país fue retirado de la lista. Así lo señaló el reglamento ahora conocido: “Brasil figura actualmente con una «X» para los bovinos, los equinos, las aves de corral, la acuicultura, la miel y las tripas. Sin embargo, la Comisión no ha recibido información que garantice que Brasil aplicó las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento para el 3 de septiembre de 2026 de los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2023/905 para estas categorías. Procede, por tanto, suprimir la marca «X» para los bovinos, los equinos, las aves de corral, la acuicultura, la miel y las tripas del anexo en el presente Reglamento”.

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