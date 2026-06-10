En qué canal pasan Argentina vs. Serbia por la Nations League 2026 hoy

La selección argentina de vóley debuta este miércoles en la Volleyball Nations League 2026, el certamen más importante de la temporada 2026, y lo hace desde las 16.30 (hora argentina) frente a Serbia en la jornada inaugural del primer weekend que afronta en Brasilia, Brasil.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar en DGO. El encuentro también se emite en la plataforma digital Volleyball World TV.

Terminó la espera: ¡Argentina debuta en la #VNL contra Serbia!



ARG 🇦🇷 vs 🇷🇸 SRB

🗓️ Miércoles 10 - 16:30hs

🏟️ Brasilia

📺 DSports y VBTV#VamosArgentina pic.twitter.com/LPk7VZWrmk — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 10, 2026

El equipo albiceleste afronta el primero de sus cuatro partidos en el vecino país con el anhelo de tener un buen arranque para pelear por la clasificación a las Finales, objetivo que lograrán los mejores ocho de la tabla de posiciones. Esta instancia tendrá lugar en Ningbo, China, desde el 29 de julio al 2 de agosto.

Para la etapa inicial el entrenador Horacio Dileo conformó el plantel con Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa, Tomás López, Ignacio Luengas, Fausto Díaz, Germán Gómez, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Macien y Franco Massimino.

El plantel con el que la selección argentina de vóley afrontó la preparación para la VNL 2026 FEVA

Calendario de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

Vs. Serbia - Miércoles 10 de junio a las 16.30.

Vs. Irán - Viernes 12 de junio a las 20.

Vs. Bulgaria - Sábado 13 de junio a las 15.30.

Vs. Brasil - Domingo 14 de junio a las 18.

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

Vs. Alemania - Miércoles 24 de junio a las 11.30.

Vs. China - Viernes 26 de junio a las 11.30.

Vs. Turquía - Sábado 27 de junio a las 15.30.

Vs. Polonia - Domingo 28 de junio a las 15.

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La selección argentina disputa su primer weekend en la VNL en Brasil FEVA

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación del combinado albiceleste fue cuando terminó quinto en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.