Javier Milei llegó a España poco antes del ataque de Israel a Irán y encara la última parada de su gira internacional

MADRID.- Javier Milei llegó a las 2.15 de la madrugada a España (21.15 de Argentina) en su última parada de su larga gira presidencial. Acompañado de una pequeña comitiva, el avión presidencial aterrizó en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz procedente de Israel y el presidente luego se trasladó hasta el hotel Hyatt Regency Hesperia, que está ubicado sobre el Paseo de la Castellana.

El mandatario despegó del aeropuerto de Tel Aviv dos horas antes de que Israel lanzara un ataque contra Irán y declarara el estado de emergencia ante posible represalias sobre su territorio. Arribó a Madrid en un día caliente, no sólo por el clima (que llegó a los 30°), sino porque el presidente Pedro Sánchez enfrenta una grave crisis por un caso de corrupción que puede poner en jaque su gobierno. Luego de una intensa jornada en Israel, el libertario se subió al avión presidencial exultante por el anuncio de la inflación de mayo, la más baja en los últimos cinco años, con elogios en sus redes sociales a su ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei se había reunido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes del bombardeo a Irán Amos Ben-Gershom - GPO

Por segunda vez en Madrid en esta gira presidencial, Milei recibirá hoy el premio Escuela de Salamanca que entrega la organización El Club de los Viernes. El Presidente será el orador principal del evento, antecedido por su “maestro”, el economista Jesús Huerta de Soto, un referente del anarcocapitalismo.

La nueva crisis que enfrenta el gobierno socialista aumenta la expectativa sobre el discurso de Milei, que ya cargó contra Sánchez el último fin de semana, cuando fue invitado como expositor del Madrid Economic Forum y abrió su intervención con un grito: “Viva la libertad carajo. Muerte al socialismo”. Como ocurrió hace unos días, la platea ultra liberal que escuchará su discurso festejará cada una de las acusaciones que el economista haga sobre el líder socialista.

El otro evento agendado para este viaje será un encuentro con empresarios españoles, una reunión que se desarrollará el sábado a las 11 hora local, informaron fuentes oficiales. Todavía no se hizo público el listado de ejecutivos invitados al encuentro con el Presidente, una reunión que organiza el flamante embajador argentino en España, Wenceslao Bunge. Es un mundo que el nuevo jefe diplomático conoce, ya que se desempeñó hasta asumir en su cargo como CEO del banco Credit Suisse en España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, condecora al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en la Real Casa de Correos, a 21 de junio de 2024, en Madrid (España). Ayuso concede hoy a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid (Junio de 2024) Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Será el primer contacto de Milei con representantes de las grandes empresas españolas, muchas de ellas con inversiones en la Argentina. Enfrentado con Sánchez, el Presidente eligió que sus dos paradas en este país sean viajes no oficiales. No mantuvo hasta el momento ninguna reunión con representantes del gobierno socialista ni tampoco con el Rey Felipe VI, el jefe de Estado de España. “No vamos a tener ningún contacto con la gente de Sánchez”, dijeron fuentes oficiales a LA NACION hace unos días.

Un agenda ecléctica

Milei dejó Madrid el domingo, luego de una ecléctica agenda que incluyó diversas reuniones. No habían pasado más de cinco minutos de su llegada cuando Abascal, el líder de Vox, ingresó al hotel a visitarlo. La reunión no estaba en agenda, pero tampoco sorprendió: el Presidente repite que el líder del partido de la ultraderecha española es su amigo, la persona que lo apoyó en el momento en que llegar a la Casa Rosada era apenas un sueño.

Horas más tarde, el libertario recibió el sábado a la noche a Varsavsky, emprendedor argentino de larga trayectoria, simpatizante de La Libertad Avanza. “Anoche estuvimos reunidos con Milei y hablamos sobre un tema clave y apasionante para la Argentina y de posible aplicación en otros países: el ajuste expansivo. Fue una lección con el maestro”, escribió el empresario en su cuenta de la red social X. Varsavsky, con llegada a Elon Musk, ya había acompañado a Milei el año pasado en una gira presidencial por Estados Unidos. El Gobierno no informó públicamente del encuentro.

La única reunión comunicada por Presidencia se desarrolló el domingo al mediodía, cuando Milei recibió en el hotel a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, que asistió al encuentro junto a un integrante de su equipo que había estado asilado en la Embajada Argentina en Caracas. Fue una reunión bilateral convencional de una hora en la que se trataron temas de interés regional.

Milei sorprendió con dos encuentros más que no habían sido comunicados por su equipo. Primero, recibió a Diego Pablo Simeone, exjugador de la Selección y entrenador del Atlético de Madrid. “¡Yo jugué contra vos!”, le dijo Milei después de darle un abrazo, en referencia a su pasado como arquero. “Sí, me acuerdo”, le respondió “El Cholo”. Presidencia musicalizó el video que subió a las redes sociales con la histórica canción de Fútbol de Primera.

La última reunión de una tarde histriónica fue con Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y férrea opositora de Sánchez. No trascendieron detalles del encuentro desde sus equipos, sólo una foto de ambos sonrientes que publicó el Gobierno. Después de una larga jornada en el hotel, Milei fue el expositor estrella del Madrid Economic Forum, donde hizo un largo repaso por su gestión de gobierno, destacó sus medidas económicas, como la salida del cepo, y cargó una vez más contra el socialismo español.