El papa León XIV agradeció a España por su “fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo”

MADRID.- Ni bien llegó este sábado a España, su primera visita a un gran país europeo, mayoritariamente católico, pero más que secularizado y marcado a fuego por tensiones políticas, el papa León XIV fue directo al corazón de la actualidad.

Luego de haber sido recibido con todos los honores y solemnidad en el Patio de Armas del Palacio Real, en el primero de los 22 discursos previstos en este viaje de 6 días que lo llevará también a Barcelona y a Canarias, lanzó un llamado que trascendió las fronteras de este país.

“Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”, dijo, ante los reyes Felipe y Letizia y demás autoridades, entre ellos el cuestionado jefe de gobierno, Pedro Sánchez, más miembros del cuerpo diplomático y la sociedad civil.

Felipe VI de España y a la reina Letizia reciben al papa León XIV en el Palacio Real SIMONE RISOLUTI - VATICAN MEDIA

En un discurso de lo más contundente, en lo que representó una bocanada de oxígeno para Sánchez, el Papa también agradeció a España “por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”. Y llamó a cultivar “el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana”.

Bienvenido a España, Papa León XIV.



Es un honor recibirle en un país diverso, abierto y profundamente comprometido con la convivencia, la justicia social y la defensa de la dignidad humana.



Que su visita sirva para seguir tendiendo puentes de diálogo, entendimiento y esperanza. pic.twitter.com/MQY2TQHUYK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 6, 2026

“Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia”, también dijo Robert Prevost, que aludió en su primer discurso a la realidad política española, en la que la corrupción del partido socialista español, en el gobierno, está en boca de todos y donde cobra protagonismo Vox, un partido de ultraderecha.

“Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación”, explicó. “De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad”, aseguró León XIV.

Pronunciadas en español, sus palabras calaron hondo entre muchos de los 50 millones de habitantes de este país, que vivó una sangrienta Guerra Civil (1936 al 1939), que causó la muerte de más de medio millón de personas y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo una herida abierta.

El papa León XIV habla ante la comunidad diplomática durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid STEFANO RELLANDINI - AFP

En su discurso el Papa asimismo subrayó el “vínculo antiquísimo entre la fe cristiana y esta tierra”, las expresiones de la fe popular que sobreviven en cada ciudad y pueblo, y elogió el patrimonio artístico y musical, con las múltiples cofradías y asociaciones de carácter caritativo. “Dan testimonio del fecundo encuentro entre Jesucristo y vuestro pueblo. ¡Es un pueblo lleno de pasión, que ama la vida y lo manifiesta!”, exaltó.

El Papa, que llegó con su muceta roja puesta al tratarse de un país católico, fue recibido a las 10.30 locales en el aeropuerto de Barajas por los monarcas, que lo esperaban a los pies de las escalerillas del avión que lo trajo desde Roma.

Durante un vuelo de poco más de dos horas, el Papa se mostró muy distendido. Cuando al saludar a los 80 periodistas que lo acompañan le preguntaron si prefería al Real Madrid o al Barcelona, una pregunta clásica, el Pontífice no tuvo reparos en responder: “Esto es fácil...El Papa es de todos, pero Prevost es del Real Madrid”.

El papa León XIV se retira en su papamóvil tras una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Por otro lado, se mostró consciente de que en sus tres días en esta capital coincide nada menos que con el artista puertorriqueño Bad Bunny: “Si se enfrentan a la pregunta: ¿quieren ver a Bad Bunny o quieren ver al Papa, creo que muchos verán a Bad Bunny. Pero creo que también habrá algunos aquí para ver al Papa. Y eso dice algo, ya sabes”, bromeó, en inglés.

Real Madrid vs Barça? "That's easy...the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

En una visita aquí considerada histórica, que determinó un operativo de seguridad sin precedentes y que llegó 15 años después de la de Benedicto XVI en 2011, el rey Felipe VI lucía para la ocasión una corbata amarilla -al tono con las flores que decoran la ciudad- y la reina Letizia, un elegante y moderno vestido con bordados de color blanco, privilegio de las reinas católicas.

En el trayecto de 26 kilómetros que el Papa hizo para llegar desde el aeropuerto hasta el Palacio Real, miles de personas salieron a las calles y avenidas para saludarlo con banderas españolas y del Vaticano, así como de diversos países latinoamericanos. Se veían muchas de Perú -patria adoptiva del Pontífice- y de la Argentina, ya que son muchos los que viven aquí.

El papa León XIV saluda a su llegada al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas STEFANO RELLANDINI - AFP

“Papa León, te queremos un montón”, fue el coro inaugurado por la gente, que lo aclamó se desplazó en papamóvil hasta la nunciatura al grito de “¡Viva el Papa!“ y aplausos. “Hoy iba a estar en Toledo, pero me cancelaron la excursión, pero pude verlo al Papa, algo que no me esperaba y es increíble”, dijo a LA NACION Ornella Di Sopra, una argentina que vive en Paraguay, de 36 años, empleada de una agencia que se ganó un viaje, que se acercó al Palacio Real.

Ornella Di Sopra

En una jornada soleada pero no demasiado calurosa, en el espectacular Patio de Armas, Robert Prevost tuvo una ceremonia de bienvenida impactante, de gran solemnidad. Con las campanas de la catedral de la Almudena repicando, guardias de honor a caballo, 21 salvas de cañón, himnos y honor a las banderas.

Después de reunirse a solas con los monarcas, acompañados por sus hijas Leonor, princesa de Asturias y la infanta Sofía, vestidas de negro y sonrientes, en el Salón de las Columnas el rey Felipe, agradeció la visita del Papa, “fuente de inspiración para más de 1400 millones de católicos” y elogió su primera encíclica “Magnifica Humanitas”, que definió “un texto humanista”.

En su discurso el jefe de Estado, consciente de que el escándalo de abusos sexuales perpetrados por el clero es un tema que impactó a la sociedad, se refirió al mismo, aunque también admitió que tampoco se puede estigmatizar a todo el clero por estos. Se espera que el Papa se reúna con víctimas, tal como adelantó el Vaticano.

Felipe VI de España, la reina Letizia, la princesa Leonor y la princesa Sofía reciben al papa León XIV en el Palacio Real de Madrid STEFANO RELLANDINI - AFP

A su turno, el Papa agustino, amén de evocar al apóstol Santiago el Mayor, mencionó a san Juan de la Cruz y santa Teresa de Ávila. “Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por un nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor”, dijo.

Esperando al papa León en el Palacio Real de Madrid, donde tendrá su ceremonia de bienvenida y pronunciará su primer discurso 🇪🇸🇻🇦 pic.twitter.com/ymf77uygsx — Elisabetta Piqué (@bettapique) June 6, 2026

Y subrayó la vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental.

Además de citar al papa Francisco y que “la realidad es superior a la idea”, también mencionó a San Ignacio de Loyola y párrafos de su encíclica. “Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento —la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la Casa común, la paz— y traduzcámoslos en prácticas: planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y la paz”, pidió.

Esta tarde, luego de visitar un centro de Cáritas en el barrio obrero de Carabanchel, el Papa presidirá una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima que se espera multitudinaria.