José María Balcázar fue electo presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí
El congresista se impuso sobre María del Carmen Alva en la segunda vuelta y tomará el mando
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El congresista José María Balcázar le ganó la elección a María del Carmen Alva y fue electo presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí. La definición se dio en una segunda vuelta porque, en la primera, ninguno de los dos candidatos había obtenido la mayoría simple de 59 votos del total de 117 representantes que sufragaron. En la primera ronda, la lista de Balcázar había obtenido 46 votos y Alva 43.
Noticia en desarrollo.
LA NACION
Más leídas de El Mundo
- 1
Una propuesta de VOX sobre el velo integral vuelve a poner al islam en el centro del debate político en España
- 2
La batalla de China para ganarle la pulseada a la contaminación
- 3
El asesinato de un joven ultranacionalista provoca un terremoto político en Francia y salpica a la izquierda radical
- 4
Revelan que Rubio abrió contactos con el nieto de Raúl Castro para tantear una posible transición en Cuba