José María Balcázar fue electo presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí

El congresista José María Balcázar le ganó la elección a María del Carmen Alva y fue electo presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí. La definición se dio en una segunda vuelta porque, en la primera, ninguno de los dos candidatos había obtenido la mayoría simple de 59 votos del total de 117 representantes que sufragaron. En la primera ronda, la lista de Balcázar había obtenido 46 votos y Alva 43.

