Con críticas a la gestión Trump, Stephen Colbert denunció la censura de una entrevista a un demócrata

WASHINGTON.– El popular presentador estadounidense Stephen Colbert acusó el martes a la cadena CBS, donde sale su late-night show, de haber rechazado la emisión de una entrevista con un candidato demócrata al Senado por temor a que violara las indicaciones regulatorias de la administración de Donald Trump.

Colbert dijo en The Late Show el martes que le sorprendió un comunicado de CBS en el que negaba que sus abogados le hubieran dicho que no podía mostrar una entrevista con el candidato demócrata al Senado por Texas James Talarico, algo que, según dijo, sí había ocurrido la noche anterior.

Luego tomó una copia del comunicado de la cadena, la envolvió en una bolsa para excrementos de perro y la tiró.

El presidente estadounidense acusó de parcialidad a los programas de entretenimiento nocturno, conocidos como “late night shows”, que suelen arremeter contra él y sus políticas.

Colbert afirmó que la CBS retiró de antemano su entrevista con James Talarico, aspirante a las primarias demócratas para el Senado en Texas, un bastión republicano que podría cambiar de signo.

Según el presentador, la decisión respondió a presiones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), que publicó el mes pasado la directriz de asegurar tiempos equilibrados en el aire entre rivales políticos.

CBS “me dijo unilateralmente que tenía que respetar el equilibrio de tiempo en el aire, algo que nunca se me había pedido (...) en 21 años de carrera”, dijo Colbert en su programa.

“Estoy simplemente tan sorprendido de que una empresa mundial tan gigantesca no les haga frente a esos matones”, agregó.

En esta combinación de fotos aparecen Stephen Colbert, izquierda, en Los Ángeles, y el representante de Texas James Talarico, en Chicago Talia Sprague, Jae C. Hong, - AP

La cadena replicó que solo brindó “consejo legal” al advertir que la emisión podía contravenir las directrices de la FCC.

El presentador publicó finalmente la entrevista en YouTube, donde superaba el miércoles los 10 millones de reproducciones.

Talarico afirmó que la decisión de la cadena responde al miedo de Trump por el avance demócrata en Texas, actualmente representado por dos senadores republicanos.

CBS, adquirida el año pasado por la familia Ellison, vinculada al mandatario republicano, enfrenta acusaciones de injerencia política, especialmente desde que canceló un reporte sobre la megacárcel salvadoreña del presidente Nayib Bukele donde Trump ha deportado a migrantes.

El año pasado, la cadena anunció que cancelaría el programa The Late Show de Colbert, en el aire desde 2015 y uno de los mejor valorados en su franja, tras final de esta temporada.

La administración Trump amenazó a las cadenas con retirar las licencias de emisión si no siguen las directrices de FCC.

En septiembre, ABC, propiedad de Disney, retiró del aire durante una semana el popular “late night show” del animador Jimmy Kimmel por comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La entrevista de Talarico

En la entrevista de Colbert, Talarico, que en agosto abandonó temporalmente Texas junto con otros legisladores en protesta por la manipulación del mapa electoral por los republicanos, criticó el episodio.

“El partido republicano es el que decía oponerse a la cultura de la cancelación y ahora está tratando de controlar lo que vemos, lo que decimos, lo que leemos. Y este es el tipo más peligroso de cultura de la cancelación, el que viene desde arriba. Se ensañaron con The View porque participé en ese programa [de ABC, tras el que la FCC abrió una investigación]. Persiguieron a Jimmy Kimmel por contar un chiste que no les gustó. Te persiguieron a ti [Colbert] por decir la verdad sobre el soborno de Paramount a Donald Trump”, en alusión al acuerdo por 16 millones de dólares que la compañía cerró con el presidente para zanjar una demanda sobre supuesta manipulación en la edición de una entrevista con la candidata demócrata Kamala Harris en el programa 60 minutes de la CBS.

Talarico añadió en la red social X: “Esta es la entrevista que Donald Trump no quería que vieras. Su FCC se negó a emitir mi entrevista con Stephen Colbert. A Trump le preocupa que estemos a punto de darle la vuelta a Texas”. El político, que también es pastor, tiene una banca en el Capitolio texano desde 2018 y ahora se presenta a las primarias demócratas para el Senado.

Agencias AP y AFP