Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores: “En el peor de los casos será una sanción de US$30.000″

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la bandera que tenía escrita la frase “las Malvinas son argentinas” y que fue mostrada por los jugadores de la selección argentina en el campo de juego tras el triunfo ante Inglaterra en el marco de la semifinal del Mundial 2026.

“Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de US$30.000″, indicó el mandatario ante la posibilidad de que la FIFA abra una investigación y decida emitir un castigo por la connotación política del gesto.

Giovani Lo Celso con la bandera: "Las Malvinas son argentinas" SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También aseguró que si bien se trató de un partido de fútbol, hay un sentimiento detrás del duelo ante Inglaterra a raíz de la historia: la guerra de Malvinas de 1982. “Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan. Pero eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones: un partido de fútbol es un partido de fútbol”.

Y agregó: “Así lo entendió el DT [Lionel Scaloni], así lo entendieron los veteranos y efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático y con una inteligencia en el accionar”.

Los jugadores argentinos con la bandera de Malvinas THOMAS COEX - AFP

Respecto a la gestión diplomática, el Presidente insistió en que el acercamiento al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump “permitió que Naciones Unidas obligara a Inglaterra a sentarse a negociar” con la Argentina por las Islas Malvinas.

“Eso está en otro carril y hay que manejarlo inteligentemente. Si empezamos a mezclar, nos vamos a equivocar. El tema es quién comete el error; desde una posición de responsabilidad ciertos errores son inadmisibles y podrían tener consecuencias muy negativas”, dijo y lanzó así un dardo, aunque sin nombrarla, hacia su vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que se refiriera a los ingleses como “piratas usurpadores” antes del partido a través de las redes sociales, lo que derivó en una queja de la embajada británica.

La publicación de Victoria Villaruel en la previa del partido entre la selección argentina e Inglaterra X Victoria Villarruel

Luego siguió: “El fútbol es una fiesta popular, una pasión que compartimos todos los argentinos y cualquier evento que traiga una alegría es bienvenido, pero creer que de eso se puede hacer una política de Estado sería un error garrafal. Es algo maravilloso si la Argentina logra el bicampeonato, pero querer llevarlo a otro lugar… no tenemos que caer en eso, sería un error muy grave”.

Casa Rosada

En otro tramo de la entrevista con El Observador, a Milei le consultaron -al igual que la semana pasada- si pondría a disposición la Casa Rosada para recibir a los jugadores tras el Mundial.

Milei junto a su hermana Karina y el estratega Santiago Caputo Fabián Marelli

“Ya expresé que el operativo lo tiene organizado mi hermana [la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei] para que la Casa Rosada quede completamente desocupada en caso de que los jugadores decidieran ir usar el balcón para interactuar con los argentinos. Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro de los jugadores”, indicó.

Después, dijo que no irá a ver la final ante España, que será en Nueva Jersey. “De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana”.

Viola en el Mundial

Por otro lado, Milei defendió a Santiago Viola, el número dos del Ministerio de Justicia que viajó la semana pasada a Estados Unidos para presenciar un partido del Mundial. El funcionario, que está bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques, estuvo el sábado pasado en una platea baja del estadio de Kansas City para asistir al triunfo del seleccionado sobre Suiza y ayer, en Atlanta, en la clasificación a la final.

Santiago Viola viendo un partido de la selección argentina

“Los que no viajan son la línea de ministros; las segundas líneas son otra cuestión. Si a un funcionario le correspondían vacaciones y decide tomárselas, no veo el problema. Me parece mucho más complicado y repugnante gente que llora que no llega a fin de mes y aparece con entradas caras en los partidos”, justificó.

La estadía de Viola, que en principio iba a ser solo por el fin de semana, se extendió por ocho días; regresará este viernes al país, según informaron a LA NACION desde su entorno.

Viola viajó el jueves pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Miami, donde tiene familiares. La entrada para los cuartos de final la compró por reventa [en Estados Unidos la reventa de tickets es legal y existen canales oficiales para su comercialización], aunque se desconoce cuánto abonó. Desde su entorno aseguraron que todos los gastos corrieron por cuenta propia.