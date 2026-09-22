Juicio por el crimen de Martín Aramburú: uno de los acusados dijo que quería “calmar las cosas” y habló de la pelea

Este martes continúa la tercera y última semana de audiencias en el juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú, el exrugbier argentino de 42 años que fue asesinado a balazos en marzo de 2022. Tras las declaraciones de Loik Le Priol este lunes, quien pidió disculpas a la familia del exPuma y descartó la idea de la premeditación, hoy fue el turno de Roman Bouvier, el otro acusado principal del asesinato.

Desde esta mañana, en el Tribunal Oral de París, el hombre de 35 años habló sobre su papel en la pelea con Martín Aramburú y su amigo Shaun Hegarty en el bar Le Mabillon, en el barrio parisino de Saint-Germain. En todo momento, Bouvier se describió como el encargado de tratar de separar a los otros tres.

“Recuerdo a [Martín] Aramburú como alguien muy tranquilo, poco hablador, sereno, educado, sonriente”, dijo sobre el argentino en declaraciones consignadas en L’Équipe, con quien intercambió algunas palabras antes de que el enfrentamiento escalara a mayores.

Sobre el momento captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, en el que se ve cómo Martín Aramburú agarró por detrás a Le Priol y lo tiró al suelo, señaló: “Se puede ver mi expresión facial en el video: estoy atónito, completamente desconcertado; no me lo esperaba, me dejé llevar por la escena…”.

La declaración de uno de los testigos en el Tribunal de París BENOIT PEYRUCQ - AFP

“No me lo esperaba”, insistió. Bouvier subrayó que la situación extrema lo hizo “perder el conocimiento”. Cuando salió de lo que definió como “niebla mental”, vio a Le Priol forcejeando con los dos exjugadores de rugby. La pelea escaló de los insultos a los empujones, las patadas y los golpes.

Bouvier utilizó metáforas de animales para explicar la actitud de Martín Aramburú en el enfrentamiento: primero, con un “toro que embiste” y luego con un “oso que se tira encima”. “No entiendo lo que pasa… No tengo las respuestas, no lo vi todo”, indicó.

Tras la pelea, Martín Aramburú y Hegarty —socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique del argentino— decidieron regresar y comenzaron a caminar por el bulevar Saint-Michel rumbo al hotel donde se hospedaban. Ahí fue cuando se les acercó por detrás la camioneta Jeep negra conducida por Lison R., pareja de Le Priol. De ahí bajaron los dos hombres y comenzaron a disparar.

“No pienso en nada más. No quería matarlo ni asesinarlo, quería calmar las cosas... Pero con Aramburú, es como hablar con una pared”, afirmó y repitió: “Quería recuperar a mi compañero, quería recuperar a mi compañero. Martín Aramburú se me acercó y me dijo: ‘Estás muerto’”. En ese momento, Bouvier aseguró que se sintió “paralizado por el miedo” y decidió sacar el arma.

Loïk Le Priol, acusado por el crimen de Aramburú Face: loïk le priol

Su declaración sostiene que apuntó y disparó contra el piso, pese a que la explicación de un perito policial afirmó que, por la trayectoria de las balas, esta afirmación sería falsa. “Él [por Martín Aramburú] avanzó, disparé rápidamente al piso, tan rápido como pude, para que viera los disparos. Usé mi arma como una pistola de fogueo, quería que retrocediera. Pensé: ‘Yo soy el siguiente’”, relató. Bouvier. Según subrayó, en ese momento creyó que los exrugbiers habían asesinado a su amigo Le Priol.

Bouvier reconoció haber disparado, pero creyó que había sido solo tres veces. “Creo que no le di; fue un disparo de advertencia. Martín Aramburú sí me alcanzó. Además, no vi a Hegarty en mi campo de visión”, añadió. “Mis balas en el cuerpo del señor Aramburú lo dejaron en un estado terrible... Siempre dije la verdad, nada más que la verdad…”, reiteró. Tras ver al argentino tirado en el piso, Bouvier huyó, tomó un taxi y se escondió momentáneamente en la casa de su madre.

Tras las declaraciones de los dos principales acusados, se prevé que este viernes 25 de noviembre finalice la etapa de audiencias y se dé un cierre al juicio por el crimen del argentino.