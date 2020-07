El rapero dice que competirá por la Casa Blanca en las elecciones de noviembre Fuente: AP

WASHINGTON.- El anuncio, en el Día de la Independencia de los Estados Unidos, sorprendió al mundo, que se preguntó cuán serio era pero el acto de ayer lo confirmó. Sus intenciones parecen ciertas. A dos semanas de comunicar que iba a presentarse en las elecciones de noviembre para llegar a la Casa Blanca, el rapero Kanye West protagonizó su primer acto partidario y causó revuelo. Por lo que dijo y por cómo lo hizo.

West, de 43 años, pareja de la mediática Kim Kardashian, un exseguidor del presidente Donald Trump, tiene a los votantes confundidos sobre si su campaña es genuina o un truco publicitario para ayudar a vender discos o merchandising. Pero ayer se puso a llorar y cargó contra el aborto y la pornografía y discutió sus políticas con los asistentes del evento celebrado en un centro de eventos y matrimonios de Charleston, Carolina del Sur.

En un escenario que lucía un "2020", afeitado en la parte trasera de su cabeza, pantalones y un chaleco de estilo militar antibalas con la inscripción "seguridad", el músico habló durante algo más de una hora, denunció el aborto, pronunció malas palabras, pidió a personas al azar que hablaran, presentó propuestas que parecían haber sido pensadas en el momento e hizo comentarios que dejó incluso a los asistentes sumidos en un murmullo de incredulidad.

"En realidad, Harriet Tubman nunca liberó a esclavos. Solo hizo que los esclavos trabajaran para otros blancos", dijo en un momento sobre la célebre abolicionista estadounidense, cuando hablaba sobre la desigualdad económica.

El acto, que fue emitido en vivo por YouTube y estaciones televisivas locales, no logró aclarar si West aspira de verdad a ganar la presidencia. La campaña que lanzó con un tuit el 4 de julio ya se salteó varios plazos para aparecer en votaciones estatales.

"La libertad no viene de una elección. La libertad viene de no cargar pornografía. La libertad viene de no tomar Percocet" (un analgésico opioide), afirmó en otro momento. Asimismo declaró que el aborto debería ser legal pero muy desincentivado y sugirió que promovería como presidente una política de dar un millón de dólares "o algo en esa familia" a cualquiera que dé a luz.

West se refirió en múltiples ocasiones a la Biblia y a las enseñanzas cristianas y se puso a llorar mientras describía cómo casi fue abortado por sus padres. Primero indicó que había deseó que su esposa, Kim Kardashian, abortara cuando estaba embarazada de su hija North y después habló de su padre. "Mi padre quería que mi madre abortara de mí. Mi madre me salvó la vida. No habría habido Kanye West porque mi padre estaba demasiado ocupado". Luego habló de forma ininteligible durante un minuto y gritó: "¡Casi mato a mi hija! ¡Casi mato a mi hija!".

"Lo único que nos puede liberar es obedecer las reglas que nos dieron para una tierra prometida", indicó. "El aborto debería ser legal porque ¿adivinen qué? La ley no viene de Dios de todas formas, ¿así que qué es la legalidad?".

Algunos observadores creen que su campaña podría perjudicar a la del candidato demócrata Joe Biden, según las encuestas quien lidera la intención de voto, sobre todo en los estados más disputados, en los que Trump ganó por la mínima en 2016.

"Decir que el voto negro es demócrata es una forma de racismo y de supremacía blanca", afirmó West a principios de mes y reconoció que no dudaría en pelear con Biden por los votos de la minoría afroestadounidense que suele votar a los demócratas.

