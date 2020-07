Kanye West anunció que se postulará como candidato a presidente de Estados Unidos Crédito: Instagram

En el día de la independencia de Estados Unidos , Kanye West utilizó sus redes sociales para hacer un anunció más que importante: el artista le contó al mundo entero que se postulará como candidato a la presidencia del país de América norte.

"Ahora debemos realizar la promesa que le hicimos a los Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Estaré postulándome para presidente de los Estados Unidos. Visión 2020", escribió el rapero en su cuenta de Twitter.

El mensaje fue inmediatamente replicado por su esposa, Kim Kardashian , quien lo retuiteó en su propia cuenta junto a una bandera de Estados Unidos. Además de ella, Elon Musk le dijo que contaba con todo su apoyo.

Si bien hasta el momento se desconoce si el músico presentó toda la documentación que se requiere para ser candidato y competir formalmente contra Donald Trump y Joe Biden, lo cierto es que desde hace un tiempo West viene hablando sobre sus deseos de dirigir el país.

En el 2015, durante la entrega de los MTV Video Music Awards , Kanye había anunciado que iba a competir para ser el primer mandatario de Estados Unidos. "He decidido que en 2020 voy a presentarme a presidente", expresó durante un discurso que brindó en la premiación. Por aquel entonces, sus palabras fueron tomadas como una broma, generando gran cantidad de memes .

En el mes de enero, el también empresario publicó en su cuenta de Instagram una ilustración de él mismo sentado en la sala oval de la Casa Blanca. "Las cosas serían diferentes... ¿Qué cambiarías vos de Estados Unidos?", escribió como epígrafe del dibujo.

En el 2018, Kanye se mostró muy cercano a Trump . Durante una participación en el programa Saturday Night Live, lució una gorra roja que llevaba el lema de la campaña del político: "Volver a hacer grande a los Estados Unidos". Luego fue invitado por el mismo mandatario al Salón Oval de la Casa Blanca, donde volvió a usar esa distintiva gorra. En ese momento, West explicó que en su visita trató diferentes temas sociales con el mandatario. Apoyó la reforma penitenciaria y las "leyes de armas con sentido común" y afirmó que él cree que se debe "encarcelar a la gente que abusa de su poder".

Al poco tiempo, el rapero afirmó que se sintió manipulado y que iba a abstenerse de dar sus opiniones . "Mis ojos están muy abiertos y ahora me doy cuenta que he sido usado para propagar mensajes en los que no creo. Me distancio de la política y me concentraré completamente en ser creativo", había anunciado.

Kanye West junto a su esposa, Kim Kardashian, y sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm Crédito: Instagram

Además de dedicarse a la música, Kanye tiene su propia marca de ropa, Yeezy, con la que ofrece al mercado exclusivos y costosos diseños. Para popularizar su empresa y hacer accesibles algunas prendas para todo el público, West acaba de firmar un acuerdo por 10 años con la popular marca de indumentaria GAP.

En lo que respecta a su vida personal, el rapero está casado con Kim Kardashian y es padre de cuatro niños: North, Saint, Chicago y Psalm .