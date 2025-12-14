Kast y Boric respetaron una tradición democrática y hablaron en vivo por televisión para poner en marcha el cambio de mando

SANTIAGO, Chile.– El presidente chileno Gabriel Boric se comunicó este domingo desde un teléfono fijo en La Moneda con José Antonio Kast para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta presidencial. La llamada, una insignia de la tradición política chilena y transmitida en vivo, marcó el inicio formal de la transición y volvió a poner en primer plano una práctica arraigada en el país: el reconocimiento inmediato del veredicto de las urnas por parte del mandatario saliente.

El contacto se produjo antes de las 20 y fue respetuoso y cordial. Durante la conversación, Boric destacó el valor de las instituciones democráticas y aseguró que ya instruyó a ministros y subsecretarios para quedar a disposición del nuevo mandatario.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene llamada con el presidente electo, José Antonio Kast, desde el Palacio de La Moneda. https://t.co/1aKDF5W68u — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 14, 2025

También invitó a Kast a un encuentro en el Palacio de La Moneda para iniciar las coordinaciones de la transición y le habló de la “soledad del poder”, subrayando la importancia de compartir aprendizajes y garantizar la continuidad del Estado. “Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”, expresó el presidente, antes de cerrar con una definición institucional: “La República es más grande que usted o yo”.

La llamada entre el presidente Boric y el presidente electo Kast

Kast agradeció las felicitaciones del mandatario y subrayó su interés en una transición ejemplar. Señaló que su prioridad será recuperar la paz y la convivencia entre los chilenos y manifestó su disposición a mantener un diálogo institucional con el gobierno saliente. “Me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país”, dijo el presidente electo.

El gesto se dio en el marco de un triunfo contundente. Con el 58,61% de los votos y una ventaja cercana a los 20 puntos, según los resultados oficiales parciales, José Antonio Kast arrasó en el balotaje presidencial y selló de manera categórica el regreso de la derecha a La Moneda. El líder del Partido Republicano no solo amplió de forma decisiva su caudal respecto de la primera vuelta, sino que se impuso en la mayoría de las regiones del país, capitalizando el voto obligatorio y una transferencia significativa de apoyos desde candidaturas derrotadas.

Simpatizantes reaccionan a los resultados preliminares en el comando de campaña de Jeannette Jara, candidata presidencial de la coalición oficialista Unidad por Chile, tras el cierre de las urnas en la segunda vuelta presidencial en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. Natacha Pisarenko� - AP�

Con una campaña centrada en la seguridad, la migración irregular y el desgaste del oficialismo, Kast se impuso con amplitud sobre la candidata comunista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,39%, en una elección leída como un respaldo contundente a su agenda y un voto de castigo al gobierno de Gabriel Boric.

El reconocimiento ya había iniciado poco antes con el gesto de la candidata derrotada. Jara se comunicó telefónicamente con Kast para felicitarlo por su triunfo, cuando los resultados parciales ya mostraban una ventaja irreversible del republicano. Más tarde, lo ratificó en redes sociales. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast”, escribió. Y agregó: “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

En Chile, la llamada del presidente saliente y el reconocimiento inmediato del resultado forman parte de una rutina política consolidada desde el retorno a la democracia, orientada a cerrar rápidamente cualquier margen de incertidumbre.

“Aquí, a diferencia de otros lugares del mundo, existe un respeto muy profundo por las instituciones”, señaló en diálogo con LA NACION el politólogo Rodrigo

Ese funcionamiento contrasta con episodios recientes en otros países. En Estados Unidos, Donald Trump se negó a reconocer su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de 2020 y denunció fraude sin pruebas, lo que derivó en una prolongada disputa política e institucional. En Brasil, Jair Bolsonaro evitó reconocer explícitamente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 y guardó silencio durante casi dos días, en un clima de tensión que más tarde desembocó en los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Simpatizantes de Kast salen a festejar su triunfo. RAUL BRAVO� - AFP�

El caso más inmediato es Honduras, donde la incertidumbre política se profundizó luego de que el Congreso anunciara que no avalará los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, en un proceso marcado por demoras, acusaciones cruzadas y un horizonte de transición aún abierto.

Con el triunfo confirmado, el foco político comenzó a desplazarse de la campaña hacia los desafíos de gobernabilidad y el inicio del cronograma de recambio. Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo, cuando Boric concluya su mandato, en una ceremonia que marcará el traspaso formal del poder.

En los próximos días se activará formalmente el proceso de transición, con reuniones técnicas y definiciones clave de cara al cambio de mando, en un escenario marcado por altas expectativas y un Congreso fragmentado.