Keiko Fujimori anunció que los militares asumirán el “orden interno” en zonas de alta criminalidad

LIMA.– Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú, anunciando que las Fuerzas Armadas liderarán las operaciones de seguridad en zonas de emergencia en busca de frenar la delincuencia y la ​ola de extorsiones ⁠en el país.

La hija ⁠del fallecido expresidente Alberto Fujimori, de 51 años y la primera mujer que llega a la magistratura por elección directa, juramentó al cargo en ​el Congreso en una ceremonia con la presencia de líderes extranjeros en la que hizo un llamado a la reconciliación tras un reñido proceso electoral.

“Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero ​también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas ​de nuestro pueblo", afirmó en su discurso inaugural ante el Congreso. “Ningún gobierno puede hacer progresar al Perú si continúa alimentando la división”.

Keiko Fujimori saluda al retirarse del Congreso tras la ceremonia de investidura GUADALUPE PARDO - POOL

Su triunfo marca el regreso de la dinastía política más influyente y polarizadora de Perú de las últimas tres décadas. “Debemos tener el valor de mirar nuestra realidad de frente, sin anestesia, sin maquillaje y sin medias verdades", manifestó.

Fujimori reemplaza al presidente interino José Balcázar para convertirse en la novena mandataria desde julio de 2016, en medio de una constante crisis política por la destitución o renuncia de los mandatarios debido a ​denuncias de corrupción o abusos de poder.

La presidenta anunció asimismo que solicitará poderes legislativos para dictar normas contra el crimen y medidas para prevenir los efectos del fenómeno climático de El Niño, que afecta ⁠a sectores clave de la economía.

Fujimori dijo en cuanto al crimen que los militares recuperarán el control del “orden interno” en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal, una de sus principales promesas.

Keiko Fujimori, muestra sus credenciales de la Junta Nacional Electoral (Archivo) Martin Mejia - AP

La delincuencia organizada se ha manifestado en particular en las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.

Las extorsiones golpean la economía de miles de pequeños negocios que son amenazados con ataques con explosivos o incendios y que han matado a 239 transportistas en 2025, sobre todo de mototaxistas que operan en las zonas más pobres.

Operaciones de seguridad

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno" hasta “devolver esos territorios a los ciudadanos”, sentenció.

La líder conservadora prometió en campaña que enfrentará el crimen con “mano dura” siguiendo el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. También ha dicho que construirá una cárcel similar a la salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo e implantará jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.

Fujimori recibió a Javier Milei, quien viajó a la ceremonia de investidura Presidencia

Fujimori también aseguró en su discurso de investidura que impulsará la inversión pública y privada en obras de infraestructura y que aumentará la remuneración mínima vital para los trabajadores. Agregó asimismo ‌que su gobierno ofrecerá al capital nacional y extranjero estabilidad jurídica y reglas claras.

La mandataria señaló además que buscará impulsar la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración económica y comercial entre Perú, Chile, Colombia y México, para elevar la competitividad y apuntar a mercados ‌de Asia.

La llegada de Fujimori al poder extiende el giro a la derecha de América Latina, sumándose a líderes como Javier Milei, ⁠el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa y el boliviano Rodrigo Paz.

Fujimori espera que Perú sea parte del llamado “Escudo de las ‌Américas” que plantea el presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.

Seguidoras de Fujimori tras la victoria electoral que la llevó al poder (Archivo) Martin Mejia - AP

Estados Unidos está dando el ⁠impulso más fuerte en años para reforzar sus relaciones con Perú, uno de los mayores productores mundiales de ⁠cobre y minerales críticos, en busca de reducir la influencia de China como mayor socio comercial del país.

El subsecretario de Estado Christopher Landau se reunió con Fujimori en Lima antes de la toma de mando. Según la oficina de la presidencia, el funcionario prometió el apoyo de Washington a Perú para combatir el crimen.

Fujimori venció en su cuarta postulación a la presidencia al izquierdista Roberto Sánchez, que ha anunciado una coalición opositora en el Congreso, donde ‌el Senado será dominado por el oficialismo y la Cámada de diputados por la oposición, ​algo que los analistas consideran un escenario complicado para la mandataria.

Pese a la incertidumbre de la última década, la economía Perú ha crecido en los últimos años a una de las tasas más altas entre los países de América Latina. El Banco Central revisó en junio al alza su proyección de crecimiento de este año a un 3,4% desde un 3,2%, debido a un ‌aumento de la demanda interna y la inversión.

Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

Agencias AFP, AP y ANSA