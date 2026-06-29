Keiko Fujimori ganó el balotaje en Perú por menos de 50.000 votos y será la próxima presidenta

(LIMA).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este lunes la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, tras completar el escrutinio del 100% de los votos, un proceso que se extendió durante 22 días debido a la ajustada diferencia entre los candidatos.

La líder de Fuerza Popular, de 51 años, obtuvo el 50,135% de los votos válidos (9.223.396 sufragios) y se impuso por un margen de alrededor de 49.600 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que alcanzó el 49,865% (9.173.755 votos). Se trata de la primera vez que Fujimori logra ganar la Presidencia, luego de haber disputado cuatro balotajes a lo largo de su carrera política.

La líder de Fuerza Popular se impuso sobre el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez CONNIE FRANCE - AFP

La hija del expresidente Alberto Fujimori recibirá sus credenciales el próximo 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de ese mes. Su proclamación se produce en un clima de fuerte tensión política, después de que las autoridades electorales rechazaran todas las apelaciones presentadas por la oposición.

“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, publicó Fujimori en X tras conocerse el 100% del escrutinio.

El posteo de Fujimori tras conocerse el escrutinio completo

“Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”, añadió Keiko que gobernará Perú desde el próximo 28 de julio hasta 2031 marcando el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre (1990-2000).

La semana pasada el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas y rechazó todas las apelaciones del partido opositor Juntos por el Perú, que buscaba anular más de 2.300 mesas de sufragio repartidas en Lima Metropolitana en el exterior (como los Estados Unidos y la Argentina). La agrupación liderada por Roberto Sánchez denunciaba un supuesto “fraude” y una “clonación de resultados”.

Un apellido que divide a Perú

Tras perder las elecciones en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori parecía condenada a seguir siendo la eterna finalista. Su victoria corona más de quince años de intentos por acceder al poder.

En un Perú que cambia de liderazgos frecuentemente, con ocho presidentes desde 2016, el apellido Fujimori es célebre y resuena en todos los rincones del país andino. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Boston, devino en una profesional de la política. Fue legisladora y jefa de su partido Fuerza Popular. Tras el divorcio de sus padres se convirtió a los 19 años en primera dama del gobierno de Fujimori y se codeó con jefes de Estado y líderes internacionales.

Alberto Fujimori y su hija Keiko en el año 2006, en Santiago de Chile Getty Images

Figura central de la política peruana, Alberto Fujimori gobernó en tiempos convulsos. Derrotó a los insurgentes del grupo maoísta Sendero Luminoso y los guevaristas del MRTA, controló la hiperinflación pero también fue condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Durante décadas, Keiko habitó en ese claroscuro. El apellido familiar le garantizó una estructura leal y un piso electoral indomable, pero también un “antifujimorismo” visceral. Millones de peruanos juraron no votar jamás por un miembro de la dinastía de origen nipón.

“En los últimos 25 años nos han gobernado administraciones antifujimoristas que se dedicaron a insultar y a generar odio”, contraatacó ella durante la campaña. Sus detractores, en tanto, la acusan de la inestabilidad política de Perú, dada la fuerte influencia que tiene en el Congreso su partido Fuerza Popular, hábil en tejer alianzas políticas.

La hija del expresidente prometió desplegar militares en una “guerra” contra las bandas dedicadas a la extorsión, y expulsar a migrantes que cometan delitos ERNESTO BENAVIDES - AFP

Esta fue la primera elección sin su padre, fallecido en 2024. Con la ola de criminalidad que golpea al país, principal preocupación de los peruanos, revindica su legado bajo la palabra “orden”.

Keiko aseguraba durante la campaña que los peruanos querían un Fujimori. “Acá estoy”, decía. “Con la fuerza que tuvo mi padre para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA vamos a acabar con los delincuentes”, prometió.

Asimismo, la hija del expresidente prometió desplegar militares en una “guerra” contra las bandas dedicadas a la extorsión, y expulsar a migrantes que cometan delitos.

Con información de AFP