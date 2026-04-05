Keiko Fujimori se afianza para pasar al balotaje en las próximas elecciones

LIMA.- La candidata conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se mantiene a la cabeza en las intenciones de voto a una semana de las elecciones presidenciales peruanas, el próximo 12 de abril, mientras se intensifica la contienda por el segundo lugar, que da derecho a una segunda vuelta el próximo 7 de junio.

Según una encuesta de Datum publicada por el diario El Comercio, la líder de Fuerza Popular subió al 14,5%, un aumento respecto del sondeo anterior. Detrás de ella se encuentra Carlos Alvarez, de País para Todos, excomediante y autodenominado candidato “pragmático”, con el 10,9%, mientras que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, baja al 9,9%.

Otras dos encuestas, publicadas por Ipsos Perú y CPI, también confirman la ventaja de Fujimori con porcentajes de 13% y 11,8%, respectivamente.

Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, aspira a alcanzar su cuarta segunda vuelta consecutiva, luego de perder los balotajes de 2011, 2016 y 2021. Keiko mantiene una tendencia en alza desde comienzos de año.

Lo mismo ocurre con Álvarez, que en las nuevas mediciones desplazó al tercer lugar al ultraderechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. Estos dos candidatos concentran buena parte de sus simpatizantes en la capital y comparten una propuesta a favor de achicar el aparato estatal.

Más atrás se ubican Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con el 6%, el empresario Ricardo Belmont (Partido cívico) con 5,5% y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con el 4,9%. Alfonso López Chau (Ahora Nación), que se había situado en buena posición al comienzo de los sondeos, se encuentra en franco declive: hoy llega al 4,7%.

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Caller, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Fernández, Roberto Chiabra y Ronald Atencio saludan a los periodistas al llegar a un debate presidencial antes de las elecciones del 12 de abril en Lima, Perú, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) Martin Mejia - AP

El izquierdista Roberto Sánchez subió dos puntos, gracias al apoyo del sur del país, y tiene la expectativa de lograr meterse en los dos primeros puestos. Su reciente crecimiento en las encuestas y su recorrido de campaña ha sido comparado con el que tuvo en 2021 el también izquierdista Pedro Castillo, quien 10 días antes de la votación estaba en séptimo lugar en las encuestas, pero con tendencia alcista, y terminó ganando la elección.

El número de votantes indecisos, según Datum, bajó a 16,8%, pero el panorama sigue siendo muy cambiante en una elección en la que habrá 35 candidatos y considerables márgenes de volatilidad. Actualmente, es poco probable que algún candidato supere el 50% en la primera vuelta, que lo convertiría en presidente sin necesidad de segunda vuelta.

En total, 35 candidatos compiten por la presidencia, con el desafío de conseguir también un apoyo significativo en el Congreso, un poder que ha sido protagonista en la última década de inestabilidad ejecutiva en el país. Sin un respaldo considerable en el legislativo o un armado de alianzas que garantice un bloque propio, el ganador se arriesga a ser destituido ante cualquier inconveniente por la oposición.

Son las últimas encuestas publicadas antes de la primera vuelta del 12 de abril. La ley electoral peruana prohíbe la difusión de sondeos en la semana previa al día del sufragio electoral, por lo que aunque las consultoras pueden hacer sus estudios de manera privada, no podrán ser publicados en medios de comunicación.

Si bien la mayoría de los movimientos en la encuesta están dentro del margen estadístico de error, una buena parte del electorado elige su voto en los últimos días de campaña, lo que le suma volatilidad al escenario electoral. El 16 % respondió que votaría nulo y el 13 % no precisó su intención.

Agencias ANSA y AP