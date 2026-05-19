La guerra contra Irán expone las fallas estructurales del complejo industrial-militar de EE.UU.

WASHINGTON.– Durante su gestión como secretario de Defensa a lo largo de dos mandatos presidenciales, Robert M. Gates criticó duramente las armas que ofrecían demasiadas funciones y eran demasiado costosas.

Denunció las armas que prometían una “solución del 99%” pero que tardaban años en fabricarse, y abogó por una nueva generación que diera una “solución del 75%” pero que se produjera de forma más económica en cuestión de meses.

Casi dos décadas después, poco ha cambiado. Los misiles interceptores Patriot pueden tardar hasta 36 meses y costar cuatro millones de dólares en fabricarse. En lo que va de la guerra contra Irán, el Ejército estadounidense ha disparado más de 1200. Algunos se utilizaron para derribar drones Shahed, cuyo precio asciende a 35.000 dólares, y que Irán puede producir a un ritmo de al menos 200 al mes.

Un lanzador móvil de misiles Patriot afuera del puesto militar de Fort Still, cerca de Lawton, Oklahoma (Archivo) Sean Murphy - AP

La guerra y el rápido ritmo con el que Estados Unidos ha consumido armamento han traído de vuelta la antigua crítica de Gates a la actualidad y han puesto al descubierto profundas deficiencias en el complejo industrial-militar estadounidense y en sus sistemas de adquisición de armas.

“Ucrania va a producir siete millones de drones este año”, dijo Gates en una entrevista. “Vamos. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo?”.

El Pentágono y el Congreso han intentado, en su mayoría sin éxito, abordar el problema durante años. Ahora, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo está afrontando. La principal diferencia radica en que, mientras muchos secretarios de Defensa, incluido Gates, abogaban por hacer más con menos dinero, Hegseth impulsa un presupuesto de 1,5 billones de dólares, la mayor propuesta de financiación militar en la historia moderna de Estados Unidos.

Sin embargo, según los expertos, existen problemas fundamentales en la forma en que las Fuerzas Armadas diseñan y fabrican armamento que el dinero por sí solo podría no solucionar.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, durante un briefing sobre la guerra de Irán en el Pentágono SAUL LOEB - AFP

“El Pentágono necesita demostrar un cambio real de comportamiento y cultura”, afirmó Rachel Hoff, directora de políticas del Instituto Ronald Reagan. “Han creado muchísimas oficinas nuevas y anunciado nuevas estrategias, pero en última instancia, si no hay cambios reales en la contratación y las adquisiciones, todo se queda en mera retórica”.

Sin margen de maniobra

Hay muchos culpables. Pero, en esencia, el Pentágono es un “cliente exigente que compra en pequeñas cantidades y nunca logra economías de escala”, afirmó Mackenzie Eaglen, experta militar del Instituto Americano de la Empresa, de tendencia conservadora.

El equipo que compra el Pentágono –no solo barcos y aviones, sino también municiones– puede tardar varios años en fabricarse. Cuando comienza una guerra, explicó Eaglen, no hay una “solución rápida” para aumentar la producción.

“El sistema no tiene margen de maniobra porque no se necesita hasta tiempos de guerra, o al menos así lo percibe el gobierno con su visión miope”, añadió.

Un soldado ucraniano lanza un dron de reconocimiento en la región de Kharkiv (Archivo) Andrii Marienko - AP

En el Departamento de Defensa, los funcionarios afirman estar listos para el cambio. Hegseth ha pedido “una solución del 85%” en la adquisición de armas y ha criticado a los grandes contratistas de defensa y la burocracia del Pentágono, haciéndose eco de las quejas de Gates.

Con un potencial aumento considerable del gasto, los cambios impulsados ​​por Hegseth se centran en priorizar las fuentes comerciales, fomentar la colaboración con múltiples proveedores y exigir a los contratistas que mejoren su capacidad de fabricación. Hasta el momento, el Pentágono ha ampliado el número de contratos plurianuales destinados a triplicar o cuadruplicar la producción de municiones.

Altos funcionarios afirmaron que están buscando maneras de incorporar nuevas empresas de tecnología de defensa, eliminando las barreras burocráticas que las han obstaculizado.

“A medida que aumentamos la producción de sistemas sofisticados, buscamos activamente soluciones innovadoras de bajo costo que complementen nuestras municiones de alta gama”, declaró Sean Parnell, vocero del Pentágono. “Al impulsar la competencia y la incorporación de nuevas tecnologías, garantizamos la expansión de la base industrial para asegurar una superioridad sostenida en el campo de batalla para nuestros combatientes”.

El Pentágono aumenta los gastos pero no la funcionalidad de los armamentos, según los especialistas Julia Demaree Nikhinson - AP

Dentro de la administración, la escasez de interceptores y las dificultades para producir armas con la suficiente rapidez han generado preocupación ante la posibilidad de que los adversarios se envalentonen y que los aliados modifiquen sus estrategias, preocupados por la incapacidad de Estados Unidos para defenderlos con la eficacia que creían.

La incursión de las fuerzas especiales estadounidenses que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este año otorgó a las Fuerzas Armadas una apariencia de invencibilidad. Según las agencias de inteligencia estadounidenses, funcionarios rusos y chinos evaluaron que no habrían podido llevar a cabo dicha operación. Sin embargo, la guerra en Irán ha hecho que Estados Unidos parezca menos formidable.

Los problemas con el arsenal de municiones no son nuevos. Según un informe del Ejército de 2010 sobre la historia de la industria armamentística, Estados Unidos ha experimentado ciclos de auge y caída en la producción de armas desde la Primera Guerra Mundial, ya que el Departamento de Defensa activaba las plantas de municiones para un conflicto solo para desmantelarlas poco después de que terminaran las hostilidades.

En una entrevista desde Williamsburg, Virginia, donde Gates inauguraba un nuevo centro en el College of William & Mary que lleva su nombre y que tiene como objetivo promover soluciones gubernamentales no militares, el exsecretario de Defensa afirmó que el Pentágono debía centrarse en fortalecer su capacidad de producción.

Nicolás Maduro desciende del helicóptero en Estados Unidos tras su captura en Caracas Star Max/GC Images

“Parece que todo el mundo reconoce retóricamente los problemas con la capacidad industrial de defensa, ya sea en la construcción naval, la munición o cualquier otra cosa, pero ¿con qué rapidez se están ampliando las fábricas existentes o construyendo nuevas?”, preguntó Gates. “Creo que es fundamental reformar la burocracia porque la rapidez es crucial en este momento”.

Sistemas costosos

Winslow T. Wheeler, exanalista de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, señaló que el problema radica en una cultura en la que el Pentágono invierte en sistemas de armas muy costosos que son difíciles de mantener operativos.

“Así es como se llega a un presupuesto de 1,5 billones de dólares para el Departamento de Defensa, pero se sigue teniendo un inventario de armas que se reduce, envejece y no se puede mantener”, afirmó.

Con la excepción del dron LUCAS, la réplica estadounidense del dron iraní Shahed, las armas utilizadas contra Irán eran de tecnología antigua: aviones F-35, misiles Tomahawk y sistemas Patriot, según escribieron recientemente Pete Modigliani y Matt MacGregor, expertos en adquisición de defensa.

El destructor USS Thomas Hudner lanza un misil Tomahawk hacia objetivos iraníes (Archivo) - - US NAVY

“Está muy de moda decir que necesitamos drones baratos, pero también necesitamos nuestros sistemas heredados”, afirmó Tara Murphy Dougherty, directora ejecutiva de Govini, una empresa de software de defensa especializada en la modernización del proceso de adquisición de defensa de Estados Unidos. “Existe una tensión. Lo que aprendimos en Irán, la observación de la Operación Furia Épica, es que todavía tenemos que mantener nuestra flota, sin más”.

Gates declaró que, incluso en una época de presupuestos crecientes, se avecinan decisiones difíciles.

Es fundamental, añadió, que la dirección del Pentágono decida qué sistemas heredados conservar –y acelerar su producción– y cuáles desechar. La semana pasada, Hegseth comunicó al Congreso que podría dar marcha atrás en los recortes previstos a los programas de aviación del Ejército. Pero Gates, quien recortó sin piedad proyectos emblemáticos de todas las ramas militares, afirmó que el cambio cultural debe ser impulsado por la cúpula del departamento.

“Hay muchas personas en el Pentágono que pueden ralentizar las cosas, crear obstáculos o decir que no”, declaró Gates. “Y solo dos personas pueden anular todo eso: el secretario y el subsecretario”.

Un avión F-35 de la Fuerza Aérea de EE.UU. despega como parte de la Operación Furia Épica contra Irán (Archivo) - - US Airforce

Los funcionarios del Pentágono insisten en que están preparados para asumir más riesgos que sus predecesores. Sin embargo, muchos secretarios de Defensa anteriores prometieron cambios, solo para ver cómo sus ideas se desvanecían.

En un discurso este mes, Michael Cadenazzi, subsecretario de política de la base industrial, afirmó que, si bien el Departamento de Defensa continuaría comprando armas a contratistas de defensa tradicionales, los funcionarios buscaban maneras de adquirir drones y municiones más baratos.

“Existe la oportunidad de equilibrar la cartera y fortalecer la resiliencia en todo el ecosistema”, declaró Cadenazzi. Los líderes del Pentágono llevan años afirmando lo mismo.

Los expertos señalan que existe la posibilidad de que esta vez las cosas sean diferentes. Las dificultades en el campo de batalla, el aumento del gasto militar, una generación de nuevas empresas de tecnología de defensa y un liderazgo dispuesto a probar enfoques diferentes podrían combinarse para modificar qué armas produce el Pentágono y a qué ritmo.

“Los pilares para una transformación sistémica están presentes”, afirmó Hoff. “Observamos un nuevo dinamismo en el liderazgo del Pentágono, apoyo político del Congreso y la necesidad operativa en Irán. Si esto no conduce a la primera modernización militar real en una generación, probablemente perderemos la oportunidad”.