Un hombre mató a su expareja en una plaza y se limpió la sangre en una fuente: tenía una perimetral

Un brutal crimen ocurrió este martes en Girona, España. Un hombre violó una perimetral, se acercó a su expareja y la mató a puñaladas en plena vía pública. La víctima se encontraba en un parque sobre la calle Figueres cuando el hombre la asesinó, tiró el arma blanca y se limpió la sangre en una fuente.

Todo ocurrió cerca de las 14.45 (hora local) cuando el agresor, identificado como Andrés R.C. de 48 años se acercó a la víctima, una mujer transexual y de origen hondureño de 33 años, violando la orden de restricción antepuesta previamente, reportó el diario El País. Tras apuñalarla repetidas veces, el hombre se alejó con tranquilidad hacia una fuente del parque y se limpió delicadamente las manos, brazos, rostro y pecho cubiertos de sangre.

La mujer, en tanto, quedó tendida en el suelo, inmóvil, con su ropa teñida de rojo, al lado del banco donde se encontraba sentada unos segundos antes. La escena de extrema frialdad y brutalidad conmocionó a las personas presentes y varios hombres se acercaron a frenar al agresor, mientras otros llamaban a una ambulancia para asistir a la víctima.

Sin embargo, nadie se acercó a ella durante la duración de los videos: las personas solo pasaban asombradas e incluso se agarraban la cara con las manos. La zona en la que ocurrió el asesinato es concurrida, ya que hay dos colegios cerca.

Los vecinos acorralaron al agresor y lo inmovilizaron hasta que llego la policía

En tanto, transeúntes en la zona grabaron la situación en varios videos cortos que compartieron en redes sociales y que rápidamente se viralizaron debido al nivel de violencia que presentaban. Allí se ve a Andrés R.C. limpiándose en la fuente y como, pocos segundos después, fue increpado por un grupo de hombres que buscaba retenerlo.

Fue entonces que el agresor se defendió con empujones, piñas y patadas, mientras al menos cinco personas buscaban inmovilizarlo. Finalmente, tras varios intentos, lograron reducirlo y tenderlo en el suelo hasta que llegara la policía.

La Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra -policía autonómica de Cataluña- y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se presentaron en el lugar. El personal de salud intentó reanimarla sin éxito.

Un hombre mató a su expareja en una plaza y se limpió la sangre en una fuente

La investigación policial reveló que el agresor es oriundo de Madrid y, luego, se trasladó al municipio de Vilafant, en la provincia de Girona. Tenía un amplio historial de violencia. El domingo había sido detenido por maltrato y amenazas sobre su expareja y de nuevo el lunes por lesiones, maltrato, daños y quebrantamiento de condena. En ese entonces habría aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de prisión y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses, detalló El País.

Sin embargo, horas después, volvieron a detenerlo por supuestas lesiones a la misma expareja, que citaron para una exploración forense y declarar ante un juez de guardia. La mujer no se presentó, por lo que se acordó la libertad con inhibición al juzgado al advertir el antecedente de la sentencia de conformidad y las medidas acordados con ella. Poco después, el agresor se acercó y la mató.

El Ayuntamiento convocó a un minuto de silencio a las 11 (hora local) en la plaza del Consistorio. Desde El País reportaron que 19 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año.