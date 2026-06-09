Keiko Fujimori sigue recortando la ventaja de Sánchez, queda mejor posicionada para el recuento final y los mercados suben

LIMA.– La moneda sigue en el aire en el recuento de los votos por las presidenciales en Perú, donde la tendencia parece sonreírle a Keiko Fujimori, que recortó las diferencias con Roberto Sánchez a su mínima expresión y tiene buenas chances de tomar la delantera.

Con el 96% de los votos escrutados, el izquierdista Sánchez sumaba el 50,057% contra el 49,943% de Fujimori, que acortó la distancia a solo el 0,1%.

Las autoridades electorales anunciaron que tomará todavía varios días consagrar al ganador de los comicios del domingo pasado, dada la extrema paridad y las miles de actas que aún faltan contar, tanto del exterior como de las zonas rurales del interior, así como las actas observadas.

Keiko Fujimori saluda a sus seguidores tras las elecciones del domingo ANTHONY NINO DE GUZMAN - AFP

El escrutinio “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Pacha no descartó que el conteo se pueda extender hasta principios de julio, ya que dependerá de la rapidez con que lleguen las muchas actas restantes.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en diciembre de 2022. El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

Una muestra de actas de conteo rápido de dos encuestadoras privadas Ipsos y Datum habían arrojado el domingo como ganador a Sánchez por menos de un punto, desatando la euforia de los partidarios del líder izquierdista.

La prensa peruana destaca la paridad absoluta entre los dos candidatos Rodrigo Abd - AP

Confirmando esos sondeos, Sánchez llegó el lunes a tener una ventaja de casi 50.000 votos. Pero este martes la distancia se reducía a 20.000, una brecha irrisoria que deja un final abierto con todas las opciones en danza, aunque con Fujimori ahora mejor posicionada.

José Tello, exministro de Justicia y presidente del Instituto Aklla Perú, explicó que las actas oscilan entre 150 y 300 electores cada mesa, por lo que “haciendo una media son 200 electores, por lo que hablamos de 300.000 votos aproximadamente que estarían en juego”.

Nadie puede celebrar

El presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres, dijo que mientras el voto rural restante tiende tradicionalmente a favorecer a Sánchez, gran parte de los votos pendientes de registro proveniente fuera del país favorece a Fujimori.

“Tanto al final del boca de urna como del conteo rápido dijimos, y podemos seguir diciéndolo ahora, todavía nadie puede celebrar. El empate estadístico era claro y las proyecciones dan unas cifras muy pegadas que no permiten definir un ganador con claridad”, dijo Torres.

Roberto Sánchez se dirige a sus simpatizantes en un mitin de campaña en Cuzco Rodrigo Abd - AP

“Hay mucha esperanza sobre todo en el voto en el extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría son de la capital donde tenemos mayor respaldo”, declaró Fujimori en rueda de prensa. “Pero creo, en estos momentos, que sería muy prematuro declarar un ganador. No me corresponde, me corresponde esperar”, agregó.

Los representantes del partido de Sánchez reiteraron en conferencia de prensa la necesidad de esperar el conteo final y dijeron que están pendientes de la región rural que aún le dan una oportunidad de ganar la presidencia. El secretario general del partido, Ernesto Zunini, dijo que van “a respetar los resultados del proceso electoral” y que aguardan por “el fin de la contabilidad”.

La misión de observación electoral de la Unión Europea señaló a su vez que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada” en el contexto de una campaña polarizada. La jefa de misión, Annalisa Corrado, instó a los candidatos a “esperar con paciencia la proclamación oficial de los resultados”.

También la Asociación Civil Transparencia invocó a la ciudadanía a esperar con calma los resultados oficiales.

“Mantener la calma y esperar los resultados de la ONPE, esa fue nuestra invocación en el domingo en la noche. El resultado final solo lo vamos a saber cuando termine el conteo de votos al 100%, eso incluye los votos del extranjero, de estas actas en los jurados electorales especiales y esto puede tardar unos días más”, dijo el secretario general de Transparencia, Omar Awapara.

Una pancarta de Keiko Fujimori en Lima, donde la dirigente derechista tiene mayoría Rodrigo Abd - AP

El ritmo del recuento actual se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo venció con 50,12% de los votos frente a 49,87% de Fujimori.

La perspectiva de una victoria de Fujimori envalentonó a los mercados. La bolsa subió este martes un 5,65%, a 1407,31 puntos, tras dispararse más de un 7% más temprano, mientras que el precio de los bonos peruanos, que se habían mantenido mayormente estables, subieron ligeramente.

La delantera de Sánchez tenía nerviosos a los inversionistas, que temen que sus políticas afecten la estabilidad económica del país minero, con fuerte inversión extranjera. Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre y un importante productor de oro, plata y zinc.

El candidato de izquierda propone impulsar una reforma para redactar una nueva la Constitución y dar mayor control estatal a la economía, además de mayor inversión en programas sociales y un aumento del 30% el salario mínimo.

Fujimori se presentó en estas elecciones como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia y la inseguridad, considerado el mayor problema de Perú. Sin embargo, la figura de su padre, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, continúa generando polarización por su herencia familiar y problemas judiciales pasados.

Agencias AFP y AP