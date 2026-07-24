Por qué Google muestra “Islas Malvinas” en lugar de “Falkland Islands”

Las Islas Malvinas volvieron a instalarse en el centro de la conversación en las redes sociales después de que miles de usuarios compartieran capturas de Google Maps en las que el archipiélago aparecía identificado como “Islas Malvinas” y no con su denominación en inglés “Falkland Islands”.

La viralización, que coincidió con la repercusión internacional generada por la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” desplegada por los jugadores de la selección nacional tras la victoria frente a Inglaterra en el Mundial 2026, llevó a muchos a creer que la plataforma había modificado recientemente la denominación.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/04khbHRDal — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Sin embargo, Google no realizó un cambio global en las últimas horas. La diferencia en los nombres responde al funcionamiento habitual de su servicio de mapas, que adapta la información geográfica según el país, el idioma y la configuración desde la que se realiza la consulta.

Un criterio que varía según el lugar

En la Argentina, Google Maps identifica al archipiélago como “Islas Malvinas”. En Reino Unido, en cambio, aparece como “Falkland Islands”.

En otros países, especialmente aquellos que no adoptan una posición sobre la disputa de soberanía, el servicio puede mostrar ambas denominaciones de manera simultánea para reflejar la existencia del diferendo.

La compañía explica desde hace años que, en los territorios cuya soberanía o denominación es objeto de controversia, la información se presenta de acuerdo con una combinación de fuentes oficiales, legislación local, idioma y las características del mercado desde el que se accede al servicio.

El mismo criterio se aplica en otras regiones del mundo donde existen desacuerdos sobre fronteras o nombres geográficos.

Por qué volvió a viralizarse

Las capturas empezaron a circular masivamente después del partido entre la Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Tras la victoria por 2 a 1, los futbolistas de la albiceleste celebraron con una bandera en la que reivindicaban la soberanía argentina de las islas, una imagen que tuvo amplia repercusión internacional y reavivó el interés por la forma en que las plataformas digitales identifican al archipiélago.

Jugadores de la selección argentina sostienen una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria en la semifinal del Mundial 2026, en Atlanta Nick Potts - PA Wire DPA

A partir de esa difusión, numerosos usuarios interpretaron que Google había reemplazado recientemente el nombre “Falkland Islands” por “Islas Malvinas”. Sin embargo, no existen evidencias de que la empresa haya introducido una modificación vinculada con ese episodio.

De hecho, comparaciones publicadas meses antes del Mundial ya mostraban que el nombre variaba según el país desde el que se consultaba el mapa. En paralelo, también se multiplicaron las reseñas y comentarios de usuarios argentinos en establecimientos ubicados en las islas, lo que contribuyó a potenciar la viralización del tema.

También ocurre en Apple Maps

La misma lógica puede observarse en Apple Maps. Los usuarios que acceden desde la Argentina visualizan el nombre “Islas Malvinas”, mientras que en otros países la denominación cambia de acuerdo con la ubicación y la configuración del servicio.

Captura de pantalla de las Islas Malvinas en Apple Maps. Fuente: X

En este caso, el fenómeno tampoco responde a una nueva decisión de Apple, sino a un sistema de georreferenciación que ambas compañías utilizan desde hace tiempo para adaptar la información cartográfica a cada mercado.

La disputa por la soberanía del archipiélago continúa siendo reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, que en sus documentos emplea ambas denominaciones y las ordena según el idioma de publicación: “Islas Malvinas (Falkland Islands)” en español y “Falkland Islands (Malvinas)” en inglés.