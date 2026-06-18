Khamenei avaló con reservas el pacto con Trump y EE.UU. levantó el bloqueo naval

WASHINGTON.– Estados Unidos levantó el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, en uno de los primeros gestos concretos tras la firma del memorando de entendimiento con Teherán para poner fin a casi cuatro meses de guerra en Medio Oriente, mientras el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, aprobó el acuerdo con reservas y afirmó que Donald Trump lo impulsó “por desesperación”.

El Comando Central de Estados Unidos, Centcom, confirmó este jueves que cesaron todos los esfuerzos militares para aplicar el bloqueo sobre el tráfico marítimo que entra y sale de puertos iraníes. “Las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de buques hacia o desde puertos iraníes. Todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar estadounidense han cesado”, indicó en un comunicado.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

La medida representa un paso clave para destrabar el comercio marítimo en el golfo Pérsico y reducir la presión sobre el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del mercado energético global. De todos modos, Centcom aclaró que los buques de guerra norteamericanos permanecerán en la zona “para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo sean respetados, obedecidos y estén plenamente vigentes”.

El anuncio militar coincidió con el primer mensaje público de Khamenei tras la firma del memorando entre Irán y Estados Unidos. En una declaración escrita difundida por medios iraníes, el líder supremo confirmó que autorizó el entendimiento, aunque dejó en claro que lo hizo pese a mantener una posición diferente y tras recibir garantías del presidente Masoud Pezeshkian y de otros altos cargos.

Trump y Macron durante la firma de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, en el interior del Palacio de Versalles - - @EmmanuelMacron (X account of Fr

“Como ustedes han sido informados, se firmó un memorando de entendimiento entre los presidentes de Irán y Estados Unidos de América”, señaló Khamenei. Luego buscó presentar el acuerdo como una muestra de debilidad de Washington. “En el curso para llegar a esta etapa, los funcionarios a cargo, por sincera preocupación y buena voluntad, hicieron grandes esfuerzos y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, por desesperación, utilizó todo tipo de palancas para lograrlo”, afirmó.

Khamenei explicó que, “por principio”, tenía una visión distinta, pero que concedió su permiso después de que Pezeshkian, en su calidad de presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, asumiera la responsabilidad de proteger los derechos de la nación iraní y los intereses del llamado “Frente de Resistencia”, la red de aliados regionales de Teherán, que incluye a Hezbollah y otros grupos armados respaldados por la República Islámica.

El líder supremo añadió que Pezeshkian le aseguró que Irán no aceptará presiones adicionales de Washington. “Él declaró explícitamente que, si la parte estadounidense busca plantear exigencias excesivas, no se someterán a ellas”, sostuvo Khamenei, antes de advertir que, a partir de ahora, el pueblo iraní y él mismo aguardarán el cumplimiento de esas condiciones.

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, sostiene un documento con el memorando de entendimiento que firmó para poner fin a la guerra en Medio Oriente HANDOUT - IRIB

También intentó contener el costo político interno de las futuras conversaciones directas con Estados Unidos, un gesto especialmente sensible dentro del sistema iraní. Khamenei admitió que las próximas negociaciones serán presenciales, “cara a cara”, pero subrayó que eso no implicará aceptar “la posición del enemigo”.

Desde la Casa Blanca, Trump reclamó un “alto el fuego total en todos los frentes”, incluidos el Líbano e Israel, y pidió a los actores de la región que permitan que las conversaciones avancen sin sobresaltos. “Animamos a todos los que se encuentran en la región de Medio Oriente a que mantengan su compromiso de permitir que nuestras negociaciones se desarrollen sin contratiempos”, escribió en Truth Social.

Truth de Trump

El presidente norteamericano también rechazó versiones sobre un supuesto pago multimillonario a Irán como parte del entendimiento. “No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. Eso es fake news”, escribió. Y presentó el memorando como una victoria política y económica para Washington: “Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios más bajos del petróleo y victoria. Miren la Bolsa”.

El vicepresidente JD Vance, por su parte, afirmó que la Marina estadounidense ya había permitido el paso de más de una docena de barcos hacia puertos iraníes. Según dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca, más de 12,5 millones de barriles pasaron por el estrecho de Ormuz durante la noche del miércoles, la cifra más alta desde el inicio del conflicto a fines de febrero.

Vance sostuvo que Estados Unidos está cumpliendo su parte del acuerdo en el plano militar, pero remarcó que la presencia naval norteamericana continuará en la zona para verificar que Teherán respete sus compromisos. La reapertura del tránsito marítimo por Ormuz era una de las condiciones centrales del memorando y uno de los puntos más urgentes para Washington, presionado por el impacto de la guerra en los precios del petróleo y en los mercados globales.

El memorando, sin embargo, no equivale a un acuerdo definitivo. El texto abre una ventana de negociación de 60 días para discutir los temas más sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní, el eventual alivio de sanciones, la verificación internacional, el futuro de Hezbollah en el Líbano y las garantías de libre navegación en el golfo Pérsico.

La Casa Blanca envió el documento al Congreso estadounidense, donde se espera que el entendimiento sea examinado con lupa por legisladores republicanos y demócratas. Aunque Trump lo presenta como un triunfo, el acuerdo deja varias zonas grises y expone una tensión central.

Agencias, AFP, AP y Reuters