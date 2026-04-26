La adolescente que creó un exitoso negocio luego de que drogaran a una amiga con una bebida en un bar

Una liga para el cabello y unas medias viejas de su madre. Eso le bastó a Shirah Benarde, cuando tenía solo 16 años, para crear lo que ahora es una marca global de seguridad.

Se trata de Nightcap, un producto que fue pensado para proteger a mujeres víctimas de manipulación de sus bebidas. El fenómeno, conocido en inglés como drink spiking, afecta principalmente a jóvenes y, muchas veces, tiene como objetivo drogarlas para luego abusarlas sexualmente.

“Estoy muy, muy orgullosa de mi yo de 16 años que pensó que este sueño salvaría vidas porque definitivamente lo ha hecho”, señala la joven estadounidense al programa Business Daily de la BBC.

Todo comenzó cuando una de sus amigas fue drogada en un bar de la universidad: “Cuando le ocurrió a mi amiga, pensé: ‘Oh, Dios mío, he escuchado sobre esto antes, pero nunca le había pasado a nadie que yo conociera’... Me sentí impotente y con ganas de hacer algo al respecto”.

Marcar la diferencia

Shirah Benarde explicó que “el problema con el drink spiking es que la mayoría de las veces no se denuncia" y que “muchas de las víctimas no van al hospital”.

“Mi amiga no fue al hospital, pero perdió el conocimiento. Nunca supo qué le habían dado porque las sustancias desaparecen del cuerpo en menos de 72 horas”, contó sobre la experiencia traumática.

Y, agregó: “Ella estaba bien, pero eso lo llevas contigo no solo esa noche, sino el resto de tu vida. Tenes que vivir con no saber qué te pasó”.

La joven asegura que el caso de su amiga cambió totalmente la forma en que ella se sentía al salir por las noches. “Me hizo sentir que debía estar más alerta de mi entorno. Puede pasarle a cualquiera. Antes no lo entendía. Y si no le pasa a alguien cercano, no estás tan pendiente”, subrayó Benarde.

“Cuando salís, sólo querés pasarlo bien. Y cuando te dicen que a tu amiga le pasó algo así, es una sensación muy impactante y desesperante, porque a veces ni siquiera estás allí para ayudar, y eso es muy duro: no estar presente, no saber qué pasó”, exclamó.

“Aunque era muy joven, siempre quise ayudar a la gente, marcar una diferencia, y la verdad es que todo esto (del Nightcap) simplemente me llegó en ese momento", dijo.

Un sueño

Shirah contó que la idea de este cubre vasos, que se convertiría luego en un exitoso negocio internacional, se le apareció en un sueño.

“Unas semanas después de lo que ocurrió con mi amiga, me fui a la cama una noche y se me ocurrió la idea en un sueño. Cuando me desperté, corrí por la casa, agarré unas medias de mi madre y una goma para el cabello de mi habitación, y creé este pequeño Nightcap“, rememoró.

La manipulación de bebidas es un fenómeno difícil de dimensionar porque muchas veces las víctimas prefieren no denunciar.

Luego, agregó: “Inventé una goma para el pelo que también funciona como cubierta para bebidas. Es literalmente una moña que puedes llevar en la muñeca o en el pelo; yo la llevo en el pelo todo el tiempo. Es lavable y reutilizable. La llevas así, y nunca sabes cuándo vas a querer salir a tomar algo, aunque sea agua. Entonces simplemente sacas esta cubierta y ahí está”.

La joven explicó que el dispositivo se coloca directamente sobre la bebida y que incluso tiene un agujero para la pajilla. Con ayuda de su padre, quien tuvo la idea del nombre Nightcap, Shirah comenzó el entonces incipiente emprendimiento.

“Fue muy divertido al principio, dar pequeños pasos y disfrutar creando el nombre. Mi padre era una persona muy sociable, así que contactó a una costurera local y un diseñador gráfico. Empezamos poco a poco: el logo, la patente… No sabíamos realmente lo que hacíamos en ese momento, solo pensábamos que esto podía salvar vidas, así que había que intentarlo. Además, yo estaba a punto de ir a la universidad”, manifestó.

El Nightcap evita el acceso de terceros a la bebida, cubriendo por completo el vaso, como se ve en esta imagen compartida por Shirah en sus redes sociales.

El proyecto nació con una inversión inicial de 12.00’0 dólares que Shirah recaudó con ayuda de universidades y comunidades locales, y otros US$18.000 que su hermano consiguió con familiares y amigos, fue suficiente para comenzar la producción.

Desde ahí, Nightcap empezó a recibir pedidos alrededor de Estados Unidos y comenzó a tener eco entre los jóvenes principalmente mediante la plataforma de TikTok.

Buscando más financiamiento

Al año siguiente, Shirah y su hermano, con quien cofundó la empresa, comenzaron a buscar más financiamiento para hacer crecer el negocio. Fue así que llegaron hasta Shark Tank, un conocido programa de televisión estadounidense en el que emprendedores presentan sus proyectos a inversores millonarios.

En un entorno de alta presión, los concursantes proponen sus ideas de negocio a cuatro adinerados con la esperanza de conseguir financiación.

“Hola, Sharks. Soy Shirah. Tengo 17 años, y este es mi hermano, Michael. Somos de la hermosa West Palm Beach, Florida. Y estamos acá buscando US$60.000 por el 20% de nuestra empresa", dijo la joven ante los inversores.

“Para mí, con solo 17 años, hacer algo tan grande era un sueño hecho realidad, especialmente porque había empezado Nightcap menos de un año antes. Así que poder estar allí era algo que literalmente sentía que había soñado. Me parecía surrealista, especialmente a una edad tan temprana", recuerda hoy Shirah.

Y tuvo suerte. Consiguió una inversión de 60.000 dólares de Lori Greiner a cambio de una cuarta parte del negocio. Fue uno de los acuerdos más rápidos en la historia del programa.

Shirah Benarde y su hermano Michael presentando su proyecto en televisión.

Lori es conocida como la reina de QVC, el canal de compras televisivo. Ha creado más de mil productos y posee más de 100 patentes. “Se interesó por Nightcap muy rápidamente. Y creo que lo que vio fue que sabía que la manipulación de bebidas es un gran problema. Y ella misma dijo: nunca había visto algo en Shark Tank que me impactara tan profundamente", relató.

“Entramos allí resolviendo un problema real del que no mucha gente habla. Y Lori, con toda su experiencia, creo que vio la misión y la pasión detrás de la marca y también, espero, conectó con nosotros como fundadores, como jóvenes emprendedores muy motivados”, añadió.

Tras el trato con Lori, Shirah cuenta que hicieron US$200.000 en las siguientes 48 horas. Pero había un problema: no tenían suficiente stock. “Fue una locura”, recordó.

Así es que con los 60.000 dólares, Shirah y su hermano fabricaron cientos de cubrevasos para responder ante la alta demanda. En el año posterior al programa, las ventas se dispararon a más de US$2 millones. Desde entonces, Nightcap ha recaudado más de US$3 millones en total, con unos ingresos anuales que se sitúan en torno a los US$2 millones.

La valoración de la empresa también subió, impulsada por una inversión de US$100.000 de la cantautora Julia Michaels.

Salvando vidas

No hay una cifra global única sobre la adulteración de bebidas porque está muy poco denunciada. Pero algunas encuestas muestran su magnitud.

Un estudio internacional concluyó que un 2% de las personas consultadas había sufrido esto en el último año y una de cada cinco en algún momento de su vida. Cabe señalar que esa encuesta se inclina hacia un público más joven y hacia las personas que salen por la noche.

No existe una encuesta a nivel nacional en Estados Unidos, pero los estudios universitarios sugieren que las tasas son más elevadas entre los adultos jóvenes; según investigaciones realizadas en varias universidades, alrededor del 8 % de los estudiantes afirmaron haber sido drogados sin su consentimiento en un solo curso académico.

Shirah explica que se han llevado más de una sorpresa al conocer las experiencias de usuarios de su producto. “Algunas personas nos han dicho que han encontrado pastillas y polvo encima de su Nightcap, algo que nunca esperábamos que ocurriera, porque pensábamos que esto sería un elemento disuasorio, que nadie intentaría adulterar tu bebida. Pero en realidad, a veces la gente no ve que hay una cubierta en entornos muy oscuros", señaló.

Shirah Benarde busca generar conciencia sobre los riesgos de no proteger la bebida cuando los y las jóvenes van de fiesta.

“Para nosotros, eso significa que hemos salvado la vida de alguien. Sólo eso ya justifica todo lo que hemos hecho. Saber que esto sigue ocurriendo activamente ahí fuera y que literalmente estamos yendo en contra de estas personas”, agregó.

Para esta empresaria, la clave para erradicar este problema apunta a generar conciencia. Y, de hecho, ha tenido un rol activo para promover el cambio de legislación en algunos estados de Estados Unidos, como California. Además, se ha asociado con varias organizaciones para suministrar algunos de esos productos de forma gratuita.